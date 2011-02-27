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Nvidia yüksek başarımlı hesaplama üzerine çalışan araştırmacılara seminer verdi

8 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yüksek başarımlı hesaplama üzerine çalışan araştırmacılara seminer verdi
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Grafik işlem birimlerinin genel amaçlı kullanımı üzerine ciddi çalışmalar yürüten ve yüksek başarımlı hesaplama dünyası için çeşitli çözümler üreten Nvidia, GPGPU yani genel amaçlı grafik işlemci programlama üzerine çalışma sürdüren araştırmacıları ve bilim insanlarını seminer ve çalıştaylarla bilgilendirmeye devam ediyor. Türkiye’de yüksek başarımı hesaplamanın en önemli otoritesi ULAKBİM ve HPC çalışmalarının akademik aladaki en aktif eğitim kurumlarından biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü ile gerçekleştirilen seminerde Nvidia konuşmacıları, HPC araştırmacılarıyla bir araya geldi. 

Türkiye'nin farklı üniversitelerden ve çeşitli bilim kuruluşlarından gelen 130'un üzerinde araştırmacının izlediği seminerde, Nvidia'dan Edmondo Orlotti, “Supercomputing at 1/10th of the Cost” isimli bir sunumg gerçekleştirdi. “Hesaplamalı Bilimlerde GPU Teknolojileri ve Genel Amaçlı GPU Programlama” başlığı altında gerçekleştirilen semineri ODTÜ mensubu araştırmacılar şu şekilde tanımlıyor;

" GPU’lar son yıllarda genel amaçlı programlama için de kullanılmaya başlanmış ve pek çok uygulamada yüksek hız kazanımları sağlamıştır. Bu sayede GPU programlama konusu yalnızca grafik ve oyun uygulamaları ile sınırlı kalmayıp pek çok farklı disiplinden kullanıcının da ilgisini çekmeye başlamış ve hesaplamalarda yüksek hızlanmalar sağlamanın yanı sıra yeni uygulamalara da imkan tanımaya başlamıştır. Bu seminer GPU teknolojileri ve genel amaçlı GPU programlama hakkında temel bilgileri vermek üzere hazırlanmıştır. Seminer katılımcılara GPU mimarileri hakkında temel bilgileri kazandırmanın yanısıra CUDA ve OpenCL kullanarak programlamanın temelleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır."

ULKAKBİM Yöneticisi Onur Temizsoylu ve Yrd.Doc.Dr Alptekin Temizel'in de konuşma gerçekleştirdiği etkinliğe katılan kurumlar şu şekilde; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tubitak Iltaren Gelişmiş Teknoloji Araştırma Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tubitak Uzay Enstitüsü, Havelsan Savunma and BT Araştırma, Tubitak Ulakbim (TR-GRID), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, ASELSAN, Ankara Üniversitesi, Turkiye Başbakanlık, Karabük Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi.
Nvidia yüksek başarımlı hesaplama üzerine çalışan araştırmacılara seminer verdi
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Nvidia yüksek başarımlı hesaplama üzerine çalışan araştırmacılara seminer verdi
Tam Boyutta Gör
Nvidia yüksek başarımlı hesaplama üzerine çalışan araştırmacılara seminer verdi
Tam Boyutta Gör
Nvidia yüksek başarımlı hesaplama üzerine çalışan araştırmacılara seminer verdi
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