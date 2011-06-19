Nvidia'nın en hızlı mobil grafik çözümü GeForce GTX 580M, 22 Haziran'da lanse edilebilir

Nvidia tarafından dünyanın en hızlı mobil grafik kartı olarak lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 580M için çıkış tarihi netleşiyor. Santa Clara merkezli firma tarafından henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da yüksek performanslı bilgisayarlar hazırlayan Santec firmasının 22 Haziran'da satışa sunacağı N67 isimli yeni modelinde GeForce GTX580M seçeneğine de yer vermesi yeni grafik çözümünün aynı gün içerisinde lanse edileceği ihtimalini de güçlendiriyor.

GeForce GTX 485M'in yerini alacak olan GeForce GTX 580M'e, masaüstü sistemler için hazırlanan GeForce GTX 560 Ti'deki GF104 GPU'sunun güç vereceği belirtiliyor. 384x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine, 64x doku ünitesine ve 32x ROP birimine sahip olması beklenen GeForce GTX 580M'in ısıl tasarım gücü ise 100 Watt civarında olacak.