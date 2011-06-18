Nvidia ve Intel'in mobil işlemci pazarındaki payları artıyor

Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarların hızlı yükselişi, işlemci üreticileri arasındaki yarışı da alevlendirdi. Ağırlıklı olarak ARM mimarisini kullanıldığı pazarda, Intel'in yoğun ilgisi ve artan yatırımları gelecek yıllarda bazı dengelerin değişmesine neden olabilir. Strategy Analytics'deki piyasa uzmanlarına göre, Nvidia ve Intel akıllı cihazlara yönelik işlemcilerin oluşturduğu pazarda güç kazanıyorlar.





Intel'in henüz akıllı telefonlara yönelik somut bir çözümü bulunmuyor ancak Oak Trail kod adlı özelleştirilmiş Atom platformu ile tabletleri hedef alıyor. Çok sayıda tasarım kazandığını belirten Intel, zaman içerisinde Oak Trail tabanlı çok sayıda cihazın pazardaki yerini alacağını söylüyor. Ağır adımlarla ilerleyen Intel'in aksine, Nvidia'nın mobil işlemci pazarındaki hızlı yükselişi ise dikkatlerden kaçmıyor.





ARM tabanlı ilk işlemcisi olan birinci nesil Tegra'yı birkaç yıl önce duyuran Nvidia, çift çekirdekli Tegra 2 platformuyla Motorola Atrix 4G ve LG Optimus 2X gibi iddialı bazı telefonlarla Android 3.0 işletim sistemini kullanan tabletlerin tamamına güç veriyor. Strategy Analytics'in ilk çeyrek verilerine göre Nvidia, akıllı cihaz işlemcileri alanında güçlü rakiplerine karşı hızlı bir yükseliş içerisine girmiş durumda.





Qualcomm'un birinci olduğu pazarda onu sırasıyla Texas Instrumentes, Samsung ve Marvell izlerken Nvidia ise 5. sırada geliyor. Açıklanan rakamlara göre, akıllı telefonlara yönelik işlemci pazarı 1.68 milyar dolar seviyesine ulaşırken, bu cihazlarda kullanılan baseband chip denilen iletişim yongaları ise 3.5 milyar dolar gibi uygulama işlemcisi pazarının iki katı bir büyüklüğe sahip.





Strategy Analytics detaylı rakamları açıklamasa da iletişim yongaları pazarındaki en büyük oyuncuların sırasıyla Qualcomm, Broadcom ve Intel olduğu belirtiliyor. Intel'in bu alandaki geliri geride bıraktığımız çeyreğe ve bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kat artış gösterdi. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Icera firmasını satın alan Nvidia'nın da bu alana ilgi duyduğu ve telefon üreticilerine aynı Qualcomm gibi uygulama işlemcisi ve iletişim yongasını paket olarak sunmayı hedeflediği biliniyor.