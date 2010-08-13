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Nvidia ikinci çeyrekte 141 milyon dolar kaybetti

8 yıl
5,2b
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28
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, 2011 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Mercury Research gibi çeşitli araştırma kuruluşlarına göre, ikinci çeyrekte uzun bir aradan sonra ilk defa AMD-ATi'nin gerisine düşen (pazar payı açısından) Nvidia'da kötü sonuçlar firmanın finansal tablosuna da yansıdı. İlgili dönemde net kaybın 141 milyon dolar olduğu açıklandı.

İkinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.5 artış, bir önceki çeyreğe göre ise %19 kayıpla 811.2 milyon dolar gelir elde eden Nvidia'daki zayıf finansal performans hem talep düşüklüğüne hem de 2008'de patlak veren, GPU zar paketlemesinde kullanılan materyal sorunuyla ilgili ödemelere bağlanıyor.

Nvidia tepe yönericisi Jen-Hsun Huang açıklamasında;

"Hızlı değişen pazar şartlarından ötürü zorlu bir çeyrek oldu. Quadro profesyonel grafik kartları, Tesla GPU işlem ve Tegra yongada sistem çözümlerinin tesliminde mükemmel sonuçlar elde ettik. GeForce operasyonu ise Avrupa ve Çin'deki zayıf PC talebine bağlı olarak düşüş yaşadı..." dedi.

Nvidia içinde bulunduğumuz üçüncü çeyrek için, ikinci çeyreğe kıyasla gelirlerinde %3-%5 arasında artıl öngörüyor.


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thunderwatcher 8 yıl
Nvidia'nın elde ettiği bu zarar her ne kadar firmanın çapı düşünüldüğünde küçük olsa da, iktisadi bir gösterge olarak zarar her zaman başarısızlık anlamına gelir. Ancak bunun bir istisnası var: Araştırma geliştirme maliyetli bir süreçtir. Yeni bir ürün gamı (bu örnekte fermi mimarisi) tasarlarken bir takım maliyetler söz konusudur. Bu kaçınılmazdır. Ancak bu maliyetler ürün piyasaya satılıp kar getirmeye başladığında telafi edilir. Tabi kar getirebilirse... Karlılık da pek çok faktöre bağlıdır. Rakiplerin durumu, ürünün piyasaya giriş zamanlaması, pazarlamanın başarısı, hedef piyasanın doyum oranı, fiyatlandırma gibi pek çok unsur söz konusudur. Nvidia ar-ge sırasında maliyetleri düşüremedi (kart fiyatlarından belli), bu nedenle fiyatları doğru ayarlayamadı, rakiplerle f/p oranını tutturamadı, bu nedenlerle beklediği satışları elde edemedi, piyasalarını doğru seçemedi (doymuş olan Çin piyasasını seçmelerinden belli) ve her şeyden öte müşteride alım isteği sağlayamadı. Oysa Cuda, Physix gibi çok önemli teknolojilere sahip Nvidia kartlar ve sırf bu nedenle ATI almayı düşünmüyorum. En önemli kabahat de ürünlerin piyasaya biraz geç çıkartılmış olması. Tüm bunlara rağmen ATI büyük bir sürpriz yapmazsa son çeyrekte Nvidia'nın bu zararı kara dönüştüreceğinden adım gibi eminim. Eylül'de Fermi2 açıklanacak ve 475, 485 gibi yeni modeller Ekim gibi piyasada olacak. Bu sayede şu an piyasada bulunan Fermi'ler ucuzlayacak ve satışları artacak (normal fiyattan satılacak). Yeni ürün gamının (4xx serisi) başarısını asıl o zaman irdelemek lazım. Şu anki kartlar daha taze sayılır bir otursunlar da belli olur ak koyun kara koyun. Acele karar vermeyin iktisat işleri bunlar ne zaman ne olur belli olmaz. :) Ha bu arada Physx yüzünden nasıl tekel muamelesi görecekler onu tam anlayamadım. Saçma oldu biraz...
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MsS 8 yıl
Haber iyide,siz neden envidyanın ekonomi danışmanı tribine girdiniz çözemedim...

Size "Tavukmu yumutadan çıkar yumurtamı tavuktan?" sorusuna horozun verdiği cevabı örnek almanızı tavsiye ediyorum...
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eulogy 8 yıl
Anten fiyaskosundan sonra yapacak pekte birşeyi kalmadı. Yenilemesi gerekli telefonu.

Israrla başka konuya yazıyorum, mesajımı buraya alıyor. Forum sıyırdı :) Kalsın bari
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SatisFacti0n 8 yıl




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IgorStravinsky 8 yıl
Oyun segmentinde kaybettiklerini profesyonel segment bile yerine getirememiş.
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WinteR 8 yıl
Kullanıcı açısında kötü bir durum, maddi olmayan boyutlarda kayıplar yaşanmalı.
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ÇVK 8 yıl
Nvidia başka yerlerden kırıyor o paranın 65165321 katını.
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vidoko 8 yıl
az zarar yapmış birazdaha yapmalıydı ..
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Batuist 8 yıl
GTX460 nvidianın yeni 8800GTsi olacak.. ha fiyat olarak daha pahalı olabilir ama yinede gtx460 iyi bir çıkış olacak nvidia için.. tabi ati 6x serisi ile bu yükselişin önüne çomak sokmaz ise..
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M@U 8 yıl

Batuist

GTX460 nvidianın yeni 8800GTsi olacak.. ha fiyat olarak daha pahalı olabilir ama yinede gtx460 iyi bir çıkış olacak nvidia için.. tabi ati 6x serisi ile bu yükselişin önüne çomak sokmaz ise..

Fiyat olarak daha pahalı değil. gtx460'ın iki modeli de 8800gt'nin çıkış fiyatından daha düşük bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Ancak performansı 8800gt kadar etkileyici değil. Ancak 8800gt'ye göre daha iyi olan yönleri var. Şöyle açıklayayım:

- 8800ultra (8800gtx) liderken, bu kartın yarı fiyatına çıkan 8800gt performans olarak bu karta oldukça yakındı. Ancak gtx460, performans olarak gtx480'den oldukça uzak.

- 8800gt piyasaya çıktığında fiyatı 270-300$ seviyesindeydi ve o dönemde dolar 1.23 seviyesinde olduğu içi yaklaşık 450 Lira gibi bir fiyatı vardı Türkiye'de. gtx460 fiyat olarak çok daha iddialı. Şuan 210-220$ seviyesinde hem 1 GB olan model hem de 768mb olan modeli bulunabilmekte. Doların yükselmesi işleri biraz sekteye uğratmış olsa da 390 Lira'ya gtx460 1 GB almak mümkün.

- 8800gtx 90nm ile üretilmişti. O yüzden fazla güç çekiyor ve ısınıyordu. Ancak Fermi'ler kadar değil. O yüzden g80, Fermi'ler gibi başarısız değildi. 8800gt ise tek slot kaplayan ve küçük bir fana sahip olan soğutma tasarımı ile çok serin çalışmayan bir karttı. Referans fan ile yaz günlerinde 90C'yi görmek mümkün oluyordu. Yani sıcaklık konusunda 8800gt çok iyi değildi. Ancak güç tüketimi g80'e göre çok daha iyi durumdaydı. gtx460'ın soğutması sistemi daha başarılı ve sessiz 8800gt'ye göre. Çünkü gf100'ler kadar ısınmıyor ve az güç tüketiyor.

- OC konusunda ise 8800gt iyiydi ancak uçta bir durumu yoktu. gtx460 ise bu konuda oldukça iddialı. 1.000v gpu voltajı ile 800mhz'i görmeyen yok. Hatta daha üstünü... Bellek bant genişliği daha yeterli durumda 8800gt'ye göre ve bellekleri de oldukça iyi oc olduğu için bellek bant genişliği konusunda hiçbir sıkıntı yok.

- Nvidia'nın g80 ile ortaya koyduğu unified shader mimarisi, sorunlu bir bellek yönetimine sahipti. Özellikle Crysis'te bu durum net bir biçimde görülmektedir. Önce 8800gts 320mb ile patlak veren olay, daha sonra g92 gpu'su ile üretilen 8800gt, 8800gts 512mb, 8800gs 384mb ve 9800gx2 kartlarda da görüldü (doğal olarak 9800gtx, 9800gtx+ ve gts250). g92 güçlü bir gpu idi. Ancak 512mb bellek bir kartlar için yetersiz kalıyordu. Oyunlar, özellikle geniş haritaya sahip ise bir süre sonra bellek dolduğu için sorun çıkarmaya başlıyordu. gtx460 tarafına bakacak olursak, Fermi mimarisi ile yeni bir bellek mimarisi de kullanılmaya başlanmış ve oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Zira birçok oyunda yüksek çözünürlük ve AA+AF filtreleri açık olduğu halde 768mb bellek bile gf104 gibi güçlü bir gpu'ya sıkıntı oluşturmuyor. Tabiki belli bir noktadan sonra bellek yetersiz ancak 1 GB olanı şimdilik sorun çıkarmayacağa benziyor.

gtx460 ile 8800gt'yi karşılaştırırsak; fiyatı, sıcaklığı, bellek bant genişliğinin yeterliliği ve bellek kapasitesinin yeterliliği gibi noktalarda gtx460 daha başarılı. 8800gt ise performans konusunda dönemine göre oldukça başarılıydı. Fiyat/Performans konusunda iki kartı da eşdeğer görmekteyim. Ancak gtx460 diğer avantajları ile daha iyi bir kart başarılı bir kart gibi duruyor.
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ShafakCool 8 yıl
Bi de üstüne Verizon yazarlar iğrenç olur! Ama yine de isterdim :D
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ceycey11 8 yıl
nvidia 460 benzeri iyibir kart çıkarmazsa işi zor bakalım 440 tutunacak mı?
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KANUNI61 8 yıl
bu şu demekdir ati 5xxx serisiyle cok iyi bir işcıkardı
nedeni ise ati dx1 gecmeden 4xxx serisinden önce bir kart cıkarması oldu
eksiklerini gördü 5xxx ne gecti yönetim boyle bişey sanırım nvidia yöneticisigibi
maket kartlarla sağda solda hava atmadılar adamlar bence bu fermi tümden ylana bir kart testlerde de malum
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7Mhz 8 yıl
KANUNI61

bu şu demekdir ati 5xxx serisiyle cok iyi bir işcıkardı
nedeni ise ati dx1 gecmeden 4xxx serisinden önce bir kart cıkarması oldu
eksiklerini gördü 5xxx ne gecti yönetim boyle bişey sanırım nvidia yöneticisigibi
maket kartlarla sağda solda hava atmadılar adamlar bence bu fermi tümden ylana bir kart testlerde de malum

Ocakta yemek vardı sanırım.

cmt translate:
Bu şu demektir; Ati 5000 serisiyle çok iyi bir iş çıkardı. Bunda, Ati'nin dx11'e geçmeden 4770'i çıkarması da etkili oldu. Eksikliklerini gördü ve 5000 serisine öyle geçti. Yönetim böyle bir şey sanırım. Nvidia yöneticisi gibi, maket kartlarla sağda solda hava atmadılar. Bence bu fermi tümden yalan, testlerden de anlaşıldığı üzere.

Not: Alınmayın lütfen, kötü niyetle yapmadım. Dilimiz biraz özeni hakediyor diye düşünüyorum.
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Miasmus 8 yıl
Az kaybetmiş. Fermi rezelatinden sonra daha fazla kaybeder diye düşünmüştüm. Açık kaynak kodlu Fizik uygulamaları geldiğinde veya Physx yüzünden tekelcilikle suçlandığında batar herhalde.
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sahafiec 8 yıl
bu durum ekran kartı pazarının önemini ve dinamizmini çok iyi gözler önüne seriyor. Fermi mimarisini kullanan kartlar ile gerek gecikmeler gerekse fiyat açısından aldığı kararlar nVidia'nın durumunu zorlaştırdı. biraz da ATI'yi ve yeni kartlarını küçümsedi, umarım bunlardan birşeyler öğrenerek yıl sonu atağına girer...
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cobi 8 yıl
gtx 460 gibi 1-2 f/p modeli yapsa çok rahatlar bence
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