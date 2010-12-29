Nvidia'nın Optimus teknolojisine AMD'den yanıt geliyor: Dynamic SG

Dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Optimus teknolojisiyle, işlemciye entegre grafik birimi ve ayrık ekran kartı arasında dinamik geçişe olanak tanıyan Nvidia, yeni yılda da bu teknolojisine çok güveniyor. Endüstriyel kaynaklara göre, AMD'nin Fusion ve Intel'in Sandy Bridge işlemcileriyle birlikte gelişmiş grafik özelliklerini işlemci içerisinde sunmaları Nvidia'nın pazardaki payını arttırmasına neden olabilir. HD video oynatabilen ve giriş seviyesi düzeyinde 3D grafik performansı sunan iGPU'lar, düşük güç tüketimleriyle öne çıkarken, ayrık bir ekran kartının performansını özellikle orta ve üstü segmentlerde karşılayabilecek düzeyde olmaları beklenmiyor. İşte bu noktada Optimus teknolojisiyle, sistemin kapatılmasına gerek kalmadan iGPU ve ayrık ekran kartı arasında otomatik geçişe olanak tanıyan Nvidia, mobil GPU satışlarını arttırmayı hedefliyor.

Mobility Radeon HD 5000 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli mobil grafik yongaları sunmaya başlayan ve mobildeki pazar payı açısından Nvidia'nın önünde yer aldığı bildirilen AMD de, Optimus benzeri bir teknolojiyi Mobility Radeon HD 6000 serisi ile kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Dynamic SG (Switchable Graphics) adı verilen teknoloji ile AMD, Fusion veya Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik ile Mobility Radeon HD 6000 serisi harici ekran kartı arasında, uygulama ihtiyacına göre otomatik geçiş yapılmasını ve bu sayede örneğin HD video izlerken ya da internette gezerken entegre grafik, 3D oyunlar veya GPU odaklı benzer uygulamalarda ise harici ekran kartının otomatik olarak devreye girmesini sağlayacak. Bu teknoloji 2011 için büyük önem taşıyor zira Apple'ın sunmayı planladığı AMD tabanlı sistemlerde böyle bir teknolojiye ihtiyaç duyulması bekleniyor. Her ne kadar Apple'ın kendisine ait yazılım tabanlı benzer bir teknolojisi olsa da, AMD tabanlı sistemlerde Dynamic SG teknolojisinin kullanılması bekleniyor.