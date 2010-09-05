Nvidia'nın GeForce GTS 450 dökümanları sızdırıldı

Nvidia'nın 13 Eylül'de lanse etmeye hazırlandığı GeForce GTS 450'nin resmi sunum dökümanları da gün ışığına çıktı. Temmuz ayından bu yana vermekte olduğumuz GeForce GTS 450 haberlerini doğrulayan dökümanları kısaca özetlemek gerekirse, Fermi tabanlı GeForce GTS 450, GeForce GTS 250'nin yerini alan DirectX 11 güncellemesi olacak.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sundan güç alan GeForce GTS 450'nin ısıl güç tasarımı, Nvidia'nın resmi dökümanlarına göre 106 Watt seviyesinde olacak. Hedef çözünürlük olarak 1680 x 1050 pikselin belirlendiği GeForce GTS 450'de 192x paralel işlem birimi, 4 Polymorph motoru ve 32 doku birimine yer verildiğini görüyoruz.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartında, grafik işlem birimi 783MHz, paralel işlemciler 1566MHz ve bellekler de 3600MHz'de görev yapıyor. Referans tasarım olarak GeForce GTX 460 ile büyük benzerlikler taşıyan GeForce GTS 450 için tasarım sınırlamasına gidilmediğini de hatırlatalım.

Üzerinde bir adet 6pin PCIe güç konnektörü bulunan ekran kartında, görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI çıkışlarına yer verildiğini görüyoruz. Hedef kitle olarak LanParty okuyucularının hedeflendiği GeForce GTS 450, AMD'nin Radeon HD 57000 serisine karşı konumlandırılacak. Peki GeForce GTS 450 performansı hangi seviyede yer alıyor.

GeForce GTX 460'daki GF104 ile kıyaslandığında, GF106 GPU'sunun yarı yarıya daha az zar alanına sahip olduğu belirtiliyor. 32x doku birimine ve 1 GPC yapısına sahip olan ekran kartının, doğrudan HD 5750 ile mücadele edebildiği ve standart olarak %8-10 daha hızlı olduğu, Heaven'da farkın çözünürlüğe göre %29'a kadar çıkabildiği söyleniyor.

Grafik işlemci hızının 1GHz'e çıkartılabildiği GeForce GTS 450'den bu düzeyde bir hız aşırtma ile 3DMark Vantage'da 2000 puan civarında daha yüksek skor alınabileceği ifade ediliyor. GeForce GTS 450'nin GPU sıcaklığı Furmark Burn testinde %70 fan ile 57 derece, standart fan ayarında ise 72 derece dolaylarında olduğu gözlemlenmiş.

ATi Radeon HD 5750 ile kıyaslandığında yük altında 31 Watt daha fazla çeken GeForce GTS 450'nin bekleme durumunda ise sadece 6 Watt daha fazla tükettiği bildiriliyor. GeForce GTS 450 fiyat listelerine de girmeye başladı. Fiyatların 130$ seviyesinden başlayacağını, örneğin Palit GTS 450 Sonic'in 140$ civarında listelendiğini söyleyebiliriz.