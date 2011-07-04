Nvidia'nın 28nm Kepler GPU'ları yeni yıldan önce beklenmiyor

Nvidia'nın tasarım çalışmalarını kısa bir süre önce tamamladığı yeni grafik yongalarının 2012 öncesinde çıkmayacağı bildiriliyor. Kepler mimarisini temel alan ve hem grafik hem de GPGPU performansına yönelik ciddi güncellemeler içerdiği belirtilen yeni GPU'ların, GeForce 600 serisine güç vermesi beklenirken, 28nm üretim sürecindeki verimlilik problemlerinin ertelemeye neden olduğu ifade ediliyor.





Daha önce yıl sona ermeden önce pazara sunulacağı belirtilen Kepler tabanlı yeni nesil GPU'lar için Nvidia'nın sessizliği sürüyor. AMD cephesinde ise herhangi bir ertelemeden bahsedilmiyor ve Southern Islands kod adıyla anılan Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarının, en iyimser tahminle Eylül olmak üzere yıl sona ermeden önce pazardaki yerini alması bekleniyor.





Ancak aynı Nvidia gibi hacimli üretimde TSMC ile işbirliği içerisinde olan AMD'nin de üretim teknolojisine yönelik olası bir problemden etkilenmemesi pek olası değil. Yani bu durumda Radeon HD 7000 serisi ekran kartları son çeyrekte pazara sunulsa bile dünya çapındaki genel bulunabilirliğin olması gereken seviyeye gelmesi 2012'yi bulacaktır.

TSMC cephesinde sessizlik ise devam ediyor. 40nm üretim teknolojisinde ciddi sıkıntılar yaşayan firma, 32nm fabrikasyon sürecini es geçerek 28nm için hazırlandığını açıklamıştı. TSMC'nin zayıf verimlilik konusunda neler yapacağını zaman gösterecek ancak LIano işlemci ailesiyle AMD adına GPU üretimine de (her ne kadar entegre olsa bile) GlobalFoundries'in yakın gelecekte bu alanda daha aktif olması bekleniyor.





İlk çeyrekte lanse edileceği öne sürülen Kepler GPU'ları için en yakın tarih olarak Ocak ayının hemen başında yapılacak CES 2012, en uzak ihtimal olaraksa Mart ayında CeBIT 2012 Fuarı üzerinde durulabilir.