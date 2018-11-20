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Nvidia hisselerinde büyük çöküş

Geliştirdiği yeniliklere rağmen ani değişen pazar trendlerine ayak uyduramayan Nvidia beklentilerin altında gelir elde etti ve yatırımcısını endişelendirdi. Borsada da büyük çöküş gecikmedi.
6 ay
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Ekran Kartı
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Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl yaz aylarından bu yana büyük bir çıkış yakalayan ve her çeyrek dönemde rekor gelirler elde eden Nvidia ani bir fren yapmak zorunda kaldı. Yatırımcısını memnun edemeyen firma borsada büyük çöküş yaşıyor.

Yatırımcı memnun değil

Geçen yıl yaz aylarında özellikle AMD Radeon RX Vega ekran kartlarının oyuncuları memnun edememesi ve Polaris mimarisinin de fiyat-performans dengesi nedeniyle biraz geride kalması Nvidia’nın işine gelmişti. Bu dönemden itibaren Pascal tabanlı ekran kartlarına ilgi arttı ve yükseliş başladı.

Geçen yılın sonlarında ve bu yılın başlarında kripto para dünyasının adeta patlama yapması madencilik ekipmanlarına da yansıdı. Nvidia ekran kartlarının fiyatları fahiş seviyelere çıkarken özel ekran kartlarının piyasaya sürüldüğünü gördük.

Ayrıca Bkz. "Kripto para piyasasında kritik eşik de kırıldı"

Nvidia’nın bu sebepler üzerinde yükselen hakimiyeti ve hareketliliği yaz aylarına kadar devam etti. Kırılgan hale gelen kripto paralar nedeniyle madencilik trendinin düşmeye başlaması ve ekipmanların özel yongalar üzerine inşa edilmesi nedeniyle Nvidia ekran kartlarına olan ilgi azalmaya başladı. Haliyle bol bol üretilen grafik çekirdekleri elde kaldı ve zarara sebep oldu.

Büyük iddialarla piyasaya sürülen Turing tabanlı GeForce RTX serisinin yüksek fiyat etiketleri oyuncu ilgisini sınırlı tuttu. Üzerine bir de RTX 2080 Ti sorunları eklenince Nvidia için kâbus dolu günler başladı.

Yılın üçüncü çeyreğinde firma gelirlerde artış yaşasa da analiz raporlarının beklentilerini karşılayamadı ve üstelik yılın son çeyreği için önemli bir düşüş tahmini ortaya çıktı. Bunun sonucunda da hisseler çakıldı.

Mali raporların açıklandığı gün yüzde 19 civarında düşüş yaşayan hisseler takip eden günde de yüzde 6 civarında düştü. Uzun süredir ilk kez üst üste iki gün düşüş yaşayan firmanın borsa değeri de geçen yıl yaz ayları başındaki seviyeye döndü. Böylece 18 ayda kazandırdıklarını iki günde vermiş oldu.

Elbette sektör devi Nvidia’nın bu tür sarsıntılara karşı dayanıklı olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde hamle yapılmazsa kayıplar artabilir. Pascal mimarisinin elde kalması ve Turing mimarisinin de ilgi görmemesi bir ara hamleyi zorunlu kılıyor.

AMD tarafından bakacak olursak Radeon RX 590 hamlesi ve gelecek yıl için Navi 10 hamlesi önem taşıyor. Nvidia’nın önümüzdeki bir yıl boyunca bu mimarilerle devam edeceğini düşünürsek AMD için de hareket alanı doğabilir. Intel’in de kendi çapında sıkıntılar yaşaması nedeniyle işlemci pazarında bir fırsat yakalayan AMD’ye grafik pazarında da böyle bir şans doğmuş oldu.

 

https://wccftech.com/nvidia-stock-plummets-wipes-away-18-months-of-gains-in-two-days/ Yorum Yaz
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TheShadow 6 ay en beğenilen
Böyle haberleri okudukça keyifleniyorum. Ancak bu şekilde akıllanıyorlar çünkü. Daha da zarar etmeleri dileğiyle...
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BirDost9999 6 ay
beter ol Nvidia...
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donanımcı123 6 ay
Çatır çatır yanan, bozulan kartlarla bir zahmet çöksün. [:\-]
Aynı nvidia'nın gtx 970'deki bellek hilesini de unutmamak gerek, üçkağıtçı bir firma.
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Mete Can Karahasan 5 ay
Size değmez diye başlık açmıyorum; ama bunu yine ilk benden duyun istedim:
- Nvidia'nın vukuatı bu sefer çok büyük, mızrak çuvala sığmıyor...
"Gigabyte, Nvidia'nın peşine takılmakla batma noktasına geldi çattı. 2080Ti'ler elinde kalıyor."
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danteauditore 6 ay
Beter olsunlar! Şu zamanı fırsat bilip adam akıllı GPU çıkarmayacak olan AMDye de yazıklar olsun
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ahrimar 6 ay
Amd nin yokluğunda Rtx diye bir kart çıkarmak tamamen Nvidia zararına oldu. 1000 serisi ile devam edecektı, hatta 1080ti fiyatlarını düşürecekti. Ne monitör ne işlemci 4K oyun için yeterli seviyede değil şu an. 4K 60fps 1080ti ile ayarlarla oynanarak rahatlıkla olabiliyor zaten. Rtx değil belkide daha yüksek fps yapan bir gtx çıkarabilirdi ama ona da ihtiyaç yok şu an. Rtx boşuna ve zararına ve çok erken çıkarılmış bir kart. onca emeğe yazık.
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anka356 6 ay
gsync için 8 bin lira ödeten nvdia hiç üzülmedim sana, batarsın umarım
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barisdragon 6 ay
Rtx fos çıktı bir zamanlarki fizik gibi değil kimse 2 ışık yansıması göreceğim diye yarı fps oyun oynamaz
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mamad 6 ay
Mete Can yine estiriyor.

@Mete Can Karahasan
Ekim ayı boyunca Amd'nin hisselerinde nasıl bir dalgalanma olmuş Metecim, bir de ona bak bakalım.
Nvidia'nın hisseleri son 2 yıldır feci şekilde şişmiş durumda. Bir yerde düşecekti, düşmeye başladı. Hatta ben sana esas bombayı söyleyeyim, 30 dolara kadar düşebilir, şaşırma.
Gerçi o noktaya inmesi zor görünüyor ama ihtimali var. Yükselişe geçmeden önce 20 dolar civarıydı. 3 yıl boyunca yükselişte kaldı, 290 doların üzerine çıktı. Şimdi de dengelenmeye başlıyor. O şekilde devam edemezdi zaten.
Ama esas mesele şu. Hisselerin düştüğü çeyrekte bile firma 3 milyar dolar üzerinde gelir açıklıyor. Bir önceki çeyrekle hemen hemen aynı. Geçen yıla göre ise feci şekilde yükselmiş. Buna rağmen açıklandığı tarihe hisselerde %20 düşüş oluyor. Yani nasıl bir beklenti varmış oradan çıkar işte.
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Mete Can Karahasan 6 ay mamad
Bak kardeşim, bu haberin bir değişiğini yazmaktan men edilmesem Turrikan isminde haberlerimle daha çok estirirdim senin yelini buralarda. Şimdi, kendileri yazıyorlar beni azlettikleri yazıyı!
Haberimde ne vardı? Lisa Su'nun liderliğine övgü, Nvidia'nın üzerinde dolaşan kara bulutlar ve sen şimdi bunların ikisinin de gerçekleştiğini görüyorsun. Benim çok daha iyi yapabileceğim vizyonculuğumdan ötürü birilerinin önyargıları depreşti ki, burada körü körüne fanatikliklerinin tezahürü canlanıyor.
Nvidia toparlarmış! Daha o kartları ürettiğine bin pişman olduğunu yaşayıp göreceksiniz...
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Executor Arhentir 6 ay
Marka/Model algısını düzeltmeleri için fixlenmiş yeni RTX serilerini sürmeleri lazım.
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lahana35 6 ay
Çok iyi olmuş hem fiyat yükselt hemde bozuk olsun
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V4LKyR 6 ay
Nvidia'ya TOKAT geldi.
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Mete Can Karahasan 6 ay
Size Ekrem'in anlatmadığı gerçekleri, tane tane anlatayım(kendisi NDA imzaladığı için gerçekleri söyleyemiyor):

  • Mining'in son evresini kaçırdığı için Nvidia'nın beş milyon kadarcık envanteri stokta kaldı,
  • Donald Trump, ithâl ürünler için %25 ek vergi getiriyor 2019'dan itibaren,
  • Kartların perakende fiyatı vergiden etkilenmeden 2019'a kadar satılmış olması gereken bu kartlar, hissedârlarda kampanya beklentisi yarattığı için, marka değerinde oluşacak düşüşten erken davrandılar.
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