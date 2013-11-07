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OCZ, Vector 150 serisi SATA-III SSD modellerini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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OCZ, Vector 150 serisi SATA-III SSD modellerini duyurdu
Son dönemlerde faaliyetlerini SSD'ler üzerinde şekillendiren OCZ, Vector 150 serisi SSD modellerini duyurarak ürün portföyünü genişletiyor.
99.7 mm x 69.75 mm x 7 mm boyutlarında tasarlanan ve sadece 7 mm'lik kalınlığıyla ultrabook tarzı taşınabilir bilgisayarlara göz kırpan Vector 150, 19 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilmiş MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla, Barefoot 3 M00 kontrolcüyle ve SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi desteğiyle donatılmış durumda. İhtiyaca göre 120 GB, 240 GB ve 480 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip SSD'lerin sıralı okuma - yazma hızları ve okuma - yazma IOPS performansları sırasıyla şu şekilde:
120 GB
  • 550 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 450 MB / sn sıralı yazma hızı
  • 80.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 95.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
240 GB

  • 550 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 530 MB / sn sıralı yazma hızı
  • 90.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 95.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
480 GB
  • 550 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 530 MB / sn sıralı yazma hızı
  • 100.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 95.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

Bekleme sırasında 0.55 watt, çalışma sırasında 2.5 watt enerji harcayan Vector 150, TRIM, S.M.A.R.T. ve 256-bit AES şifreleme gibi teknolojilere destek veriyor. SSD'lerin hata öncesi kullanım süreleri ise ortalama 1.3 milyon saat olarak açıklanmış.
Önümüzdeki günlerde, 5 yıllık garanti kapsamında satışa sunulması planlanan Vector 150 serisinin fiyatlarına dair herhangi bir açıklama yapılmamış.
Güncelleme (08.11.2013): 120 GB'lık model 135 Euro'dan, 240 GB'lık model 250 Euro'dan, 480 GB'lık model ise 525 Euro'dan fiyatlandırılmış.

http://ocz.com/consumer/company/newsroom/press/ocz-announces-new-vector-150-solid-state-drive-series-delivering-industry-leading-sustained-performance-and-endurance Yorum Yaz
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abdulmusavvir 6 yıl
Burda lira üstünden bile bize dokunuyor, dışarda 1 TB 499 dolarken yine 10 dolar zam yemiş. amazon.com/...
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Wilson Fisk 6 yıl
sata express sata 3.2 olarak da isimlendiriliyor.

fragtist.com/...
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aspirin_00 6 yıl
ne kadar yeni ürün çıksa fiyatlar 200 tl aşağıya hiç düşmedi.
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OneTreeHill 6 yıl
Umarım ilk vector serisindeki sorunlar düzelmiştir.Performans olarak fark yok zaten.Kontrolcü aynı ama flash nand yongaları 25nm den 19 nm ye düşmüş.Ayrıca yeni olarak aes 256 şifreleme gelmiş.Bir de dikkatimi çeken günlük veri yazma kapasitesi vector da 20 gb iken vector 150 de 50 gb.Umarım ders almışlardır önce ki hatalarından ama bu saatten sonra kalkıp ocz alıp rma yolları taştan türküsünü tutturmak istemem.
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St Batuhan 6 yıl
ScAnMaN
HeavyClockerOCZ SSD ler cidden canavar ve müşteri hizmetleri gerçekten Çok iyi. AMA sata 4 gelmeden Vertex 4Ümü değiştirmem
Sata 4 ne zaman gelecek bilgi varmı ? Birde Sata 4 ile bu yazma ve okuma hızları nereye varacak ?

Söylediğindeki noksan şurada, sata4 nedir? Sonuç olarak daha standartın ismi koyuldu mu, koyulduysa standartlar neler onu karşılayan? sata3'den sonra belirgin m-sata falan var işte, farklı yollara yöneldiler daha kompakt cihazlar için, nasıl olsa yeri olan kalkar alır bir kaç tane raid ile işini görür diye düşünüyorlar anlaşılan. Kaldı ki tek seferdeki büyük dosyanın okunma hızı çok önemli değil, önemli olan küçük dosyaları ve tane olarak fazla olan dosyaları olabildiğince hızlı okumak yani bu sanıyorum ki iops kısmı oluyor işte direk.
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12 Angry Men 6 yıl
JoeyBane
12 Angry Men ocz vertex 4 den daha iyi dimi arkadaşlar ?
Evet hocam. Vector serisi Vertex 4ten daha iyi. ssd-comparison.whoratesit.com/... Edit: Yazım yanlışı

Teşekkür ederim.
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WarSaw 6 yıl
biz ocz nin nezaman batacağını merak ediyoruz ocz de her sene birbirinden arıza çıkartan modeller üretmeye devam ediyor. OCZ RAM işinden çıktı RMA işine girdi
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OverClocK1ng 6 yıl
OCZ de Indilinx'i iyice toparlıyor.
Her yeni seride hızlar aynı kalsa da IOPS'lar gitgide artıyor.
Zaten önemlisi de o.
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aceleciburak 6 yıl
SATA 4 yerine SATA Express gelmesi bekleniyor bi bakima SATA 4 diye isimlendirilebilir veriyolu pci express kanallarindan olacak ocz revo vardi PCI tabanli o mantik dusunuleblr zaten 2013 mac airde PCI express hatti uzerindn veri transferi saglandi
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JoeyBane 6 yıl
12 Angry Men

ocz vertex 4 den daha iyi dimi arkadaşlar ?


Evet hocam. Vector serisi Vertex 4'ten daha iyi.

ssd-comparison.whoratesit.com/...

Edit: Yazım yanlışı
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KalemKolik 6 yıl
HeavyClocker
OCZ SSD ler cidden canavar ve müşteri hizmetleri gerçekten Çok iyi. AMA sata 4 gelmeden Vertex 4Ümü değiştirmem

Sata 4 ne zaman gelecek bilgi varmı ? Birde Sata 4 ile bu yazma ve okuma hızları nereye varacak ?
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HeavyClocker 6 yıl
OCZ SSD ler cidden canavar ve müşteri hizmetleri gerçekten Çok iyi. AMA sata 4 gelmeden Vertex 4Ümü değiştirmem
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12 Angry Men 6 yıl
ocz vertex 4 den daha iyi dimi arkadaşlar ?
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