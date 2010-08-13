Nvidia ikinci çeyrekte 141 milyon dolar kaybetti

Nvidia, 2011 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Mercury Research gibi çeşitli araştırma kuruluşlarına göre, ikinci çeyrekte uzun bir aradan sonra ilk defa AMD-ATi'nin gerisine düşen (pazar payı açısından) Nvidia'da kötü sonuçlar firmanın finansal tablosuna da yansıdı. İlgili dönemde net kaybın 141 milyon dolar olduğu açıklandı.
İkinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.5 artış, bir önceki çeyreğe göre ise %19 kayıpla 811.2 milyon dolar gelir elde eden Nvidia'daki zayıf finansal performans hem talep düşüklüğüne hem de 2008'de patlak veren, GPU zar paketlemesinde kullanılan materyal sorunuyla ilgili ödemelere bağlanıyor.
Nvidia tepe yönericisi Jen-Hsun Huang açıklamasında;
"Hızlı değişen pazar şartlarından ötürü zorlu bir çeyrek oldu. Quadro profesyonel grafik kartları, Tesla GPU işlem ve Tegra yongada sistem çözümlerinin tesliminde mükemmel sonuçlar elde ettik. GeForce operasyonu ise Avrupa ve Çin'deki zayıf PC talebine bağlı olarak düşüş yaşadı..." dedi.
Nvidia içinde bulunduğumuz üçüncü çeyrek için, ikinci çeyreğe kıyasla gelirlerinde %3-%5 arasında artıl öngörüyor.
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Size "Tavukmu yumutadan çıkar yumurtamı tavuktan?" sorusuna horozun verdiği cevabı örnek almanızı tavsiye ediyorum...
Israrla başka konuya yazıyorum, mesajımı buraya alıyor. Forum sıyırdı :) Kalsın bari
Fiyat olarak daha pahalı değil. gtx460'ın iki modeli de 8800gt'nin çıkış fiyatından daha düşük bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Ancak performansı 8800gt kadar etkileyici değil. Ancak 8800gt'ye göre daha iyi olan yönleri var. Şöyle açıklayayım:
- 8800ultra (8800gtx) liderken, bu kartın yarı fiyatına çıkan 8800gt performans olarak bu karta oldukça yakındı. Ancak gtx460, performans olarak gtx480'den oldukça uzak.
- 8800gt piyasaya çıktığında fiyatı 270-300$ seviyesindeydi ve o dönemde dolar 1.23 seviyesinde olduğu içi yaklaşık 450 Lira gibi bir fiyatı vardı Türkiye'de. gtx460 fiyat olarak çok daha iddialı. Şuan 210-220$ seviyesinde hem 1 GB olan model hem de 768mb olan modeli bulunabilmekte. Doların yükselmesi işleri biraz sekteye uğratmış olsa da 390 Lira'ya gtx460 1 GB almak mümkün.
- 8800gtx 90nm ile üretilmişti. O yüzden fazla güç çekiyor ve ısınıyordu. Ancak Fermi'ler kadar değil. O yüzden g80, Fermi'ler gibi başarısız değildi. 8800gt ise tek slot kaplayan ve küçük bir fana sahip olan soğutma tasarımı ile çok serin çalışmayan bir karttı. Referans fan ile yaz günlerinde 90C'yi görmek mümkün oluyordu. Yani sıcaklık konusunda 8800gt çok iyi değildi. Ancak güç tüketimi g80'e göre çok daha iyi durumdaydı. gtx460'ın soğutması sistemi daha başarılı ve sessiz 8800gt'ye göre. Çünkü gf100'ler kadar ısınmıyor ve az güç tüketiyor.
- OC konusunda ise 8800gt iyiydi ancak uçta bir durumu yoktu. gtx460 ise bu konuda oldukça iddialı. 1.000v gpu voltajı ile 800mhz'i görmeyen yok. Hatta daha üstünü... Bellek bant genişliği daha yeterli durumda 8800gt'ye göre ve bellekleri de oldukça iyi oc olduğu için bellek bant genişliği konusunda hiçbir sıkıntı yok.
- Nvidia'nın g80 ile ortaya koyduğu unified shader mimarisi, sorunlu bir bellek yönetimine sahipti. Özellikle Crysis'te bu durum net bir biçimde görülmektedir. Önce 8800gts 320mb ile patlak veren olay, daha sonra g92 gpu'su ile üretilen 8800gt, 8800gts 512mb, 8800gs 384mb ve 9800gx2 kartlarda da görüldü (doğal olarak 9800gtx, 9800gtx+ ve gts250). g92 güçlü bir gpu idi. Ancak 512mb bellek bir kartlar için yetersiz kalıyordu. Oyunlar, özellikle geniş haritaya sahip ise bir süre sonra bellek dolduğu için sorun çıkarmaya başlıyordu. gtx460 tarafına bakacak olursak, Fermi mimarisi ile yeni bir bellek mimarisi de kullanılmaya başlanmış ve oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Zira birçok oyunda yüksek çözünürlük ve AA+AF filtreleri açık olduğu halde 768mb bellek bile gf104 gibi güçlü bir gpu'ya sıkıntı oluşturmuyor. Tabiki belli bir noktadan sonra bellek yetersiz ancak 1 GB olanı şimdilik sorun çıkarmayacağa benziyor.
gtx460 ile 8800gt'yi karşılaştırırsak; fiyatı, sıcaklığı, bellek bant genişliğinin yeterliliği ve bellek kapasitesinin yeterliliği gibi noktalarda gtx460 daha başarılı. 8800gt ise performans konusunda dönemine göre oldukça başarılıydı. Fiyat/Performans konusunda iki kartı da eşdeğer görmekteyim. Ancak gtx460 diğer avantajları ile daha iyi bir kart başarılı bir kart gibi duruyor.
nedeni ise ati dx1 gecmeden 4xxx serisinden önce bir kart cıkarması oldu
eksiklerini gördü 5xxx ne gecti yönetim boyle bişey sanırım nvidia yöneticisigibi
maket kartlarla sağda solda hava atmadılar adamlar bence bu fermi tümden ylana bir kart testlerde de malum
Ocakta yemek vardı sanırım.
cmt translate:
Bu şu demektir; Ati 5000 serisiyle çok iyi bir iş çıkardı. Bunda, Ati'nin dx11'e geçmeden 4770'i çıkarması da etkili oldu. Eksikliklerini gördü ve 5000 serisine öyle geçti. Yönetim böyle bir şey sanırım. Nvidia yöneticisi gibi, maket kartlarla sağda solda hava atmadılar. Bence bu fermi tümden yalan, testlerden de anlaşıldığı üzere.
Not: Alınmayın lütfen, kötü niyetle yapmadım. Dilimiz biraz özeni hakediyor diye düşünüyorum.