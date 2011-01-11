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Nvidia hisselerindeki dikkat çekici artış; Piyasa değeri 4 milyar dolar arttı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia hisselerindeki dikkat çekici artış; Piyasa değeri 4 milyar dolar arttı
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Yeni yıl çok hızlı başladı ve yarıiletken endüstrisinin geleceğini etkilemesi beklenen önemli gelişmeler yaşandı. Intel yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerini lanse ederken, AMD ise dört yıldır merakla beklenen Fusion APU konseptini gerçeğe dönüştürdü ve netbook/notebook'lar için geliştirdiği Brazos platformunu endüstrinn beğenisine sundu. Teknolojik taraftaki lansmanlara ek olarak, şirketlerin yönetim kadrolarında da ciddi gelişmeler oldu; Nvidia ve Intel anlaşırken, AMD'nin başarılı tepe yöneticisi Dirk Meyer ise görevinden istifa etti.

Tüm bu gelişmeler ışığında yeni yıla en hızlı giren firmanın Nvidia olduğunu görüyoruz. Zzira rakamlar, özellikle de son bir haftada oluşan rakamlar, Nvidia hissedarlarının yüzünü güldürecek seviyede. 6 Ocak'ta yaptığı açıklama ile Denver Projesi kod adıyla yüksek performans segmentleri (masaüstü, dizüstü, sunucu ve iş istasyonları) için ARM tabanlı özel bir işlemci geliştirdiğini açıklayan Nvidia, aynı zamanda Tegra 2 platformunun yoğun ilgi gördüğünü, akıllı telefon ve tablet modelleriyle pazara gireceğini duyurmuştu.

Nvidia'nın teknoloji alanındaki duyuruları, borsada da etkisini gösterdi ve sadece bir hafta içerisinde şirketin değeri 4 milyar dolar civarında bir artış ile 7.86 milyar dolardan, 11.99 milyar dolara çıktı. Nvidia'nın son beş günlük borsa performansı masaya yatırıldığında, özellikle 6 Ocak'ta, yani Jen-Hsun Huang'ın Tegra 2 ve Denver Projesi için açıklama yaptığı gün, 16.98$ seviyesinden 18.10$'a çıktığını, Türkiye saati ile dün açıklanan Intel anlaşmasıyla birlikte hisse değerinin 20.54$'a kadar çıktığını görüyoruz.

Özellikle Denver Projesi'nin endüstriden olumlu tepkiler aldığı ve sektörün yeni girişimlere açık olduğu, borsadaki artış ile etkisini gösteriyor.

Nvidia hisselerindeki dikkat çekici artış; Piyasa değeri 4 milyar dolar arttı
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Nvidia hisselerindeki dikkat çekici artış; Piyasa değeri 4 milyar dolar arttı
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JoeyBane 6 yıl
DH Misafiri
NVİDİA HALKA ARZ EDÜLSUN



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DH Misafiri 8 yıl
NVİDİA HALKA ARZ EDÜLSUN
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sahoron 8 yıl
Zenginin malı zügürdün cenesini yorarmış :D
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muaz1984 8 yıl
Intel öpmeyecegi eşşeğe yonca vermez diye düşünüyorum.(borsa ve spekülatörler çoğunlukla yahudi sermayesinin elinde. Yani olay. Tamamen duygusal ve balon. Tutanın elinde patlar diye düşünüyorum, )
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ugurr999 8 yıl
olsun Amd hisselerinin f/p oranı daha iyi :)
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setek01 8 yıl
Birkaç tane sebebi var bu yükselişin bence. Ama hepsinde köküne kadar insider var
ayrı konu. En önemlisi Bugün açıklanan İntel Nvidia açıklamasında belirtilen 1.5 Milyar USD lisans anlaşması ve karşılıklı davalardan vazgeçilmesi. 2. bir sebep AMD'de yaşanan CEO istifası ile olası bazı sıkıntıların yine insider ile piyasada
dillenmesi olabilir. Ancak genelde üç firmaya da bakınca zaten 2010 yılı hisse performansı açısından parlak değildi. Baklım 2011 neler getirecek.
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theyapici 8 yıl
borsa bu olabilir yükselmeler 2. yükseliş de şirkete sıcak para girmesinden kaynaklı.İhlasx mesela borsaya girdi şimdi değeri girdiği güne göre misli ile arttı ama parasını bazı hisselere yatırım yapıp batan da var ayın 6 sından önce hise alanlar için sevindirici bir kazanç olmuş.
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gerbay 8 yıl
kısa bir zaman önce de bankalar japon yenini pompaladılar millete.. şu sıralar yen mağdurları tv lerde.. nVidia yı da birileri şişiriyor.. ellerindeki hisseleri yüksek fiyatla elden çıkarmak için sanırım..
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alpa07 8 yıl
eeeeeeeeeee
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TURK SITH 8 yıl
Yahudiler nvidia'yı şişiriyor, sebebini ancak tanrı bilir, yani olsaydı bilirdi...
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sadtneverdie 8 yıl
amd hisseleri ne kadar ucuzmuş :D
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K0rkunc 8 yıl
Abi nvidia tek başına koca amdnin 2 katından fazla geliremi sahip :S
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