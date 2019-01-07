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RTX teknolojisi taşınabilir sistemlere geldi

Nvidia’nın mobil sistemlere yönelik olarak hazırladığı GeForce RTX ekran kartları tanıtıldı. Ekran kartları standart ve Max-Q olmak üzere iki farklı versiyonda geliyor.
4 ay
4,7b
1
8
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2019 fuarının açılışında gövde gösterisi yapan Nvidia, alt seviyede RTX 2060 ekran kartını tanıttıktan sonra mobil GeForce RTX ekran kartlarını da sahneye çıkardı. Yeni ekran kartları PS4 Pro konsolunu ikiye katlıyor.

Mobil GeForce RTX ekran kartları neler sunuyor?

Nvidia mobil sistemlere GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 ve GeForce RTX 2060 ekran kartlarını yani tüm seriyi getiriyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarlara ışın izleme teknolojisi ilk kez bu kartlar ile sunulacak.

Elbette RTX ekran kartlarının mobil versiyonları ile masaüstü versiyonları arasında bazı performans farkları mevcut. İlk olarak bu kartların iki farklı tasarım ile geldiğini belirtelim. İlk tasarım standart masaüstünden farklı değil ve performans genelde yüzde 5-10 arasında düşük kalıyor. Bu kartlar çok güçlü olduğu için haliyle iyi bir soğutma sistemi olan dizüstü modellerinde kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce RTX 2060 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı!"

Max-Q tasarımı ise neredeyse yarı yarıya düşük TDP değerleri ile geliyor. Bu nedenle çekirdek sayısı ve saat frekanslarında önemli bir düşüş yaşanıyor. Yine de Max-Q tasarımları bir önceki nesil masaüstü ekran kartlarına göre daha güçlü.

Mobil GeForce RTX ekran kartları da yine aynı yolu izleyecek. Standart versiyonlar kaslı oyuncu ve profesyonel dizüstü modellerinde yer alacak. GeForce RTX 2080 mobil ekran kartının PS4 Pro konsoluna 2 kat fark attığı ve masaüstü GTX 1080 ekran kartından daha güçlü olduğu ifade ediliyor. GeForce RTX 2070 ve GeForce RTX 2060 mobil ekran kartları ise yine PS4 Pro konsoluna göre 1.8-1.6 arasında değişen katlarda daha performanslı.

RTX Max-Q versiyonlar ise ince dizüstü modellerinde yer alacak. RTX 2070 Max-Q ekran kartının AMD Radeon Vega 56 ekran kartından daha iyi olduğu daha önce dile getirilmişti. Yıl içerisinde piyasaya çıkacak 40 dizüstü modelinden 17 tanesinde Max-Q tasarımlarını göreceğiz.

 

https://www.engadget.com/2019/01/07/nvidia-rtx-gpus-laptops/ Yorum Yaz
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muratcan1981 4 ay en beğenilen
önceki zamanlarda yeni seri kart çıkınca heyacanlanır haftalarca yorumlar yapar takip ederdik artık yeni seri kartlar yüksek dolar kuru, vergiler, kar payları, vs. gibi nedenler yüzünden bizde heyecan bırakmadı. Hali hazırdaki yani 1060, 1070, 1080 kartlara sahip laptopların ucuzlamasını beklerken bırakın ucuzlamayı sürekli artarak gidiyor fiyatlar
önceki zamanlarda yeni seri kart çıkınca heyacanlanır haftalarca yorumlar yapar takip ederdik artık yeni seri kartlar yüksek dolar kuru, vergiler, kar payları, ...
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emre0102 4 ay
PS4 Pro 400$.. Hatta indirim dönemlerinde çok daha ucuza bulunabiliyor. Bunu komple bir set halinde hazır sistem olarak düşününce, sen sadece ekran kartını 800$ a satıp sonra da PS4 Pro ile kıyas yapmaya kalkıyorsun. PS4 Pro komple 400$, grafik birimi bunun yüzde kaçıdır sanki. Mobil veya değil çok komik ve saçma bi yerden yürümüşler.
PS4 Pro 400$.. Hatta indirim dönemlerinde çok daha ucuza bulunabiliyor. Bunu komple bir set halinde hazır sistem olarak düşününce, sen sadece ekran kartını 800$...
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GtoOnizuka 4 ay
Desteklediğim bir teknoloji Thanos dayıda seviyor.
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Ayrıca Ps4 Pro ne ki la Gow oynatan bir alet pehh.
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Manchester United 4 ay
Bunlara ulaşması bu dolar kuru ile zor. Anca araba haberleri gibi bunları da iç çekip okuyup geçiyoruz.
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V2 4 ay
İyi güzelde biri 300 usd biri 3000 usd.
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# Ace # 4 ay V2

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GtoOnizuka 4 ay
Desteklediğim bir teknoloji Thanos dayıda seviyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ayrıca Ps4 Pro ne ki la Gow oynatan bir alet pehh.
Yanıtla +4
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Seyrim 4 ay
960'la devam.. Bunlar aşar bizi..
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muratcan1981 4 ay en beğenilen
önceki zamanlarda yeni seri kart çıkınca heyacanlanır haftalarca yorumlar yapar takip ederdik artık yeni seri kartlar yüksek dolar kuru, vergiler, kar payları, vs. gibi nedenler yüzünden bizde heyecan bırakmadı. Hali hazırdaki yani 1060, 1070, 1080 kartlara sahip laptopların ucuzlamasını beklerken bırakın ucuzlamayı sürekli artarak gidiyor fiyatlar
Yanıtla +7
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emre0102 4 ay
PS4 Pro 400$.. Hatta indirim dönemlerinde çok daha ucuza bulunabiliyor. Bunu komple bir set halinde hazır sistem olarak düşününce, sen sadece ekran kartını 800$ a satıp sonra da PS4 Pro ile kıyas yapmaya kalkıyorsun. PS4 Pro komple 400$, grafik birimi bunun yüzde kaçıdır sanki. Mobil veya değil çok komik ve saçma bi yerden yürümüşler.
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