Nvidia'nın GeForce GTS 450 dökümanları sızdırıldı

Nvidia'nın 13 Eylül'de lanse etmeye hazırlandığı GeForce GTS 450'nin resmi sunum dökümanları da gün ışığına çıktı. Temmuz ayından bu yana vermekte olduğumuz GeForce GTS 450 haberlerini doğrulayan dökümanları kısaca özetlemek gerekirse, Fermi tabanlı GeForce GTS 450, GeForce GTS 250'nin yerini alan DirectX 11 güncellemesi olacak.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sundan güç alan GeForce GTS 450'nin ısıl güç tasarımı, Nvidia'nın resmi dökümanlarına göre 106 Watt seviyesinde olacak. Hedef çözünürlük olarak 1680 x 1050 pikselin belirlendiği GeForce GTS 450'de 192x paralel işlem birimi, 4 Polymorph motoru ve 32 doku birimine yer verildiğini görüyoruz.
128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartında, grafik işlem birimi 783MHz, paralel işlemciler 1566MHz ve bellekler de 3600MHz'de görev yapıyor. Referans tasarım olarak GeForce GTX 460 ile büyük benzerlikler taşıyan GeForce GTS 450 için tasarım sınırlamasına gidilmediğini de hatırlatalım.
Üzerinde bir adet 6pin PCIe güç konnektörü bulunan ekran kartında, görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI çıkışlarına yer verildiğini görüyoruz. Hedef kitle olarak LanParty okuyucularının hedeflendiği GeForce GTS 450, AMD'nin Radeon HD 57000 serisine karşı konumlandırılacak. Peki GeForce GTS 450 performansı hangi seviyede yer alıyor.
GeForce GTX 460'daki GF104 ile kıyaslandığında, GF106 GPU'sunun yarı yarıya daha az zar alanına sahip olduğu belirtiliyor. 32x doku birimine ve 1 GPC yapısına sahip olan ekran kartının, doğrudan HD 5750 ile mücadele edebildiği ve standart olarak %8-10 daha hızlı olduğu, Heaven'da farkın çözünürlüğe göre %29'a kadar çıkabildiği söyleniyor.
Grafik işlemci hızının 1GHz'e çıkartılabildiği GeForce GTS 450'den bu düzeyde bir hız aşırtma ile 3DMark Vantage'da 2000 puan civarında daha yüksek skor alınabileceği ifade ediliyor. GeForce GTS 450'nin GPU sıcaklığı Furmark Burn testinde %70 fan ile 57 derece, standart fan ayarında ise 72 derece dolaylarında olduğu gözlemlenmiş.
ATi Radeon HD 5750 ile kıyaslandığında yük altında 31 Watt daha fazla çeken GeForce GTS 450'nin bekleme durumunda ise sadece 6 Watt daha fazla tükettiği bildiriliyor. GeForce GTS 450 fiyat listelerine de girmeye başladı. Fiyatların 130$ seviyesinden başlayacağını, örneğin Palit GTS 450 Sonic'in 140$ civarında listelendiğini söyleyebiliriz.
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güzelim kartın 130dolar avrupa fiyatı TÜRKİYEDE 180 DOLARRR + KDVVV = 320 TÜRK LİRASI... oha oha oha!!!
eksenbilgisayar.com/...
1 yıl önce piyasaya sunulan HD5770'in gerisinde ama hâlâ 1680x1050 4xAA için tanıtılıyor kart. Aman diyeyim!
akla soğutucu geliyor haklısınız.
Maşallah 400 serisindeki büyük abilerini aratmamış sıcaklıklar konusunda.
Ama ne gariptir ki GTS250 nin yerini almasına rağmen performansı olduğu yerde sayıyor. Paralel işlemci sayısına bakarsak 65Nm bir GTX260 kadar ama performansı hala 55Nm GTS250 kadar. İsimlendirme de bir problem mi var nedir.
GTS250 ile GTS450 aynı performansa sahip sizce de biraz enteresan değil mi? Yoksa Nvidia da AMD gibi Fiyat/Performans kullanıcılarını mı gözüne kestirdi?
Hele ki 4850 ile 5850 arasındaki performans farkına bakarsak durum çok daha fazla ilginçleşiyor.
Yoo. Standart fan hızı dediği düşük hızlarda. %70 fan hızında 57 derece de bence o kadar yüksek değil. Ama ben yine de GTX460 bence en başarılı GPU diyorum.
Bakalım bekleyelim de 455 te gelsin. Ben o kartın hem daha az ısınan hem daha iyi overclock olacak hem de performans olarak Fiyat/Performansta çok iyi olacağını düşünüyorum.
Yine de fiyatını yüksek tutarlarsa kullanıcılar GTX460 a doğru kayarlar. Bir de AMD 6000 serisi de var. Kısacası nVidia nın işi zor biraz.
onları bekleemk daha doğru.
ati 6*** serisini çıkarırsa buda ölü doğacak galiba
bu da nvidiayı güzel özetliyor