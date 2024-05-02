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    Nvidia’nın ChatRTX sohbet robotu etkileyici özelliklerle yenilendi

    Nvidia, yapay zeka destekli bilgisayar deneyimini ciddi bir şekilde geliştirecek ChatRTX sohbet robotunu baştan sona yeniledi. ChatRTX artık, Google Gemma, sesli sorgu ve dahasını destekliyor.
    Nvidia ChatRTX sohbet robotu etkileyici özelliklerle yenilendi Tam Boyutta Gör
    Nvidia, deneysel ChatRTX sohbet botunu RTX GPU sahipleri için daha fazla yapay zeka özelliği ve ek modellerle baştan aşağıya güncelliyor. İlk tanıtıldığın “Chat with RTX” olarak adlandırılan Windows PC'de yerel olarak çalışan sohbet robotu, kendisine aktardığınız kişisel belgelerde Mistral veya Llama 2'yi zaten kullanabiliyordu ancak şimdi çok daha fazla model ile geliştirilmiş durumda.

    Nvidia ChatRTX yenilendi

    Nvidia ChatRTX, artık Mistral ve Llama 2’nin yanı sıra Google'ın Gemma, ChatGLM3 ve hatta fotoğraflarınızı aramayı kolaylaştırmak için OpenAI'ın CLIP modelini de içeriyor. ChatGPT, Gemini veya diğerlerine kıyasla yerel olarak çalışan ChatRTX, çok daha kişisel bir deyim vadediyor.

    Google'ın Gemma modeli doğrudan güçlü dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştı, dolayısıyla ChatRTX’e eklenmesi son derece isabetli oldu. Bilmeyenler için ChatRTX, en az 8 GB veya daha fazla VRAM'e sahip RTX 30 veya 40 serisi GPU ve 16GB RAM’e sahip sistemlerde çalışıyor. ChatRTX esasında tarayıcıdan erişebileceğiniz ve yerel belgelerinizle besleyebileceğiniz bir sohbet robotu sunucusu oluşturuyor. Platform, uygun işe uygun aracı sunuyor zira arayüz üzerinden kullanmak istediğiniz modeli seçerek istemlerinizi girebiliyorsunuz.

    Nvidia, ChatRTX’e ayrıca sesli konuşmaları anlamasını sağlayan yapay zekalı konuşma tanıma sistemi Whisper’ı da entegre etti. Dolayısıyla sesiniz kullanarak da verilerinizi aramanız mümkün. ChatRTX, açıkçası yerel olarak kullanılabilecek, son derece seri bir sohbet robotu. Eğer sistem gereksinimleriniz karşılıyorsa sistemi denemenizi tavsiye ederim. Bu arada dosya indirme boyutunun 35 GB olduğu belirtelim, buradan indirebilirsiniz.

    Kaynakça https://wccftech.com/nvidia-chatrtx-improved-llm-support-image-search-speech-recognition/ https://blogs.nvidia.com/blog/ai-decoded-chatrtx-update/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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