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Nvidia'nın 28nm Kepler GPU'ları yeni yıldan önce beklenmiyor

7 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 28nm Kepler GPU'ları yeni yıldan önce beklenmiyor
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Nvidia'nın tasarım çalışmalarını kısa bir süre önce tamamladığı yeni grafik yongalarının 2012 öncesinde çıkmayacağı bildiriliyor. Kepler mimarisini temel alan ve hem grafik hem de GPGPU performansına yönelik ciddi güncellemeler içerdiği belirtilen yeni GPU'ların, GeForce 600 serisine güç vermesi beklenirken, 28nm üretim sürecindeki verimlilik problemlerinin ertelemeye neden olduğu ifade ediliyor.

Daha önce yıl sona ermeden önce pazara sunulacağı belirtilen Kepler tabanlı yeni nesil GPU'lar için Nvidia'nın sessizliği sürüyor. AMD cephesinde ise herhangi bir ertelemeden bahsedilmiyor ve Southern Islands kod adıyla anılan Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarının, en iyimser tahminle Eylül olmak üzere yıl sona ermeden önce pazardaki yerini alması bekleniyor.

Ancak aynı Nvidia gibi hacimli üretimde TSMC ile işbirliği içerisinde olan AMD'nin de üretim teknolojisine yönelik olası bir problemden etkilenmemesi pek olası değil. Yani  bu durumda  Radeon HD 7000 serisi ekran kartları son çeyrekte pazara sunulsa bile dünya çapındaki genel bulunabilirliğin olması gereken seviyeye gelmesi 2012'yi bulacaktır.
TSMC cephesinde sessizlik ise devam ediyor. 40nm üretim teknolojisinde ciddi sıkıntılar yaşayan firma, 32nm fabrikasyon sürecini es geçerek 28nm için hazırlandığını açıklamıştı. TSMC'nin zayıf verimlilik konusunda neler yapacağını zaman gösterecek ancak LIano işlemci ailesiyle AMD adına GPU üretimine de (her ne kadar entegre olsa bile) GlobalFoundries'in yakın gelecekte bu alanda daha aktif olması bekleniyor. 

İlk çeyrekte lanse edileceği öne sürülen Kepler GPU'ları için en yakın tarih olarak Ocak ayının hemen başında yapılacak CES 2012, en uzak ihtimal olaraksa Mart ayında CeBIT 2012 Fuarı üzerinde durulabilir.
Nvidia'nın 28nm Kepler GPU'ları yeni yıldan önce beklenmiyor
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séquestre 7 yıl
Bekliyoruz..
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Man From Atlantis 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


dedikodular gerçekleşti, resmi olarak 2012'de bekleniyor Kepler (Maxwell de 2014'e ötelendi).. Resim International Supercomputing Conference'daki nVidia sunumundan..

pcgameshardware.de/...
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dhsacit 7 yıl
şu 7000 serisi cıksın uprage yapacam
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İstan34bul 7 yıl
Takip
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demircibu 7 yıl İstan34bul

nvidia fermide gecikti ama TSMC ninde suçu vardı ve bu nvidiaya 150milyon dolar zarara malolduğu biliniyor nvidia fermide gpulara cila yapmadı sıfırdan yeni mimari yaptığından radikal değişiklikler yaptı ve bunun faydasını gördü dx11e ilk geçen ve örneklerini sunan amd bunun pazarda tek olmasından kaymağını yedi bu sefer yine nm küçülme var daha fazla performans artışı olcağı üretim maliyetlerininde düşmeği belli yukardaki tablo bayadır var zaten ceo jen hsun açıklamışdı keplerde müthiş farklar olcağını sanmıyorum ama illa farklılıklar olcakdır bu sefer geç kalcağını sanmıyorum tasarımların tamamlandığı söyleniyor TSMC de gol atmazsa gelir erken tarihlerde kartlar nvidia asıl patlamayı 2011ile 2013 arası yapcakmış maxwell ile hadi bakalım


dodomoco; kartlar 3dmarka göre değil oyun performanslarına göre alınıyor ve bunda nvidia farkını gösteriyor 3dmark herşey olsaydı 2900xtde kağıt üstünde vsde 8800gtden iyiydi dimi ama oyunlarda öyle demedi
3dmark kasanlarda var ama çok az sayıdadır bunların sayısı bench alır yayınlar sonra değişir kartı vs tek gpuda liderliğe en çok önem veren nvidiadır son 6yıla bak görcen cevapları...gtx 580in gerisinde ve bir alt modeli 570le yarışıyor 6970 ama daha fazla ısı ve güç değerleride diğer önemli detayları...
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MÜŞAVİR 7 yıl
Kimin acelesi var ki?
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tahqra 7 yıl
Bana komik gelen Fermi mimarisinde öyle yüksek bi artış yok fakat Kepler ve Maxwell'de çok büyük bi artış var. Boş reklam olduğunu tahmin ediyorum.
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dodomoco 7 yıl
2. bir 400 serisi vakası olabilir zira amd hızla işe girişiyor kasım da çıkarsalar rakipleri en erken mart nisan dönemine kalıyor bu yüzden amd yine 5000 serisindeki gibi çok satacak hele birde bulldozerin gelişiyle beraber ortalık kızışacak
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yc#1 7 yıl

dodomoco

2. bir 400 serisi vakası olabilir zira amd hızla işe girişiyor kasım da çıkarsalar rakipleri en erken mart nisan dönemine kalıyor bu yüzden amd yine 5000 serisindeki gibi çok satacak hele birde bulldozerin gelişiyle beraber ortalık kızışacak


Her iki üretici de son nesil tasarımlarını 28 nm'ye yönelik hazırladıkları için TSMC'nin eline bakıyorlar. İkisi de hemen hemen aynı tarihlerde yeni kartlarını piyasaya sürecektir.
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eulogy 7 yıl
yeni seriden benim tek beklentim aynı performansta daha az ısınan ve enerji tüketen gpu'lardır. mevcut gpulara %10 performans artışı şu oyun piyasasında yeterli bence.
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Xagdas 7 yıl
Alienware almak için Ekim'i beklesek mi, yetişir mi acaba HD7970 kartlar? Şimdi tam eylülde 6970'li alıp Türkiyeye gelince böyle buruk buruk da... Bilmem ki..?! Puff. Teknoloji geliştirmeye şöyle 5 sene bir ara verseler...
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jibe 7 yıl
Bizim için bir sorun yok acele etmesinler rahat olsunlar.
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