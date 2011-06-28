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Nvidia'dan dünyanın en hızlı mobil ekran kartı; GeForce GTX 580M

7 yıl
14,8b
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32
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia bugün yaptığı resmi açıklamayla yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek performanslı yeni mobil GPU'larını duyurdu. GeFroce GTX 570M ve GeForce GTX 580M çözümlerini hazırlayan Nvidia, GeForce GTX 485M'in yerine konumlandırdığı GeForce GTX 580M'i aynı zamanda dünyanın en hızlı mobil grafik işlemcisi olarak lanse ederken, dizüstü bilgisayarlardaki oyun deneyimini ciddi oranda yukarı taşıdığını ifade ediyor. Alienware gibi oyunculara özel sistem hazırlayan firmaların kullanacağı belirtilen GeFoce GTX 580M güçlü özellikleriyle pek çok oyunu 1080p çözünürlüğünde ve yüksek kalite ayarlarında oynatmayı vaad ediyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunun kullanıldığı mobil ekran kartı, CUDA, PhysX, SLI, Optimus, 3DVision ve OpenGL gibi teknolojilere de destek sunuyor.

Nvidia'dan dünyanın en hızlı mobil ekran kartı; GeForce GTX 580M
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Masaüstü sistemler için hazırlanan GeForce GTX 560 Ti modeliyle benzer özelliklere sahip olan GeForce GTX 580M, 384x CUDA çekirdeğine yani paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB'a kadar GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 620MHz'de, paralel işlemcileri 1240MHz'de ve bellekleri de 3000MHz'de çalışan GeForce GTX 580M'in doku doldurma performansı 39.7 milyar/saniye, bellek bant genişliği ise 96GB/saniye olarak açıklandı. Desktop Replacement segmentinde yer alan 17-inç veya daha büyük ekrana sahip özel amaçlı mobil sistemler için SLI desteği de sunan kart, yukarıda da belirttiğimzi gibi Optimus teknolojisiyle geliyor. Bu teknoloji sayesinde yüksek GPU gücüne ihtiyaç duyulmayan uygulamalarda işlemciye entegre düşük güç tüketimli grafik birimine otomatik geçiş yapılabiliyor.

Nvidia'dan dünyanın en hızlı mobil ekran kartı; GeForce GTX 580M
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GeForce GTX 580M'e ek olarak Nvidia, GeForce GTX 570M'i de duyurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre GeForce GTX 570M yerini aldığı GeForce GTX 470M'e kıyasla %20 daha fazla performans sunuyor. 336x paralel işlem birimine ve 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan yeni kart, 1.5GB-3GB GDDR5 bellek ile geliyor. Paralel işlem birimleri 1150MHz'de, bellekleri ise 3000MHz'de görev yapan kartın doku doldurma performansı 32.2 milyar/saniye, bellek bant genişliği ise 72GB/saniye olarak açıklandı. Nvidia'nın yüksek performanslı yeni mobil GPU'larını kullanan ilk firmalar; Alienware, MSI ve Clevo oldu. MSI GT780R modelini güncellerken, Alienware ise 17x modelinde GTX 580M'e, 18x modelinde ise GTX 580M SLI'a yer vereceğini açıkladı ve Optimu teknolojisi sayesinde 17x'in 5 saate kadar pil ömrü sunabildiğini belirtti.

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AsasinoDePulgas 7 yıl en beğenilen
10 sene sonra belki paramız yeter almaya
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-dehşet- 7 yıl

sadtneverdie

5 saat pil ömrü güzelmiş.


GPU kullanılmadığında 5 saat gidiyor.Kullanıldığında en fazla 1 saat gider o da iyi bir batarya ile.
sadtneverdie5 saat pil ömrü güzelmiş.GPU kullanılmadığında 5 saat gidiyor.Kullanıldığında en fazla 1 saat gi...
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rcelik21 7 yıl
ben de HD4650 1gb ekran kartlı packard bell tj75 282 TK aldım her oyunu de kaldırıyor ama yine de oyun oynayamadım diz üstünde, oyunu xbox ta oynuyorum
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sdbz 7 yıl
gtx580m vs HD69970m testlerini görelim...
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lucasthehacker 7 yıl
Gereksiz bence para verilmeyecek ekran kartı. Bu ekran kartına sahip laptoba para verene kadar güncel oyunları oynatacak 2 adet laptop 2 şer sene arayla alınır.
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POWER64 7 yıl
Nasıl bir batarya gerekecek bu cihazlara. Önce batarya geliştirsinler sonra bunlara yönelsinler bence. Dizüstünde oyun manyağı adam görmedim bend daha. Ben şahsen dizüstü ile oyun keyfi olacağını düşünmüyorum. Ayrıca buna bayılacağım paraya çok daha iyi konsol ve pc alırım.
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melyyh 7 yıl
mobil mi bunlar şimdi? hiç sanmıyorum...
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Karayell 7 yıl
7-8 sene sonra düşünürüz :)
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Emre Demirel 7 yıl
12 cm fanla soğuturlar artık
masaüslüleşmiş dizüslüler bana çok anlamsız geliyor
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stolensoul 7 yıl
buna vereceğin para ile hem 1500 lük oyun pc si toplarsın hem de yine 1250-1750 arası notebook alabilirsin. :D
ama yine de tercih ve zenginlik meselesi :D lotodan bişey çıkarsa alırım artık hatta 1 yedeğinide alırım ki bu bozulursa dierini kullanıyım :D
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blue55 7 yıl
Bulunduğu cihazi uçurur her manada
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Almora_07 7 yıl
yuh güzelmiş ama gerçekden de 10 sene sonra belki alırız :D
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MxFxOx 7 yıl
Bu dizüstünde 3D şart ,masaüstü pc için bile 3d maliyetli bir teknoloji ancak dizüstü pc'ler daha uygun bir seçenek.Ancak alienware kasası hoşuma gitmiyor takoz gibi kaba bir görünümü var
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