Nvidia'dan Tegra platformuna ilişkin çarpıcı açıklamalar

Nvidia akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Tegra platformuna ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Yıllık Yatırımcı Günü Konferansı'nda konuşan mobil çalışmalardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Philip J. Carmack konuşmasında, Logan kod adını taşıyan Tegra 5 platformu ile birlikte mobil işlemcilerin çehresini değiştireceklerini ifade etti. Bu değişimde Kepler ve Maxwell GPU mimarilerine vurgu yapan Carmack, Nvidia'nın sahip olduğu GPGPU yetenekleri sayesinde rakipsiz olacaklarını ve SoC pazarında hem performans hem de diğer yetenekler açısından dönüm noktası olacak ürünler sunacaklarını söyledi.

Nvidia'nın Tegra 5 platformu genel amaçlı ARM çekirdeklerine ek olarak Nvidia'nın Kepler mimarisi üzerinde şekillenen mobil cihazlar için optimize edilmiş grafik birimi sayesinde Direct3D, OpenGL 4.3 ve diğer güncel standartlara tam destek sunacak. Ayrıca GPU işlem yetenekleri açısından, platformun genel amaçlı uygulama hızlandırmada GPU'yu daha etkin bir şekilde kullanmasına da olanak tanıyacak. Yakın zamanda Tegra 5 platformu üzerinde Battlefield oyununu gösteren ve grafiklerin güncel iPad modeli ile kıyaslandığında rakip çözümün yıllar öncesinin seviyesinde olduğunu öne süren Nvidia'da, açıklamalar sadece Tegra 5'ten ibaret değil.

Aynı etkinlik kapsamında konuşma yapan Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang ise Tegra satışlarına, rakip Qualcomm'un LTE modeme sahip çözümlerinin etki ettiğini söyledi. Tegra ailesinin bu yıl satış anlamında çok ciddi sıçrama göstermeyeceğini belirten Huang, Tegra 4 platformunun lansmanını LTE modemli çözümlere olan ilginin ve o alanda rekabetin artmasından ötürü ertelediklerini ve Tegra 4i'nin çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirtti. Bu noktada bilmeyenler için Tegra 4i'nin, Nvidia tarafından geliştirilen Icera 500 LTE modeme sahip olduğunu, ancak CPU ve GPU birimlerinin orjinal Tegra 4'e kıyasla daha zayıf olduğunu da not düşelim.

LTE pazarının, kablosuz teknolojiler açısından en hızlı büyüyen alan olduğunu söyleyen Huang, Tegra 4i çalışmalarının kendilerine fazladan yarım yıla mal olduğunu ve bunun için Tegra 4'ün lansmanını bir çeyrek dönem feda ettiklerini ancak bunun doğru olan karar olduğunu ifade etti. Windows Phone pazarının tek hakimi olan, Snapdragon 600 ile kendi işlemcisini üreten Samsung'u bile müşteri portföyüne ekleyen Qualcomm, ise hem CPU hem de GPU ve LTE uyumlu modemini tek paket halinde pazarda yaygın bir şekilde kullanıma sunmuş tek firma olmanın nimetlerinden faydalanıyor. Tegra 4 ile zamanlama sorunu yaşayan Nvidia ise, açıklamalara bakılırsa bir yandan Tegra 4 için çalışıyor diğer taraftansa pazarın ilgisini gelecek seninin çözümü olan Tegra 5'e çekmek için çeşitli demo ve açıklamalar yapmaktan da geri durmuyor.