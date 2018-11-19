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Kripto para piyasasında kritik eşik de kırıldı

Bu yıl yatırımcısına adeta kan ağlatan kripto para piyasaları halen düzelebilmiş değil. Tam yeni bir çıkışın emareleri belirirken yine sert bir düşüşle kritik eşiği de kırdı.
6 ay
16,2b
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22
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen hafta başlarında Bitcoin Cash çatallanma hareketliliği nedeniyle sert düşüş yaşayan kripto para piyasaları bir türlü toparlanamadı. Hafta sonu cılız ataklarla 5600$ üzerine atmaya çalışan Bitcoin yeni haftanın başlaması ile birlikte sert düştü.

Düşüş derinleşiyor

Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin bir ara 5300$ seviyesinin altına inerken hali hazırda tam üzerinde işlem görüyor. Ripple yüzde 5 düşüşle 48 cent seviyesinde seyrediyor ve pazar hacmi olarak Ethereum ile arasındaki farkı açmaya devam ediyor.

Ayrıca Bkz. "Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşün sebebi ne?"

Ethereum en sert düşüşü yaşadı ve yüzde 10 gerileyerek 158$ seviyesine indi. Bitcoin Cash 364$ seviyesinde iken Stellar da 23 cent civarında işlem görüyor. Kripto para pazarı bu yılın en düşük seviyesine gelmiş durumda.

Düşüşe neden olan gelişme hakkında net bilgi yok ancak halen Bitcoin Cash çatallanma savaşının etkisinin devam ettiği tahmin ediliyor. Son olarak Bitcoin.com madencilik havuzu tüm kazım gücünü BCH ABC için ayıracağını duyurmuştu. Yine Çin’de sahte bir ICO’nun 14 milyon dolar civarında kripto para dolandırdığı da gelen bilgiler arasında.

Uzmanlar kripto para piyasası için 180 milyar dolar barajının kritik eşik olduğunu ve kırılmasının zor olduğunu düşünüyordu ancak bugün itibariyle o eşik de kırıldı. Yatırımcılar endişeli bir şekilde gelişmeleri takip ediyor.

 

https://coinmarketcap.com/ Yorum Yaz
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-Lanaya- 6 ay en beğenilen EyeCoral
Yatirimcilik; "bedavadan para kazanmak" degildir. Ya da, eger öyseyle 500 yillik borsa, döviz, altin vs yatirimlarinin hepsi bedavandan para kazanmaktir.
Yanıtla +21
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EyeCoral 6 ay
Kimsenin malında parasında gözüm yok, Allah herkese daha çok versin isterim ama bir tek şu kriptopara mevzusu olduğunda düştüğünü görünce seviniyorum. Bedavadan zengin olma hayalleri kuranların dünyası...
Kimsenin malında parasında gözüm yok, Allah herkese daha çok versin isterim ama bir tek şu kriptopara mevzusu olduğunda düştüğünü görünce seviniyorum. Bedavada...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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sertacaygun 6 ay
Manipülatörler kırdı parayı. Başka açıklaması yok. Birileri parayı kıracak girişimleri buluyorlar, manipüle ediyorlar, daha da zengin oluyor.
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atilasat 6 ay
insanın parası olması da dert,ev mi alsa,bitcoin mi alsa,arsa mı alsa... param yok kafa rahat
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Morichannnn 6 ay
Çiftlik banktan farkı nedir?
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SeKSandDoRT 6 ay

1 btc = 1000 $ olacak
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erso81 6 ay
Ekran kartı firmaları kazandı, manipülatörler kazandı, bizede izlemek kaldı.
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sistemli adam 6 ay
Bitcoin bugün dehşet çakıldı. 20 bin civarından alanlar sanırım izlemiyordur bile artık. Kafayı yemişlerdir.
Aslında bu seviyelere düşmüşken al diye de kaşındırmıyor değil ama düşen bıçak tutulmaz diye de bir şey var. Dibi yok bu işlerin.
En güzeli verusa hisse senedini tutmaya devam etmek.
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DH Misafiri 6 ay
"kritik eşik kırıldı" doğru bir ifade midir? "kritik eşik aşıldı" olması gerekmez mi?
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rwo 6 ay
ekran kartı fiyatlarına edeceğini etti zaten.çıksa banane batsa banane biz golü yemişiz zaten.
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ssbrutality 6 ay
bitcoinde 3,000 dolarda bekleyen balinalar var...Daha da düşecek..Kripto parayı sevmeyen ve istemeyenler konu dışına çıkıp paralarını ve altınlarını albaraka vs gibi ultra süpersonic Halal vb. tüccarlara yatırabilir.. Madem karşısınız,O zaman dolarda almayın,petrolde,altında,sikke de her ne haltsa işte.
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Y-ZiyA 6 ay
Çiftlik bank ile bunlar arasındaki fark nedir?
1 Yanıt Yanıtla +7
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Rachsuchtig 6 ay Y-ZiyA
Y-ZiyA
Çiftlik bank ile bunlar arasındaki fark nedir?

Yuh hiçbir alakası yok diyorum başka bir şey demiyorum
1 Yanıt Yanıtla +1
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EyeCoral 6 ay
Kimsenin malında parasında gözüm yok, Allah herkese daha çok versin isterim ama bir tek şu kriptopara mevzusu olduğunda düştüğünü görünce seviniyorum. Bedavadan zengin olma hayalleri kuranların dünyası...
2 Yanıt Yanıtla +19
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Guhong01 6 ay EyeCoral
Yukseldiginde de ayni yorumu yaz yiyorsa...
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-Lanaya- 6 ay EyeCoral
Yatirimcilik; "bedavadan para kazanmak" degildir. Ya da, eger öyseyle 500 yillik borsa, döviz, altin vs yatirimlarinin hepsi bedavandan para kazanmaktir.
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