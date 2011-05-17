Nvidia performans güncellemeleri içeren GeForce 275.27 beta sürücüsünü kullanıma sundu

GeForce GTX 560 modelini bugün lanse eden Nvidia, yeni ekran kartıyla birlikte geleneği bozmadı ve bir de yeni sürücü yayınladı. GeForce 275.27 beta sürücüsünü kullanıma sundu. Yeni ekran kartına yönelik olarak geliştirilmiş GPU desteği içeren sürücü daha önce rapor edilen bazı hataları düzeltirken, performans artışı da getiriyor.

Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre GeForce 275.27 beta sürücüsünün performans kazanımları (GeForce 270.61 WHQL sürücüsüne kıyasla) şu şekilde;

GeForce GTX 580 için;

- Crysis 2'de %4'e varan performans artışı

- Civilization V'te SLI kurulumları için %5'e varan performans artışı

- Portal 2'de %9'a varan performans artışı

- Bulletstorm'de Antialiasing açıkken %13'e varan performans artışı

- Batman: Arkham Asylum'da PhysX High seçeneği aktifken %9'a varan performans artışı

GeForce GTX 560 için;

- Crysis 2'de %6'ya varan performans artışı

- Portal 2'de %8'e varan performans artışı

- Batman: Arkham Asylum'da PhysX High seçeneğinde %14'e varan performans artışı

- Bulletstorm'da Antialiasing aktifken %15'e varan performans artışı

Diğer güncellemeler

- Nvidia Update SLI, multi-GPU, ve antialiasing (AA) için otomatik profil güncellemesi

Masaüstü Ölçeklendirme

- Masaüstü ölçeklendirmeyi ayarlamak için yeni önizleme penceresini de içeren yeni kontrol paneli arayüzü

- Windows 7'de oyunlar için yeni ölçeklendirme override seçeneği

3D Vision

- 3D Vision Kontrolcü sürücüsü artık tüm sürücü kurulumlarını içeriyor

- 3DVision pencere modu desteği

- Pencere modunda çalışmak için 3D Vision Photo viewer desteği

- 3D Vision IR alıcısı ve 3D Vision gözlükler için geliştirilmiş senkronizasyon desteği

- Yeni 3D Vision projectötür olarak NEC NP-V300X serisine destek

- Yeni 3D Vision oyun profilleri; Age of Empires Online, Assassin's Creed Brotherhood, Battlefield Play4Free, Duke Nukem Forever, Dungeon Siege III, Super Street Fighter IV ve World of Tanks

- Bazı oyunlar için güncellenmiş D Vision oyun profilleri; Portal 2 ve The Witcher 2

Download: GeForce 275.27 beta sürücüsünü indirmek için; http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us