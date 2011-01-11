Nvidia hisselerindeki dikkat çekici artış; Piyasa değeri 4 milyar dolar arttı

Yeni yıl çok hızlı başladı ve yarıiletken endüstrisinin geleceğini etkilemesi beklenen önemli gelişmeler yaşandı. Intel yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerini lanse ederken, AMD ise dört yıldır merakla beklenen Fusion APU konseptini gerçeğe dönüştürdü ve netbook/notebook'lar için geliştirdiği Brazos platformunu endüstrinn beğenisine sundu. Teknolojik taraftaki lansmanlara ek olarak, şirketlerin yönetim kadrolarında da ciddi gelişmeler oldu; Nvidia ve Intel anlaşırken, AMD'nin başarılı tepe yöneticisi Dirk Meyer ise görevinden istifa etti.

Tüm bu gelişmeler ışığında yeni yıla en hızlı giren firmanın Nvidia olduğunu görüyoruz. Zzira rakamlar, özellikle de son bir haftada oluşan rakamlar, Nvidia hissedarlarının yüzünü güldürecek seviyede. 6 Ocak'ta yaptığı açıklama ile Denver Projesi kod adıyla yüksek performans segmentleri (masaüstü, dizüstü, sunucu ve iş istasyonları) için ARM tabanlı özel bir işlemci geliştirdiğini açıklayan Nvidia, aynı zamanda Tegra 2 platformunun yoğun ilgi gördüğünü, akıllı telefon ve tablet modelleriyle pazara gireceğini duyurmuştu.

Nvidia'nın teknoloji alanındaki duyuruları, borsada da etkisini gösterdi ve sadece bir hafta içerisinde şirketin değeri 4 milyar dolar civarında bir artış ile 7.86 milyar dolardan, 11.99 milyar dolara çıktı. Nvidia'nın son beş günlük borsa performansı masaya yatırıldığında, özellikle 6 Ocak'ta, yani Jen-Hsun Huang'ın Tegra 2 ve Denver Projesi için açıklama yaptığı gün, 16.98$ seviyesinden 18.10$'a çıktığını, Türkiye saati ile dün açıklanan Intel anlaşmasıyla birlikte hisse değerinin 20.54$'a kadar çıktığını görüyoruz.

Özellikle Denver Projesi'nin endüstriden olumlu tepkiler aldığı ve sektörün yeni girişimlere açık olduğu, borsadaki artış ile etkisini gösteriyor.