RTX teknolojisi taşınabilir sistemlere geldi

CES 2019 fuarının açılışında gövde gösterisi yapan Nvidia, alt seviyede RTX 2060 ekran kartını tanıttıktan sonra mobil GeForce RTX ekran kartlarını da sahneye çıkardı. Yeni ekran kartları PS4 Pro konsolunu ikiye katlıyor.

Mobil GeForce RTX ekran kartları neler sunuyor?

Nvidia mobil sistemlere GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 ve GeForce RTX 2060 ekran kartlarını yani tüm seriyi getiriyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarlara ışın izleme teknolojisi ilk kez bu kartlar ile sunulacak.

Elbette RTX ekran kartlarının mobil versiyonları ile masaüstü versiyonları arasında bazı performans farkları mevcut. İlk olarak bu kartların iki farklı tasarım ile geldiğini belirtelim. İlk tasarım standart masaüstünden farklı değil ve performans genelde yüzde 5-10 arasında düşük kalıyor. Bu kartlar çok güçlü olduğu için haliyle iyi bir soğutma sistemi olan dizüstü modellerinde kullanılıyor.

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Max-Q tasarımı ise neredeyse yarı yarıya düşük TDP değerleri ile geliyor. Bu nedenle çekirdek sayısı ve saat frekanslarında önemli bir düşüş yaşanıyor. Yine de Max-Q tasarımları bir önceki nesil masaüstü ekran kartlarına göre daha güçlü.

Mobil GeForce RTX ekran kartları da yine aynı yolu izleyecek. Standart versiyonlar kaslı oyuncu ve profesyonel dizüstü modellerinde yer alacak. GeForce RTX 2080 mobil ekran kartının PS4 Pro konsoluna 2 kat fark attığı ve masaüstü GTX 1080 ekran kartından daha güçlü olduğu ifade ediliyor. GeForce RTX 2070 ve GeForce RTX 2060 mobil ekran kartları ise yine PS4 Pro konsoluna göre 1.8-1.6 arasında değişen katlarda daha performanslı.

RTX Max-Q versiyonlar ise ince dizüstü modellerinde yer alacak. RTX 2070 Max-Q ekran kartının AMD Radeon Vega 56 ekran kartından daha iyi olduğu daha önce dile getirilmişti. Yıl içerisinde piyasaya çıkacak 40 dizüstü modelinden 17 tanesinde Max-Q tasarımlarını göreceğiz.