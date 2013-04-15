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Nvidia'dan Tegra platformuna ilişkin çarpıcı açıklamalar

6 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'dan Tegra platformuna ilişkin çarpıcı açıklamalar
Nvidia akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Tegra platformuna ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Yıllık Yatırımcı Günü Konferansı'nda konuşan mobil çalışmalardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Philip J. Carmack konuşmasında, Logan kod adını taşıyan Tegra 5 platformu ile birlikte mobil işlemcilerin çehresini değiştireceklerini ifade etti. Bu değişimde Kepler ve Maxwell GPU mimarilerine vurgu yapan Carmack, Nvidia'nın sahip olduğu GPGPU yetenekleri sayesinde rakipsiz olacaklarını ve SoC pazarında hem performans hem de diğer yetenekler açısından dönüm noktası olacak ürünler sunacaklarını söyledi. 
Nvidia'nın Tegra 5 platformu genel amaçlı ARM çekirdeklerine ek olarak Nvidia'nın Kepler mimarisi üzerinde şekillenen mobil cihazlar için optimize edilmiş grafik birimi sayesinde Direct3D, OpenGL 4.3 ve diğer güncel standartlara tam destek sunacak. Ayrıca GPU işlem yetenekleri açısından, platformun genel amaçlı uygulama hızlandırmada GPU'yu daha etkin bir şekilde kullanmasına da olanak tanıyacak. Yakın zamanda Tegra 5 platformu üzerinde Battlefield oyununu gösteren ve grafiklerin güncel iPad modeli ile kıyaslandığında rakip çözümün yıllar öncesinin seviyesinde olduğunu öne süren Nvidia'da, açıklamalar sadece Tegra 5'ten ibaret değil.
Aynı etkinlik kapsamında konuşma yapan Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang ise Tegra satışlarına, rakip Qualcomm'un LTE modeme sahip çözümlerinin etki ettiğini söyledi. Tegra ailesinin bu yıl satış anlamında çok ciddi sıçrama göstermeyeceğini belirten Huang, Tegra 4 platformunun lansmanını LTE modemli çözümlere olan ilginin ve  o alanda rekabetin artmasından ötürü ertelediklerini ve Tegra 4i'nin çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirtti. Bu noktada bilmeyenler için Tegra 4i'nin, Nvidia tarafından geliştirilen Icera 500 LTE modeme sahip olduğunu, ancak CPU ve GPU birimlerinin orjinal Tegra 4'e kıyasla daha zayıf olduğunu da not düşelim.
LTE pazarının, kablosuz teknolojiler açısından en hızlı büyüyen alan olduğunu söyleyen Huang, Tegra 4i çalışmalarının kendilerine fazladan yarım yıla mal olduğunu ve bunun için Tegra 4'ün lansmanını bir çeyrek dönem feda ettiklerini ancak bunun doğru olan karar olduğunu ifade etti. Windows Phone pazarının tek hakimi olan, Snapdragon 600 ile kendi işlemcisini üreten Samsung'u bile müşteri portföyüne ekleyen Qualcomm, ise hem CPU hem de GPU ve LTE uyumlu modemini tek paket halinde pazarda yaygın bir şekilde kullanıma sunmuş tek firma olmanın nimetlerinden faydalanıyor. Tegra 4 ile zamanlama sorunu yaşayan Nvidia ise, açıklamalara bakılırsa bir yandan Tegra 4 için çalışıyor diğer taraftansa pazarın ilgisini gelecek seninin çözümü olan Tegra 5'e çekmek için çeşitli demo ve açıklamalar yapmaktan da geri durmuyor.

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furkant1 6 yıl en beğenilen
Çarpıldım.
1 Yanıt Yanıtla +12
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psyshock 6 yıl
Kisaca demiski tegra 4 u sadece ucuk benchmark skorlari icin yaptik telefonlarin pilleri onun tuketimini karsilayamayacak tegra 4i yi onun yerine getiriyoruz o da yine fos tegra 5 e kadar tegradan uzak durun
Kisaca demiski tegra 4 u sadece ucuk benchmark skorlari icin yaptik telefonlarin pilleri onun tuketimini karsilayamayacak tegra 4i yi onun yerine getiriyoruz o...
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homeedition88 6 yıl
Bu Huang'a birinin yalanci coban hikayesini anlatmasi lazim...
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LightningRaven 6 yıl
Beceremiyorlar işte. Snapdragon S800 tokatlıcak zaten.
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kızgınjapon 6 yıl
sevket861
En güçlü mobil işlemci olarak lanse edilen Tegra4 Qualcomm Snapdragon 800 ün gerisinde kaldığı bir gerçekTegra 5 de Qualcommun yeni işlemcilerine ezilmeye mahkumÇünkü Nvidia rakiplerine bakmadan geliştirme yapıyor.Gerçekçi olmak da gerekirse Şu anda en iyi mimari Krait mimarisiHem performans hem de güç tüketimi açısındanArm 64 bit cortex a-50 serisini saymıyorum. daha piyasaya sunulan işlemcisi yokGPU ya gelince neden Powervr Sgx544-mp3 ile kıyaslıyorlarPowervr 6 serisi ile kıyaslama yapsınlar1 yıl öncesinin ürünü ile çıkmamış bir ürünü kıyaslar anca nvidiaNvidianın hiçbir işi doğru düzgün yapamadığı gibi bu da tutmayacaktır.

şu ana kadar gördüğüm en kötü yorum tegra 4 snapdragon 800 den daha iyi gerçekci ol az :D
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sertacarslan 6 yıl
BoSS03
nvidia tegra falan derken koltuğu Ati ye kaptırır bu yıl... fan falan değilim bakın görün...

Ati?
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darkaura 6 yıl
Her tegra serisinde ayni hikaye. Devrim olcak piyasayi alt ust etcek seklinde lanse ediliyor, sonrasi fos. Aslen ekran karti ureticisi olan nvidia nin ekran kartlari zayif kaliyor.
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cagataykoroglu 6 yıl
Forumda çok enteresan insanlar var. Adam firması hakkında çok objektif yorumlar yapmış. Ama bunu bile eleştirmeye çalışıyorsunuz. İnsan yorumları okurken dayanamıyor. Adam tegra 4 hatalıydı diyor. siz eleştiriyorsunuz. tegra 4 çok iyi dese eleştireceksiniz. tegra 4 çıkmayacak dese eleştireceksiniz. ucuz olsa pahalı ama hızlı oslaydı diyeceksiniz. pahalı olsa yavaş ama ucuz olsaydı diyeceksiniz.
Bu anlamsız yorumlarda amaç ne?
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Rubisco 6 yıl
Kendi firması hakkında nerede objektif yaf, yapma sende. Yatırımcı toplantılarında amaç kandırmaktır, gerçeği gizlemektir, varolan şeyi abartmaktır, olanı olmayanla harmanlayıp göz boyamaktır. Neyin ne olduğunu bilen bildiği edindiği bilgilere göre hareket eder zaten. Soru soranlar da ya üsteler, yada yine bizi geçiştiriyor der bırakır üstelemeyi. Daha geçen toplantıdan biliyorum , Darpa'dan aldığınız hibe tek seferlik miydi yoksa belli periyotlarla tekrarlanacak mıydı diye sordular, 1 gram ama 1 gram alakası olmayan tamamen bambaşka şeylerden bahsetti kaç dk (firamnın güçlü olduğundan çok çalıştığından denver ile gelişeceklerinden planlarının iyi kurulu olduğundan faln faln). Çok canımı sıktığı için direk aklımda kalmış direk burda yazıverdim.

Az çok aklı başında olanlar zaten, neyn ne olduğunu merak da ediyorsa biraz araştırır bilir öğrenir. cahil cahil abartanlara karşı dellenmeye , işi geyiğe saçmalamaya vuranlara karşı dellenmeye gerek yok.

Adam T4 hatalıdır demiyo. T3 ile ulaşabildikleri yerlere ulaşamayacklar gibi görünüyor. 4 çekirdek A15'i çalıştırmak için bilmem kaç watt batarya lazım olduğunu herkes biliyor artık. Onlar da biliyor, zaten T4i'yi A9 ile bu amaçla peşine düştüler. Üstüne benim yıllardır taraftarı olduğum softmodem olayını canlandırdılar (o da esasen Icera'yı satın aldıkları için). Bu çipte, ayrı olan softmodemi çip içine aldılar, A9 ile birleştirdiler, güzel rekabetçi bi Telefon çipi çıktı ortaya. Öbür T4 faln zaten iş görmeye devam edecek tablet vs. olarak.

İsteyen 50 küsür sayfalık yatırımcı şeysini okusun (hızlıca okuyabiliyorsanız lol), yeterince bilgi var abartıyla harmanlanmış projeler hakkında.
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danGerfuLL 6 yıl
Tegra 3 ile HTC'yi pert ettiler. Keza 4+1 cekirdek ile guc tuketimini en aza indirgedikleri icin HTC'de One X+ cikarma geregi hissetti. Mesut bey de One X'i yere goge sigdiramadi grafik acisindan; ancak Sense arayuzunun bile hakkini veremedi ULP GeForce. 40 nm uretiminin de 32 nmlik Exynos'a karsi isinmasini da yukaridaki yorumu ile arkadas ozetlemis.

Keplermis sen onu benim kepime anlat Nvidia.
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darkest earth 6 yıl
Bende Tegra 3 Nexus 7 var çok memnunum cihazımdan. Şu anda oynatamadığı oyun yok markette (özel işlemciler için çıkarılanlar hariç.) Bence Tegra 3 çok başarılı. Biraz eski fakat geçen sene çıkan S3'ten bir kat daha iyi.
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_Athelas_ 6 yıl
Salak bunlar ya,aklıma Nokia'nın MeeGo'ya yaptığı geldi,telefon satılmaya başlamadan yazılım desteği olmayacak dendi ya kendi dalını kesti bunlar da o misal.
Tegra 4 yapıldı ama daha hiç bir cihazda yok,adam gelmiş tegra 5 şöle olacak böle olacak,ne mal adamlar ya.
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BoSS03 6 yıl
nvidia tegra falan derken koltuğu Ati ye kaptırır bu yıl... fan falan değilim bakın görün...
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Rubisco 6 yıl
sevket861
1 yıl öncesinin ürünü ile çıkmamış bir ürünü kıyaslar anca nvidia . Nvidianın hiçbir işi doğru düzgün yapamadığı gibi bu da tutmayacaktır.

PowerVR 5xx IP'si 2010'lardan kalma :/// 1yıldan dahası var :P
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Ceqa 6 yıl
1.dünya ülkelerinde artık ltesiz amiral telefon çıkarmak saçma anlaşılan tegra 4ten hayır gelmiycek bu sene tegra 5 için yöneticiler ondan açıklama yapıyorlarmış bize ne zaman gelir acaba lte ? :)
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La Belle Indifference 6 yıl
nvidia "bir daha yapmicam, zaman ver bana söz herşey daha da güzel olacak"cı gerizekalı türk manitalarım gibi. baymaktan başka bişeye yaradığı yok laf salatasının.
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