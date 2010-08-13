Nvidia ikinci çeyrekte 141 milyon dolar kaybetti

Nvidia, 2011 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Mercury Research gibi çeşitli araştırma kuruluşlarına göre, ikinci çeyrekte uzun bir aradan sonra ilk defa AMD-ATi'nin gerisine düşen (pazar payı açısından) Nvidia'da kötü sonuçlar firmanın finansal tablosuna da yansıdı. İlgili dönemde net kaybın 141 milyon dolar olduğu açıklandı.

İkinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.5 artış, bir önceki çeyreğe göre ise %19 kayıpla 811.2 milyon dolar gelir elde eden Nvidia'daki zayıf finansal performans hem talep düşüklüğüne hem de 2008'de patlak veren, GPU zar paketlemesinde kullanılan materyal sorunuyla ilgili ödemelere bağlanıyor.

Nvidia tepe yönericisi Jen-Hsun Huang açıklamasında;

"Hızlı değişen pazar şartlarından ötürü zorlu bir çeyrek oldu. Quadro profesyonel grafik kartları, Tesla GPU işlem ve Tegra yongada sistem çözümlerinin tesliminde mükemmel sonuçlar elde ettik. GeForce operasyonu ise Avrupa ve Çin'deki zayıf PC talebine bağlı olarak düşüş yaşadı..." dedi.

Nvidia içinde bulunduğumuz üçüncü çeyrek için, ikinci çeyreğe kıyasla gelirlerinde %3-%5 arasında artıl öngörüyor.