Nvidia’nın ChatRTX sohbet robotu etkileyici özelliklerle yenilendi

Tam Boyutta Gör Nvidia, deneysel ChatRTX sohbet botunu RTX GPU sahipleri için daha fazla yapay zeka özelliği ve ek modellerle baştan aşağıya güncelliyor. İlk tanıtıldığın “Chat with RTX” olarak adlandırılan Windows PC'de yerel olarak çalışan sohbet robotu, kendisine aktardığınız kişisel belgelerde Mistral veya Llama 2'yi zaten kullanabiliyordu ancak şimdi çok daha fazla model ile geliştirilmiş durumda.

Nvidia ChatRTX yenilendi

Nvidia ChatRTX, artık Mistral ve Llama 2’nin yanı sıra Google'ın Gemma, ChatGLM3 ve hatta fotoğraflarınızı aramayı kolaylaştırmak için OpenAI'ın CLIP modelini de içeriyor. ChatGPT, Gemini veya diğerlerine kıyasla yerel olarak çalışan ChatRTX, çok daha kişisel bir deyim vadediyor.

Google'ın Gemma modeli doğrudan güçlü dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştı, dolayısıyla ChatRTX’e eklenmesi son derece isabetli oldu. Bilmeyenler için ChatRTX, en az 8 GB veya daha fazla VRAM'e sahip RTX 30 veya 40 serisi GPU ve 16GB RAM’e sahip sistemlerde çalışıyor. ChatRTX esasında tarayıcıdan erişebileceğiniz ve yerel belgelerinizle besleyebileceğiniz bir sohbet robotu sunucusu oluşturuyor. Platform, uygun işe uygun aracı sunuyor zira arayüz üzerinden kullanmak istediğiniz modeli seçerek istemlerinizi girebiliyorsunuz.

Nvidia, ChatRTX’e ayrıca sesli konuşmaları anlamasını sağlayan yapay zekalı konuşma tanıma sistemi Whisper’ı da entegre etti. Dolayısıyla sesiniz kullanarak da verilerinizi aramanız mümkün. ChatRTX, açıkçası yerel olarak kullanılabilecek, son derece seri bir sohbet robotu. Eğer sistem gereksinimleriniz karşılıyorsa sistemi denemenizi tavsiye ederim. Bu arada dosya indirme boyutunun 35 GB olduğu belirtelim, buradan indirebilirsiniz.

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Nvidia ChatRTX sohbet robotu etkileyici özelliklerle yenilendi