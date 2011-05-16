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Nvidia tablet üreticilerine ve Android Market'e yüklendi

8 yıl
15,2b
1
24
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un agresif fiyatlandırma stratejisiyle yeni yeni pazara sunmaya başladığı ancak bu defa da talebi karşılayamama problemiyle karşı karşıya kaldığı Eee Pad Transformers'ı bir kenara bırakırsak, Android 3.0 tabanlı tabletlerin satış performansı için olumlu cümleler kurmak zor. Bu alanda ilk olan ve güçlü donanım özellikleriyle öne çıkan Motorola Xoom, yüksek üretim kalitesi gibi detaylarına rağmen Amerika pazarı için 800 dolar olarak belirlenen satış fiyatıyla, eleştri oklarının hedefi haline gelmiş ve kimi analistlere göre satış konusunda hayalkırıklığı yaratmıştı. Motorola'nın yanı sıra LG gibi Android 3.0 tablete sahip diğer üreticilerin de satış anlamında benzer bir tabloya sahip oldukları düşünülüyor.

Çift çekirdekli Tegra 2 platformu ile Android 3.0 işletim sistemini geliştirme çalışmalarında referans platform üreticisi olmayı başaran Nvidia, hem tablet üreticilerini hem de Android Market'i yaylım ateşine tuttu. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, hepsinde Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar bulunan Acer, ASUS, Dell, LG ve Motorola gibi üreticilerin, tabletlerini perakende mağazalarında nasıl satacaklarını anlamadıklarını, iPad'in perakende tarafında daha düşük fiyatlandırma, açık pazarlama ve daha iyi satın alma deneyimi sunmasına karşın, tablet bilgisayarların durumunu etkileyen tüm bu faktörlerin yanlş gittiği örnekler (Xoom) olduğunu söylüyor. Huang ayrıca Motorola Xoom'un temel konfigürasyonunda 3G olmaması gerektiğini, tabletlerin WiFi konfigürasyonlu ve fiyat anlamında daha satın alınabilir olması gerektiğini söylüyor.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise Android 3.0'ın yazılım desteği noktasında zayıf kalması. Android 3.0 işletim sisteminin çıkışından bu yana üç aylık bir süreç geçmiş olmasına rağmen, platform için optimize edilmiş ya da sıfırdan yazılmış uygulama sayısı henüz yüzlerce adede dahi ulaşabilmiş değil. Apple cephesinde ise yaklaşık 1000 uygulama ile lanse edilen iPad, bugün tamamı bu platforma özel 65 bin civarında geniş bir uygulama havuzuna sahip. Bu durumu "içerik tarafında yazılım bolluğu yok" diyerek açıklayan Huang'ın, tüm bu açıklamalarıyla üreticilere Android 3.0 tabanlı tabletleri için bir an önce harekete geçilmesi çağrısı yaptığını da söyleyebiliriz. Android 3.0'ın SDK yani uygulama geliştirme kiti nin çıkışı henüz yeni olsa da, yüksek satış adetleri için uygulama sayısının hızlı bir şekilde arttırılması ve içerik zenginliğinin sağlanması gerekiyor.


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sadtneverdie 8 yıl en beğenilen
Adam haklı
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wozniak 8 yıl
interyasin
Dh deligibi bu android mandroid tablet reklamı yapıyosunuz.

Bir aylık sunucu masrafını sen verde ,reklam almasınlar,
1 Yanıt Yanıtla +6
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sahafiec 8 yıl
bence okuduğunu anlamayanların dağılmasında hiç bir sakınca yok.
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elophidae 8 yıl
@ sahafiec: kardeş baştan bu şekilde yazsaydın ya. Ben bir yorum yazmışım sen altına "herkes kendi işine baksa demişsin" Sen olsan sen de yanlış anlardın. Mesele okuduğunu anlamama meselesi değil yani. Neyse sonuçta aynı fikirdeyim.
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sadtneverdie 8 yıl
sahafiec

bence okuduğunu anlamayanların dağılmasında hiç bir sakınca yok.



Adam sektöre yön veriyor. Boş konuşan o değil sadece sensin. Rakipleri bile nvidia bizim önümüzde derken sen nvidia düşmanlığına devam et.
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alito 8 yıl
nvidia'cı değilim ama adam haklı
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demirparcasi 8 yıl
Adam haklı falan değil. Sen gidip sadece bir grafik yönünden güçlü işlemci yapacaksın ve milyonlarca adet satıp milyonlarca dolar para kazanacağını zannedeceksin. Kazanamadığın zamanda donanım, tasarım ve yazılım geliştiricileri suçlayacaksın.
Steve Jobs'un vizyonu ve becerisi zaten bu noktada kendini gösteriyor. Apple hepsini tek bir çatı altında geliştiriyor. Eğer Mr. Huang bu işi çok iyi bildiğini düşünüyorsa kendisi tablet donanımı ve yazılımı geliştirsin bizde Nvidia kendi yazılımlı tabletleri piyasada görelim.
Benim anladığım Mr.Huang Tegra'ya çok yatırım yapmış. Yatırımının karşılığını almayınca da iş ortaklarını suçlamaya başlamış.
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brshr 8 yıl
FİRMALAR MOBİL TEKNOLOJİ FUARLARINDA TANITIM YAPMAKTAN İLERİ GİTMİYORLAR. PİYASAYA SÜREYİM DİYENDE ZATEN AMERİKA, ORTA-BATI AVRUPA YADA UZAKDOĞUDA PİYASAYA SÜRÜYOR. DAHA TÜRKİYEDE BİR AKSİYON GÖRMEDİK. O YÜZDEN BUNLAR BANA HİKAYE GELİYOR. DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL.
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Rusty 8 yıl
1. si ipad çıkalı ne kadar süre geçti de android için uygulama yok diyorsun.
2. si kimse senin ürettiğin tegra chipset i kullanmak zorunda değil.
3. sü kendini Steve Jobs olarak görme.
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khaos 8 yıl
"Motorola Xoom'un temel konfigürasyonunda 3G olmaması gerektiğini" ne demek resmen saçmalamış tablet bilgisayarlarda olmazsa olmaz bağlantıdır herkes heryerde wifi bulamayabilir hatta 3g standart bir özellik olmalı çünkü uygulamaların büyük bir çoğunluğu sürekli güncelleme halinde
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acbold 8 yıl

khaos

"Motorola Xoom'un temel konfigürasyonunda 3G olmaması gerektiğini" ne demek resmen saçmalamış tablet bilgisayarlarda olmazsa olmaz bağlantıdır herkes heryerde wifi bulamayabilir hatta 3g standart bir özellik olmalı çünkü uygulamaların büyük bir çoğunluğu sürekli güncelleme halinde


kendine göre gereksiz gelen 3g yönünden fiyatın biraz daha düşübileceğini düşünerek söylemiş bu cümleyi.


demirparcasi

Adam haklı falan değil. Sen gidip sadece bir grafik yönünden güçlü işlemci yapacaksın ve milyonlarca adet satıp milyonlarca dolar para kazanacağını zannedeceksin. Kazanamadığın zamanda donanım, tasarım ve yazılım geliştiricileri suçlayacaksın.
Steve Jobs'un vizyonu ve becerisi zaten bu noktada kendini gösteriyor. Apple hepsini tek bir çatı altında geliştiriyor. Eğer Mr. Huang bu işi çok iyi bildiğini düşünüyorsa kendisi tablet donanımı ve yazılımı geliştirsin bizde Nvidia kendi yazılımlı tabletleri piyasada görelim.
Benim anladığım Mr.Huang Tegra'ya çok yatırım yapmış. Yatırımının karşılığını almayınca da iş ortaklarını suçlamaya başlamış.


iş ortaklarını suçlayacaklar tabiki.sen ne sanıyorsun bunlar cihaz yapıyor.sonra veriyor orta malı gibi.kim naparsa yapsın üstüne. filanmı sanıyorsun.adamlar yapmadan önce herşeyini ayarlıyorlar.o tablet daha tasarım açısındayken.windows mu android mi olacağı kesindir.google piyasada nvidia gibi güçlü bi platformda kendi işletim sisteminin olmasını ve işletim sistemini daha yaygın alanda kullanılmasını neden istemesin ? bunları isteyebiliyorsa.adam akıllı uygulamada yapacak herşeyide yapacak.



Father Torque

Eleman haklı zira Google, Android 3.0 için çok büyük bir beklenti oluşturdu ve hala ortada somut bir şey yok ve çok büyük bir belirsizlik hakim. Örneğin mevcut modeller Android 3.0 destekleyecek mi yoksa desteklese bile Google izin verecek mi belli değil, sırf bu nedenle bile birçok kişi mevcut Android 2.2 yüklü Tegra 2 tabletleri almak yerine beklemeyi tercih ediyor. Yine bir başka örnek 3 ay kadar önce ilk çıktığında aldığım Exper EasyPad'i (Tegra 2) satma sebeplerimden birisi de yine aynı belirsizlikti. Android 3.0 ortada yok, Android 3.0 için yeni uygulamalar ve yeni Android Market ortada yok, sadece bol bol haber var.



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wozniak 8 yıl
interyasin
Dh deligibi bu android mandroid tablet reklamı yapıyosunuz.

Bir aylık sunucu masrafını sen verde ,reklam almasınlar,
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mertekin 8 yıl
Adam bu konuda haklı konuşmuş.Mevcut Android sürümleri Tegra 2 platformunun gücünü tam olarak kullanıcıya yansıtamıyor.Yani donanımın önünü yazılım kesiyor.Yukarda bi arkadaşın bahsettiği çift çekirdekli işlemciyi tek çekirdekli olarak görmesi durumuda bunun içler acısı bir örneği.
Bunların dışında uygulamaların sayısıda bir elin parmakları kadar.Bir an önce çok radikal güncellemelerin yapılması gerekiyor.
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
Dh deligibi bu android mandroid tablet reklamı yapıyosunuz.
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Ac1DBuRN 8 yıl
Duzgun bir urun yapmakla satislarin patlayacagini dusunmek naiflik olur zaten. Bunun boyle olmadiginin en guzel ornegini apple veriyor zaten. Evet donanimlari gayet iyi fakat pazarlama stratejileri ve reklamlada bunu iyi destekleyip satis patlamasi yapmayi biliyor. Yurtdisinda bilmiyorum durumu fakat Turkiye'de Exper ve apple haricinde tablet reklami yapan firma gormedm. Donanim sitelerinden dolasmayan biri Xoom'un veya Transformers'in varligindan haberdar olabilir mi?
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snomask 8 yıl
Ben daha Türkiye'de 3.0 tablet görememişken uygulama yokluğundan bahsediliyor =)
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jibe 8 yıl
bu adama fanboy demesinler ?
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