Nvidia tablet üreticilerine ve Android Market'e yüklendi

Asus'un agresif fiyatlandırma stratejisiyle yeni yeni pazara sunmaya başladığı ancak bu defa da talebi karşılayamama problemiyle karşı karşıya kaldığı Eee Pad Transformers'ı bir kenara bırakırsak, Android 3.0 tabanlı tabletlerin satış performansı için olumlu cümleler kurmak zor. Bu alanda ilk olan ve güçlü donanım özellikleriyle öne çıkan Motorola Xoom, yüksek üretim kalitesi gibi detaylarına rağmen Amerika pazarı için 800 dolar olarak belirlenen satış fiyatıyla, eleştri oklarının hedefi haline gelmiş ve kimi analistlere göre satış konusunda hayalkırıklığı yaratmıştı. Motorola'nın yanı sıra LG gibi Android 3.0 tablete sahip diğer üreticilerin de satış anlamında benzer bir tabloya sahip oldukları düşünülüyor.

Çift çekirdekli Tegra 2 platformu ile Android 3.0 işletim sistemini geliştirme çalışmalarında referans platform üreticisi olmayı başaran Nvidia, hem tablet üreticilerini hem de Android Market'i yaylım ateşine tuttu. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, hepsinde Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar bulunan Acer, ASUS, Dell, LG ve Motorola gibi üreticilerin, tabletlerini perakende mağazalarında nasıl satacaklarını anlamadıklarını, iPad'in perakende tarafında daha düşük fiyatlandırma, açık pazarlama ve daha iyi satın alma deneyimi sunmasına karşın, tablet bilgisayarların durumunu etkileyen tüm bu faktörlerin yanlş gittiği örnekler (Xoom) olduğunu söylüyor. Huang ayrıca Motorola Xoom'un temel konfigürasyonunda 3G olmaması gerektiğini, tabletlerin WiFi konfigürasyonlu ve fiyat anlamında daha satın alınabilir olması gerektiğini söylüyor.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise Android 3.0'ın yazılım desteği noktasında zayıf kalması. Android 3.0 işletim sisteminin çıkışından bu yana üç aylık bir süreç geçmiş olmasına rağmen, platform için optimize edilmiş ya da sıfırdan yazılmış uygulama sayısı henüz yüzlerce adede dahi ulaşabilmiş değil. Apple cephesinde ise yaklaşık 1000 uygulama ile lanse edilen iPad, bugün tamamı bu platforma özel 65 bin civarında geniş bir uygulama havuzuna sahip. Bu durumu "içerik tarafında yazılım bolluğu yok" diyerek açıklayan Huang'ın, tüm bu açıklamalarıyla üreticilere Android 3.0 tabanlı tabletleri için bir an önce harekete geçilmesi çağrısı yaptığını da söyleyebiliriz. Android 3.0'ın SDK yani uygulama geliştirme kiti nin çıkışı henüz yeni olsa da, yüksek satış adetleri için uygulama sayısının hızlı bir şekilde arttırılması ve içerik zenginliğinin sağlanması gerekiyor.