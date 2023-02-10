DJI Mini 2 SE daha iyi özelliklerle geliyor

Tam Boyutta Gör Bir süredir Mavic 3 Drone serisini genişletmekle meşgul olan Çinli DJI markası şimdi de Mini serisine el atıyor. DJI Mini 2 SE modeli daha iyi özellikler ve önceki nesle benzer bir tasarım ile geliyor.

DJI Mini 2 SE özellikleri ve fiyatı

DJI Mini 2 SE Drone modeli katlanabilir yapısıyla oldukça kompakt ve sadece 249 gram. Havada 31 dakika kalabiliyor ve OcuSync 2.0 teknolojisi ile 10 kilometreye kadar sinyal gönderimi yapabiliyor.

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Önceki modeli ile aynı 1/2.3 inçlik CMOS sensör ve 3 eksenli gimbal barındırıyor. Sensör 2.7K video ve 12MP fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca panorama çekimi de yapabiliyor. Seviye 5 rüzgâr dayanıklılığı ile titremeleri en aza indiriyor. DJI Mini 2 SE Drone modeli 369$ fiyat etiketine sahip. Ekstra batarya, pervane ve kılıf barındıran kombo paket ise 519$.

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