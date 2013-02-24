OCZ RevoDrive 3 240GB PCI Express SSD video inceleme

Orijinalden alıntı: 1963bursaSamsung sata3 500GB SSD fiyatı 279$http://www.amazon.com/Samsung-Electronics-SATAIII-2-5-Inch-MZ-7TD500BW/dp/B009NHAF3I/ref=sr_1_1?m=A33Y0YQUZ2NYD5&s=electronics&ie=UTF8&qid=1361729205&sr=1-1&keywords=samsung+500+gb+ssd
konix Kullanıcıları rahatsız etme bakımından reklam gösterme kaliteniz milliyet.com.tr ile yarışacak kulvara gelmiştir.
275$ olmuş, geçen sene OCZ 229$'a kadar düşmüştü, şimdi 275$ açıkça bana hiç iç açıcı gelmiyor, zamladılar resmen.
tabiki reklam verecekler Ender YILDIZ incelemeden sonra açlıktan kartLarı kemirsin dahamı iyi.
Samsung sata3 500GB SSD fiyatı 279$ amazon.com/...
Ayrıca OCZ Vertex 4 Raid vs Revo kıyaslaması olsaymış iyi olurmuş.
(Yoksa milletin içinde kalmasın diyemi hikaye annatır gibi annatıyorsunuz!)
Taksicilik yapmak için Lamborghini almak gibi bir şey olur.
Ancak profesyonel seviyede CAD/CAM, RayTrace Render, Veritabanı yönetimi gibi işler için de süper olur doğrusu.
Olsa da yesek.