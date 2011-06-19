Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'nın en hızlı mobil grafik çözümü GeForce GTX 580M, 22 Haziran'da lanse edilebilir

7 yıl
8,2b
1
5
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nvidia'nın en hızlı mobil grafik çözümü GeForce GTX 580M, 22 Haziran'da lanse edilebilir
Tam Boyutta Gör
Nvidia tarafından dünyanın en hızlı mobil grafik kartı olarak lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 580M için çıkış tarihi netleşiyor. Santa Clara merkezli firma tarafından henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da yüksek performanslı bilgisayarlar hazırlayan Santec firmasının 22  Haziran'da satışa sunacağı N67 isimli yeni modelinde GeForce GTX580M seçeneğine de yer vermesi  yeni grafik çözümünün aynı gün içerisinde lanse edileceği ihtimalini de güçlendiriyor.
GeForce GTX 485M'in yerini alacak olan GeForce GTX 580M'e, masaüstü sistemler için hazırlanan GeForce GTX 560 Ti'deki GF104 GPU'sunun güç vereceği belirtiliyor. 384x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine, 64x doku ünitesine ve 32x ROP birimine sahip olması beklenen GeForce GTX 580M'in ısıl tasarım gücü ise 100 Watt civarında olacak.
Nvidia'nın en hızlı mobil grafik çözümü GeForce GTX 580M, 22 Haziran'da lanse edilebilir
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doğunun hükümdarı 7 yıl
amore optimus olayını biraz açarmısın abime bi laptop almayı düşünüyoruz asuslarda n serisi bi iki modelde yoğunlaştık ama bu 540m gözümüzü korkutmuyo desek yalan olur bende hd5650 kullanıcısıyım ;) 5420m de ne gibi sorunlar oluyo rica etsem bi açabilirmisin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amore 7 yıl
Önce 540M'deki problemleri çözsünler, en son sürücüsü ile bile oyunları hala DX11'de adam akıllı oynayamıyorum.
World of Warcraft'da DX11 ile oyun açılmıyor. Optimus olmuş koftimus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zeytinbey 7 yıl
Amore

Önce 540M'deki problemleri çözsünler, en son sürücüsü ile bile oyunları hala DX11'de adam akıllı oynayamıyorum.
World of Warcraft'da DX11 ile oyun açılmıyor. Optimus olmuş koftimus.


o WOW ilgili bir sorun olabilir aynı sorun bende de var, dx11 ile başlamıyor oyun ne yapsam...

edit: çözümde buldum şimdi araştırınca akşam deneyeceğim:

"Check your Nvidia Control Panel and ensure Ambient Occlusion is disabled under the 3D settings."
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 7 yıl
mac book pro 17" bu kart sayesinde gerçek manasına ulaşabilir. ahh, apple, yap bi güzellik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EgoisTe91 7 yıl
Maşallah 100W benim 4670 o kadar güç çekmiyor. Bana göre laptoplarda o kadar güçlü ekran kartı gereksiz tabi profesyonel olarak kullanılanlar hariç. Laptop amacından çıkıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung Galaxy S 2 video inceleme 7 yıl Güncel: ASUS Matrix GTX580 "Kontrolsüz güç güç değildir!" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim