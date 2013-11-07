OCZ, Vector 150 serisi SATA-III SSD modellerini duyurdu

Son dönemlerde faaliyetlerini SSD'ler üzerinde şekillendiren OCZ, Vector 150 serisi SSD modellerini duyurarak ürün portföyünü genişletiyor.



99.7 mm x 69.75 mm x 7 mm boyutlarında tasarlanan ve sadece 7 mm'lik kalınlığıyla ultrabook tarzı taşınabilir bilgisayarlara göz kırpan Vector 150, 19 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilmiş MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla, Barefoot 3 M00 kontrolcüyle ve SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi desteğiyle donatılmış durumda. İhtiyaca göre 120 GB, 240 GB ve 480 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip SSD'lerin sıralı okuma - yazma hızları ve okuma - yazma IOPS performansları sırasıyla şu şekilde:



120 GB

550 MB / sn sıralı okuma hızı

450 MB / sn sıralı yazma hızı

80.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

95.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

240 GB





550 MB / sn sıralı okuma hızı

530 MB / sn sıralı yazma hızı

90.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

95.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı 480 GB 550 MB / sn sıralı okuma hızı

530 MB / sn sıralı yazma hızı

100.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

95.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

Bekleme sırasında 0.55 watt, çalışma sırasında 2.5 watt enerji harcayan Vector 150, TRIM, S.M.A.R.T. ve 256-bit AES şifreleme gibi teknolojilere destek veriyor. SSD'lerin hata öncesi kullanım süreleri ise ortalama 1.3 milyon saat olarak açıklanmış.

Önümüzdeki günlerde, 5 yıllık garanti kapsamında satışa sunulması planlanan Vector 150 serisinin fiyatlarına dair herhangi bir açıklama yapılmamış. Güncelleme (08.11.2013): 120 GB'lık model 135 Euro'dan, 240 GB'lık model 250 Euro'dan, 480 GB'lık model ise 525 Euro'dan fiyatlandırılmış.



http://ocz.com/consumer/company/newsroom/press/ocz-announces-new-vector-150-solid-state-drive-series-delivering-industry-leading-sustained-performance-and-endurance