Kripto para piyasasında kritik eşik de kırıldı

Geçen hafta başlarında Bitcoin Cash çatallanma hareketliliği nedeniyle sert düşüş yaşayan kripto para piyasaları bir türlü toparlanamadı. Hafta sonu cılız ataklarla 5600$ üzerine atmaya çalışan Bitcoin yeni haftanın başlaması ile birlikte sert düştü.

Düşüş derinleşiyor

Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin bir ara 5300$ seviyesinin altına inerken hali hazırda tam üzerinde işlem görüyor. Ripple yüzde 5 düşüşle 48 cent seviyesinde seyrediyor ve pazar hacmi olarak Ethereum ile arasındaki farkı açmaya devam ediyor.

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"Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşün sebebi ne?"

Ethereum en sert düşüşü yaşadı ve yüzde 10 gerileyerek 158$ seviyesine indi. Bitcoin Cash 364$ seviyesinde iken Stellar da 23 cent civarında işlem görüyor. Kripto para pazarı bu yılın en düşük seviyesine gelmiş durumda.

Düşüşe neden olan gelişme hakkında net bilgi yok ancak halen Bitcoin Cash çatallanma savaşının etkisinin devam ettiği tahmin ediliyor. Son olarak Bitcoin.com madencilik havuzu tüm kazım gücünü BCH ABC için ayıracağını duyurmuştu. Yine Çin’de sahte bir ICO’nun 14 milyon dolar civarında kripto para dolandırdığı da gelen bilgiler arasında.

Uzmanlar kripto para piyasası için 180 milyar dolar barajının kritik eşik olduğunu ve kırılmasının zor olduğunu düşünüyordu ancak bugün itibariyle o eşik de kırıldı. Yatırımcılar endişeli bir şekilde gelişmeleri takip ediyor.