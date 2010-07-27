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Nvidia'nın Fermi X2 modeli için gözler Eylül ayında

8 yıl
16,8b
1
65
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın bir süredir üzerinde çalıştığı Fermi X2 modeli için lansman tarihine yönelik detaylar netleşiyor. GeForce GTX 460 modelinde kullanılan GF104 kodlu grafik yongasının çiftinden güç alacağı konuşulan yeni model için referans karta ilişkin hazırlık sürecinin tamamlanmak üzere olduğu, lansman olarak okula dönüş dönemin olarak bilinen Eylül ayının seçildiği belirtiliyor. GeForce GTX 460'dan farklı olarak GF104 GPU'sunun 384x paralel işlemci barındıran versiyonuna yer verileceği belirtilen kart, GPU'ların haberleşmesi için BR-03 kodlu NF200 yongası kullanacak. Fermi mimarisinin çoklu GPU konfigürasyonlarındaki yüksek ölçeklenebilirlik başarımına güvenen Nvidia, en hızlı kartı sunacağından emin.

DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartlarını Ekim ayı ile birlikte lanse etmeye hazırlanan AMD'nin, güncellemelerine orta segmentle başlaması beklenirken, Nvidia ise liderlikte kalacağı düşünüyor. Radeon HD 5970 modelinin uzun süredir devam eden liderliğini sona erdirmek isteyen Nvidia'nın, nasıl bir fiyatlandırma izleyeceği ise henüz bilinmiyor.


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::Ashes:: 8 yıl
9800gx2 yi hatırlayın.. :)
Üreticiler her sene performansı ikiye katlar bazen güç tüketimini aynı tutamaz onun için güç tüketimide yüksek tutarak 2 kat performansı yakalamaya çalışır..
9800gx2 dede öle oldu zaten...
sonra mecburen aynı güç tüketiminde daha ucuz ama aynı performansta gittiler..
Gtx 285e kadar öle gitti..
şimdi isteseler 600w tdpli ekran kartları çıkartırlar yeterki geçeyim diye..
Amdde onu geçeyim diye bir kart çıkartır oda 600w güç tüketir..
sonra güç tüketimlerine giderler tekrar o 600w güç tüketimlinin performansında ama 300w güç tüketen kartlar çıkar..
Bu böyle devam eder..
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Guest 8 yıl

dronegd

9800gx2 yi hatırlayın.. :)

Üreticiler her sene performansı ikiye katlar bazen güç tüketimini aynı tutamaz onun için güç tüketimide yüksek tutarak 2 kat performansı yakalamaya çalışır..

9800gx2 dede öle oldu zaten...

sonra mecburen aynı güç tüketiminde daha ucuz ama aynı performansta gittiler..

Gtx 285e kadar öle gitti..

şimdi isteseler 600w tdpli ekran kartları çıkartırlar yeterki geçeyim diye..

Amdde onu geçeyim diye bir kart çıkartır oda 600w güç tüketir..

sonra güç tüketimlerine giderler tekrar o 600w güç tüketimlinin performansında ama 300w güç tüketen kartlar çıkar..

Bu böyle devam eder..



son yıllarda gpu pazarını takip eden biri olarak bundan daha güzel anlatılamazdı konu.
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::Ashes:: 8 yıl
Nvidia sadece Gtx 460ı iyi yaptı..
Ve 2 tane gtx 460tan oluşacak fermix2ninde performans lideri olacağını söylemesi Gtx 480 470 465 alanlarada 'geçmiş olsun' demekten yada sizi kazıkladım demekten başka birşey değil..
Gerçi doğru..
Gtx 480 900lira gtx 460 400lira 2tanesi 800lira ve 2tanesi gtx 480i geçip hd5970le yarışıyor..
GTx 460 x2de bir revizyon olur ve saat hızları yükselirse yeni lider olabilir diye düşünüyorum..
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DH Misafiri 8 yıl
Fakat 28 nm de bu fermi kendini gösterecektir...
lafına katılmadım :)
her türlü şeyi birleştirip tek kartta toplayacağım diye güzel olabilecek fermiyi çöpleştirmişler.fermi2 olarak yeniden elden geçmesi gerekir.bu haliyle yazık oluyor...
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Dovahkiin 8 yıl
DH Misafiri

Fakat 28 nm de bu fermi kendini gösterecektir...
lafına katılmadım :)
her türlü şeyi birleştirip tek kartta toplayacağım diye güzel olabilecek fermiyi çöpleştirmişler.fermi2 olarak yeniden elden geçmesi gerekir.bu haliyle yazık oluyor...


Her konuda saçma sapan konuşmanıza bir türlü anlam veremiyorum. Nedir bu nvidia düşmanlığı?
Neden çöp oluyormuş, kart çıktı da bizzat kendin test mi ettin?

Kart 600 watt çekecek diyen arkadaş da alkol almış sanırım...
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DH Misafiri 8 yıl
@eulogy
"fakat" dediğin cümle hariç sonuna kadar katılırım.
nezamandan beri bir nesil ekran kartının 4. üyesinin x2si hemde ilk sürüm olarak çıkmış acaba..
yav yazıktır günahtır.etmeyin eylemeyin...düşünün hd5750nin x2 sini.. güldürüyorsunuz yaa..ve işin çok pis tarafı kalkıp al-kış-lı-yor-sunuz..daha ne diyeyim.
gtx480 hadi sıkamıyor diyorsanız gtx470in x2 si dururken sen kalk gts410dan(bunu bile üretir nvidia ve bunu bile yerler fanatikuslar) çift gpu üret..ve fiyatıda x480nin 2 katı olsun
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eulogy 8 yıl

Geçmişte görüldüğü üzere her yeni mimarinin ilk serisi oldukça sorunlu hatta rezalet oluyor. Nvidia'nın bu seriside rezalet. Forumdaki nvidia çalışanları, satıcıları ellerinden geldiğince bunu saklamaya çalışıyorlar.o kartlardan bu güç tüketmiyle bu ısıl değerleriyle bi b.k olmaz. Fakat 28 nm de bu fermi kendini gösterecektir. Eğer ati böyle keyif yaparak vakti doldurursa sağlam bir mimariyle cevap veremezse bundan sonraki 2 nesil kartların galibi bariz bir şekilde nvidia olacaktır. Amd benim gözümde turnayı gözünden vuracak zamanda yatmasıyla meşhurdur...
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killnOd 8 yıl
Bu tur kartlarin kac W guc cekdiginin veya ne kadar isindiginin bu karti alanlar acisindan bir onemi yok.Bu karti alanlarin en azindan 1000w lik bir guc kaynagi vardir ve almiskende su sogutmalisini alir.Bu kartlar en ust duzey kartlardir haliyle ne kadar isindigi ve guc tukettigi tukettigi bu kartin alicilari icin onemsiz bir detaydir.
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sendomi 8 yıl
fermi x2 çıktıktan en geç 1 ay sonra ati cevabı verecektir,çünkü eline geçirdiği avantajı bırakmak istemeyecektir.
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yc#1 8 yıl
Sırf liderliği alabilmek uğruna Nvidia PCI-Express standartlarını (max 300W TDP) umursamayacak, saat hızlarına yüklenecektir. Jen Usta, çek bi çift kaşarlı !
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NecroCyber-777 8 yıl
@selcuk_tr_31
yok ebesinin hörekesi:)) 600 wattmış
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Swothra 8 yıl
NECROCYBER

@selcuk_tr_31
yok ebesinin hörekesi:)) 600 wattmış



Bak şimdi beni nasıl dellendirdi cahil cahil konuşarak


pckoloji.com/...

GTX480 bile tam yük altında 460+ WATT gibi bir değer çekerken sen bu 600w çekemez mi?
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DH Misafiri 8 yıl
nvidia atağı yapacak yine hadi bakalım :))
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mayor 8 yıl
en az 1000 watt ve üzeri güç kaynağıyla kullanın:D:D:D:D:D:D
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Virinom 8 yıl
ARKKADAŞIM ÜLE KONUŞMA BU KART PEYNİR EKMEK GİBİ SATILIR HER NE AKDAR ÜLKEMİZİN ALIM GÜCÜ ÇOK OLAMADA AVRUPA DA HER EVDE BİR FERMİ X2 OLCAKTIR:D
ŞAKA 1 YANA HARBİDEN MANYAK PERFORMANSLI OLUR VE ÇOK SATILIR SONUÇTA GF 104 BORU DEİL
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engintezel 8 yıl
Mevcut gtx470 veya gtx460 gpularına revizyon yapıp öyle çıkartacaklardır mutlaka kartı revizyonsuz hali ile mümkün değil x2 bence
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