Nvidia performans güncellemeleri içeren GeForce 275.27 beta sürücüsünü kullanıma sundu

GeForce GTX 560 modelini bugün lanse eden Nvidia, yeni ekran kartıyla birlikte geleneği bozmadı ve bir de yeni sürücü yayınladı. GeForce 275.27 beta sürücüsünü kullanıma sundu. Yeni ekran kartına yönelik olarak geliştirilmiş GPU desteği içeren sürücü daha önce rapor edilen bazı hataları düzeltirken, performans artışı da getiriyor.
Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre GeForce 275.27 beta sürücüsünün performans kazanımları (GeForce 270.61 WHQL sürücüsüne kıyasla) şu şekilde;
GeForce GTX 580 için;
- Crysis 2'de %4'e varan performans artışı
- Civilization V'te SLI kurulumları için %5'e varan performans artışı
- Portal 2'de %9'a varan performans artışı
- Bulletstorm'de Antialiasing açıkken %13'e varan performans artışı
- Batman: Arkham Asylum'da PhysX High seçeneği aktifken %9'a varan performans artışı
GeForce GTX 560 için;
- Crysis 2'de %6'ya varan performans artışı
- Portal 2'de %8'e varan performans artışı
- Batman: Arkham Asylum'da PhysX High seçeneğinde %14'e varan performans artışı
- Bulletstorm'da Antialiasing aktifken %15'e varan performans artışı
Diğer güncellemeler
- Nvidia Update SLI, multi-GPU, ve antialiasing (AA) için otomatik profil güncellemesi
Masaüstü Ölçeklendirme
- Masaüstü ölçeklendirmeyi ayarlamak için yeni önizleme penceresini de içeren yeni kontrol paneli arayüzü
- Windows 7'de oyunlar için yeni ölçeklendirme override seçeneği
3D Vision
- 3D Vision Kontrolcü sürücüsü artık tüm sürücü kurulumlarını içeriyor
- 3DVision pencere modu desteği
- Pencere modunda çalışmak için 3D Vision Photo viewer desteği
- 3D Vision IR alıcısı ve 3D Vision gözlükler için geliştirilmiş senkronizasyon desteği
- Yeni 3D Vision projectötür olarak NEC NP-V300X serisine destek
- Yeni 3D Vision oyun profilleri; Age of Empires Online, Assassin's Creed Brotherhood, Battlefield Play4Free, Duke Nukem Forever, Dungeon Siege III, Super Street Fighter IV ve World of Tanks
- Bazı oyunlar için güncellenmiş D Vision oyun profilleri; Portal 2 ve The Witcher 2
Download: GeForce 275.27 beta sürücüsünü indirmek için; http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
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1-2 fps fark ettirir hocam sadece 2 kart için çıkmamıştır örnekleme yapmıştır iki kartı
betayı kurdum düzeldi.
ve 3dmark 11 den p4000 civarı puan alırdım.
betadan sonra p4300 oldu.
HD6950 değil 900mh hız aşırtma ile eski sürücülerle bile hd6970'e kafa tutabilen bir kart GTX560TI. Kim ne derse desin şu en başarılı GPU gf114'tür.
Tıpkı geçen seneki gtx460 üzerinde kullanılan gf104 gibi. Önemli olan 4 yıllık crysis skorları değil bugünün en popüler oyunları. Özellikle BC2 skorlarında en iyi f/p kartı GTX560 TI idi ancak dün 336 shaderli gtx560'ın videosunu da izledim hayret verici skorlara sahip. Kart sanki hiç kırpılmış gibi değildive de videoda 960mhz OC olarak olsun SLI olarak olsun sonuçlar yakın gelecekte beklediğim fiyata göre mükemmel sayılır. Bunda yeni sürücülerin ve özellikle son iki sürücüde arttırılan SLI performansının da etkisi var sanırım. Newegg giriş fiyatı yaklaşık olarak bizde kampanyalı dönemlerdeki alış fiyatının da habercisi 194 USD. Sadece 1 1,5 ay sabır yeterli.
Super SFIV Temmuz'da geliyor bu arada.
Dostum amd,nvidia kadar iyi performans artışları sağlayabiliyomu ?
+ bir tek bu güncelleme yok ki 170.61 de de oyunlar için performans güncellemesi geldi her driver de yeni bir oyun güncellemesi çıkıyo bu da Nvidia nın farkı zaten bir çok test sitesinde 266.66 driver ile bile oyun sayısıyla msi gtx 560 ti amd 6950 karşı fark atıyo birde böyle güncellemeler geliyo.
techpowerup.com/...
mesela kendimden örnek veriyim msi gtx 560 ti kullanıyorum mafia 2 de 1920 / 1080 görüntü kalitesi high diğer xx ler kapalı 42 fps alıyordum 270.61 yükledikden sonra mafia 2 de 52 53 fps alıyorum şu an.
Bu kadar oyun performansı güncellemesinden sonra HD 6950 ile karşılaştırılmaz heralde GTX 560 Ti,560.
tabi dipnot olarak şunuda belirtiyim fabrika çıkışlı hız aşırtılmış gtx 560 ti vb. den bahsediyorum mesela msi gtx 560 ti,asus top
Aynen ne alaka. Bir oyunda %5 performans artisi oldu diye 6950 ye fark mi atti . Sacmalamayin
Dostum ben dipnot olarak düştüm fabrika çıkışlı gtx 560 ti den bahsettiğimi.
zaten nvidianın çıkarttığı saat hızlarıyla geride kalıyo hd 6950 den.
sizin verdiğiniz tablodada zaten hızaşırtılmış markalar yok gtx 560 ti den.
EDİT : bir iki kelime yüzünden yanlış anlaşılmışım galiba ben fabrika çıkışlı hız aşırtılmış gtx 560 ti den bahsediyordum
fabrika çıkışlı yazmışım gerisi gelmemiş hangi kafayla yazdıysam artık onun için özür dilerim :)