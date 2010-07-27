Nvidia'nın Fermi X2 modeli için gözler Eylül ayında

Nvidia'nın bir süredir üzerinde çalıştığı Fermi X2 modeli için lansman tarihine yönelik detaylar netleşiyor. GeForce GTX 460 modelinde kullanılan GF104 kodlu grafik yongasının çiftinden güç alacağı konuşulan yeni model için referans karta ilişkin hazırlık sürecinin tamamlanmak üzere olduğu, lansman olarak okula dönüş dönemin olarak bilinen Eylül ayının seçildiği belirtiliyor. GeForce GTX 460'dan farklı olarak GF104 GPU'sunun 384x paralel işlemci barındıran versiyonuna yer verileceği belirtilen kart, GPU'ların haberleşmesi için BR-03 kodlu NF200 yongası kullanacak. Fermi mimarisinin çoklu GPU konfigürasyonlarındaki yüksek ölçeklenebilirlik başarımına güvenen Nvidia, en hızlı kartı sunacağından emin.

DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartlarını Ekim ayı ile birlikte lanse etmeye hazırlanan AMD'nin, güncellemelerine orta segmentle başlaması beklenirken, Nvidia ise liderlikte kalacağı düşünüyor. Radeon HD 5970 modelinin uzun süredir devam eden liderliğini sona erdirmek isteyen Nvidia'nın, nasıl bir fiyatlandırma izleyeceği ise henüz bilinmiyor.