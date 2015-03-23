Nyrius projesi tüm prizlerinizi akıllı hale getiriyor

Günümüzde akıllı sistemler içerisinde ev otomasyonları ayrı bir önem taşıyor. Pek çok ürün grubunu biraraya getiren ve bu sayede gelecek için önemli potansiyele sahip ev otomasyonları elbette belirli bir maliyet ile geliyor. Ancak bazı projeler temel anlamda bir ev otomasyonu sağlamak istiyor. Nyrius bunlardan birisi.

Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan Nyrius, bir priz adaptörü. Standart prize takıldıktan sonra enerji akışını kontrol altına alarak Bluetooth üzerinden bu hakkı kullanıcısına veriyor. Kullanıcı da uyumlu uygulama ile herhangi bir odadaki enerjiyi açıyor veya kapatıyor.

Temel anlamda kontrol olsa da proje bazı katma değerli özellikler ile bunu şekillendirmeye çalışmış. Örneğin iOS cihazlara 3 adede kadar, Android cihazlara da 7 adede kadar priz bağlayabiliyor tüm evi otomatik hale getirebiliyorsunuz. Uygulama prizlere zaman ayarı kurarak siz olmadığınız zamanlarda da enerji akışının kontrol edilmesini sağlıyor. Son olarak yakınlık sensörü ile hangi odaya giderseniz o prizdeki adaptör sizi algılıyor ve otomatik olarak bağlı cihazlara enerji akışı sağlamaya başlıyor.

Nyrius projesi 40$ ve üzeri bağışlarda bir adet akıllı priz adaptörü hediye ediyor. Projenin bitimini müteakip Mayıs 2015 itibariyle prizlerin dağıtıma başlaması bekleniyor.









https://www.kickstarter.com/projects/557154369/nyrius-smart-outlet-unlock-your-homes-potential