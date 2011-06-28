Nvidia'dan dünyanın en hızlı mobil ekran kartı; GeForce GTX 580M

Nvidia bugün yaptığı resmi açıklamayla yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek performanslı yeni mobil GPU'larını duyurdu. GeFroce GTX 570M ve GeForce GTX 580M çözümlerini hazırlayan Nvidia, GeForce GTX 485M'in yerine konumlandırdığı GeForce GTX 580M'i aynı zamanda dünyanın en hızlı mobil grafik işlemcisi olarak lanse ederken, dizüstü bilgisayarlardaki oyun deneyimini ciddi oranda yukarı taşıdığını ifade ediyor. Alienware gibi oyunculara özel sistem hazırlayan firmaların kullanacağı belirtilen GeFoce GTX 580M güçlü özellikleriyle pek çok oyunu 1080p çözünürlüğünde ve yüksek kalite ayarlarında oynatmayı vaad ediyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunun kullanıldığı mobil ekran kartı, CUDA, PhysX, SLI, Optimus, 3DVision ve OpenGL gibi teknolojilere de destek sunuyor.





Masaüstü sistemler için hazırlanan GeForce GTX 560 Ti modeliyle benzer özelliklere sahip olan GeForce GTX 580M, 384x CUDA çekirdeğine yani paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB'a kadar GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 620MHz'de, paralel işlemcileri 1240MHz'de ve bellekleri de 3000MHz'de çalışan GeForce GTX 580M'in doku doldurma performansı 39.7 milyar/saniye, bellek bant genişliği ise 96GB/saniye olarak açıklandı. Desktop Replacement segmentinde yer alan 17-inç veya daha büyük ekrana sahip özel amaçlı mobil sistemler için SLI desteği de sunan kart, yukarıda da belirttiğimzi gibi Optimus teknolojisiyle geliyor. Bu teknoloji sayesinde yüksek GPU gücüne ihtiyaç duyulmayan uygulamalarda işlemciye entegre düşük güç tüketimli grafik birimine otomatik geçiş yapılabiliyor.





GeForce GTX 580M'e ek olarak Nvidia, GeForce GTX 570M'i de duyurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre GeForce GTX 570M yerini aldığı GeForce GTX 470M'e kıyasla %20 daha fazla performans sunuyor. 336x paralel işlem birimine ve 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan yeni kart, 1.5GB-3GB GDDR5 bellek ile geliyor. Paralel işlem birimleri 1150MHz'de, bellekleri ise 3000MHz'de görev yapan kartın doku doldurma performansı 32.2 milyar/saniye, bellek bant genişliği ise 72GB/saniye olarak açıklandı. Nvidia'nın yüksek performanslı yeni mobil GPU'larını kullanan ilk firmalar; Alienware, MSI ve Clevo oldu. MSI GT780R modelini güncellerken, Alienware ise 17x modelinde GTX 580M'e, 18x modelinde ise GTX 580M SLI'a yer vereceğini açıkladı ve Optimu teknolojisi sayesinde 17x'in 5 saate kadar pil ömrü sunabildiğini belirtti.