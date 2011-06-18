Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia ve Intel'in mobil işlemci pazarındaki payları artıyor

7 yıl
7,8b
1
6
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarların hızlı yükselişi, işlemci üreticileri arasındaki yarışı da alevlendirdi. Ağırlıklı olarak ARM mimarisini kullanıldığı pazarda, Intel'in yoğun ilgisi ve artan yatırımları gelecek yıllarda bazı dengelerin değişmesine neden olabilir. Strategy Analytics'deki piyasa uzmanlarına göre, Nvidia ve Intel akıllı cihazlara yönelik işlemcilerin oluşturduğu pazarda güç kazanıyorlar.

Intel'in henüz akıllı telefonlara yönelik somut bir çözümü bulunmuyor ancak Oak Trail kod adlı özelleştirilmiş Atom platformu ile tabletleri hedef alıyor. Çok sayıda tasarım kazandığını belirten Intel, zaman içerisinde Oak Trail tabanlı çok sayıda cihazın pazardaki yerini alacağını söylüyor. Ağır adımlarla ilerleyen Intel'in aksine, Nvidia'nın mobil işlemci pazarındaki hızlı yükselişi ise dikkatlerden kaçmıyor.

ARM tabanlı ilk işlemcisi olan birinci nesil Tegra'yı birkaç yıl önce duyuran Nvidia, çift çekirdekli Tegra 2 platformuyla Motorola Atrix 4G ve LG Optimus 2X gibi iddialı bazı telefonlarla Android 3.0 işletim sistemini kullanan tabletlerin tamamına güç veriyor. Strategy Analytics'in ilk çeyrek verilerine göre Nvidia, akıllı cihaz işlemcileri alanında güçlü rakiplerine karşı hızlı bir yükseliş içerisine girmiş durumda.

Qualcomm'un birinci olduğu pazarda onu sırasıyla Texas Instrumentes, Samsung ve Marvell izlerken Nvidia ise 5. sırada geliyor. Açıklanan rakamlara göre, akıllı telefonlara yönelik işlemci pazarı 1.68 milyar dolar seviyesine ulaşırken, bu cihazlarda kullanılan baseband chip denilen iletişim yongaları ise 3.5 milyar dolar gibi uygulama işlemcisi pazarının iki katı bir büyüklüğe sahip.

Strategy Analytics detaylı rakamları açıklamasa da iletişim yongaları pazarındaki en büyük oyuncuların sırasıyla Qualcomm, Broadcom ve Intel olduğu belirtiliyor. Intel'in bu alandaki geliri geride bıraktığımız çeyreğe ve bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kat artış gösterdi. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Icera firmasını satın alan Nvidia'nın da bu alana ilgi duyduğu ve telefon üreticilerine aynı Qualcomm gibi uygulama işlemcisi ve iletişim yongasını paket olarak sunmayı hedeflediği biliniyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
depeche35 7 yıl
en azından kazanan belli !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 7 yıl
pazardan kaybeden kim ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heatblast 7 yıl
intelin ağalığı masa üstünde geçerli mobilde değil.
bu nedenle pazar payını %60 felan yapmadıkça normal fiyatlarla mobilde gidecektir, paratıda masa üstünden sağlıyacaktır. aralarda çok uçuk fiyatlar beklemeyin intel pahalı satamaz burada yoksa elinde patlar.
ve son olarak içindeki işlemciye değil genel olarak fiyat/performansa bakıp alacaz, gidipte aynı fiyata intel işlemcili 100 puan başka bir işlemcili 90 puan alıyor intele gıcıklıktan gidipte daha az performans vereni almam.
pazar payını arttırmaları iyi bir gelişme, pazar payları dengeli olursa rekabet artar hızlı gelişme olur fiyatlarda ucuzlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahqra 7 yıl
ahmt_frk_asln
xxxrunoxxxİntel bunu hiç hak etmiyor.
Olaya milliyetçilik olarak yaklaşırsam intelden nefret ediyorum. bunun yanında kendi pazarında çok taktir ettiğim bir firma. henüz mobile İşlemci üretmeyi hak edememiş olabilir. buna da pazarın son zinciri olan tüketici karar verecek. satın alırken herkes performans odaklı davranırsa piyasaya hak edenler hükmeder.

Intel'i hiç bir yönünden sevmem. Kullancını dostu olduğunu hiç düşünmüyorum en büyük sorunda bu.
Mobil pazara gelirsek. Halen Atom serisi ile pazarda tutunduğundan dolayı takdir etmek lazım. Fusion bu boşluğu kapattı o iyi.
ARM konusuna gelirsek Qualcomm'un Nvidia'dan iyi olduğunu düşünüyorum. Nvidia gösterişe çalışıyor. Qualcomm daha stabil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxrunoxxx 7 yıl
İntel bunu hiç hak etmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest 7 yıl

xxxrunoxxx
İntel bunu hiç hak etmiyor.

Olaya milliyetçilik olarak yaklaşırsam intel'den nefret ediyorum. bunun yanında kendi pazarında çok taktir ettiğim bir firma.

henüz mobile İşlemci üretmeyi hak edememiş olabilir. buna da pazarın son zinciri olan tüketici karar verecek. satın alırken herkes performans odaklı davranırsa piyasaya hak edenler hükmeder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung Galaxy S 2 video inceleme 7 yıl Güncel: ASUS Matrix GTX580 "Kontrolsüz güç güç değildir!" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim