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OCZ RevoDrive 3 240GB PCI Express SSD video inceleme

6 yıl
8,9b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda OCZ'nin PCI Express tabanlı SSD sürücüsü RevoDrive 3'ü inceliyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kaskas123 6 yıl en beğenilen
en sonunda mobile ara verebildiniz sanırım!
1 Yanıt Yanıtla +17
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konix 6 yıl
Kullanıcıları rahatsız etme bakımından reklam gösterme kaliteniz milliyet.com.tr ile yarışacak kulvara gelmiştir.
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oltanoltan 6 yıl
Keşke windows açılış oyun açılış sürelerini karşılaştırsaydınız.
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berkanenes 3 yıl
Güzel bir ssd ama ben standart ssd leri tercih ederim
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DH Misafiri 3 yıl
boşta olan ekran kartı yuvasına takıyoruz
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muratokumus 5 yıl
20 yıl sonra alırız revo driveri daha türkiye de yok
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hacı.basat 6 yıl
Orijinalden alıntı: 1963bursa
Samsung sata3 500GB SSD fiyatı 279$http://www.amazon.com/Samsung-Electronics-SATAIII-2-5-Inch-MZ-7TD500BW/dp/B009NHAF3I/ref=sr_1_1?m=A33Y0YQUZ2NYD5&s=electronics&ie=UTF8&qid=1361729205&sr=1-1&keywords=samsung+500+gb+ssd

275$ olmuş, geçen sene OCZ 229$'a kadar düşmüştü, şimdi 275$ açıkça bana hiç iç açıcı gelmiyor, zamladılar resmen.
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bukalemun56 6 yıl
konix
Kullanıcıları rahatsız etme bakımından reklam gösterme kaliteniz milliyet.com.tr ile yarışacak kulvara gelmiştir.

tabiki reklam verecekler Ender YILDIZ incelemeden sonra açlıktan kartLarı kemirsin dahamı iyi.
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Batuist 6 yıl
çalışan bir sistemde gerçek hayat demosu gerçekleştirilebilirmiş..sentetik testler çoğu kimse için bir anlam ifade etmez..
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Evren 6 yıl
revodrive 3 te trim destegi var
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1963bursa 6 yıl
Bu gün 2 yıl 3 aylık 1 TB HDD'm bozuldu, garantisi bitik, bu tarz durumlarda SSD'ye daha fazla isteğim oluyor, garantisi bittiği gibi bozuluyor belki ama işte nasip, aynısı HDD'de başıma geldi. Bazı modellerin fiyatları da iştah açıcı.
Samsung sata3 500GB SSD fiyatı 279$ amazon.com/...
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Öncelikle teşekkürler, testlerde daha gerçekçi testleri de yapsaydınız çok daha iyi olurdu yukarda da arkadaşlar belirtmişler zaten.

Ayrıca OCZ Vertex 4 Raid vs Revo kıyaslaması olsaymış iyi olurmuş.
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turhill 6 yıl
Herşey çok güzel. Arkadaşlar galiba bu tip cihazları sadece ellerinde tutup tablo hazırlayıp video çekiliyor. Aslında açılış, kapanış, program açılışı vs.. gibi görsellerde olsa o zaman tm manasıyla bir inceleme olur. Sanal makinede bir sysprep hazırflayın oyun, program olan, gimagex ile açıp, boot olayınıda düzeltin ortalama elinizdeki cihazlarla bu işlem 20 dakika almaz. Daha sonra koyun kamerayı çekin tabloları da beşer saniye koyun. Ve son olarakda yorumunuzu yapın ve windowsu kapatın. Bu fikrim güzel olmazmı? Öff misgibide olur.
(Yoksa milletin içinde kalmasın diyemi hikaye annatır gibi annatıyorsunuz!)
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melikulupinar 6 yıl
Normal bir kullanıcı RevoDrive ile yapacağı bir şey yok.
Taksicilik yapmak için Lamborghini almak gibi bir şey olur.

Ancak profesyonel seviyede CAD/CAM, RayTrace Render, Veritabanı yönetimi gibi işler için de süper olur doğrusu.
Olsa da yesek.
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ssschutzstaffel_ss 6 yıl
Elinize sağlık Ender bey çok güzel tanıtım olmuş.
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