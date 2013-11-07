OCZ, Vector 150 serisi SATA-III SSD modellerini duyurdu

Haber Editörü
Son dönemlerde faaliyetlerini SSD'ler üzerinde şekillendiren OCZ, Vector 150 serisi SSD modellerini duyurarak ürün portföyünü genişletiyor.
99.7 mm x 69.75 mm x 7 mm boyutlarında tasarlanan ve sadece 7 mm'lik kalınlığıyla ultrabook tarzı taşınabilir bilgisayarlara göz kırpan Vector 150, 19 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilmiş MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla, Barefoot 3 M00 kontrolcüyle ve SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi desteğiyle donatılmış durumda. İhtiyaca göre 120 GB, 240 GB ve 480 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip SSD'lerin sıralı okuma - yazma hızları ve okuma - yazma IOPS performansları sırasıyla şu şekilde:
120 GB
- 550 MB / sn sıralı okuma hızı
- 450 MB / sn sıralı yazma hızı
- 80.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
- 95.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
240 GB
- 550 MB / sn sıralı okuma hızı
- 530 MB / sn sıralı yazma hızı
- 90.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
- 95.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
480 GB
- 550 MB / sn sıralı okuma hızı
- 530 MB / sn sıralı yazma hızı
- 100.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
- 95.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
Bekleme sırasında 0.55 watt, çalışma sırasında 2.5 watt enerji harcayan Vector 150, TRIM, S.M.A.R.T. ve 256-bit AES şifreleme gibi teknolojilere destek veriyor. SSD'lerin hata öncesi kullanım süreleri ise ortalama 1.3 milyon saat olarak açıklanmış.
Önümüzdeki günlerde, 5 yıllık garanti kapsamında satışa sunulması planlanan Vector 150 serisinin fiyatlarına dair herhangi bir açıklama yapılmamış.
Güncelleme (08.11.2013): 120 GB'lık model 135 Euro'dan, 240 GB'lık model 250 Euro'dan, 480 GB'lık model ise 525 Euro'dan fiyatlandırılmış.
http://ocz.com/consumer/company/newsroom/press/ocz-announces-new-vector-150-solid-state-drive-series-delivering-industry-leading-sustained-performance-and-endurance Yorum Yaz Paylaş Tweetle
fragtist.com/...
Söylediğindeki noksan şurada, sata4 nedir? Sonuç olarak daha standartın ismi koyuldu mu, koyulduysa standartlar neler onu karşılayan? sata3'den sonra belirgin m-sata falan var işte, farklı yollara yöneldiler daha kompakt cihazlar için, nasıl olsa yeri olan kalkar alır bir kaç tane raid ile işini görür diye düşünüyorlar anlaşılan. Kaldı ki tek seferdeki büyük dosyanın okunma hızı çok önemli değil, önemli olan küçük dosyaları ve tane olarak fazla olan dosyaları olabildiğince hızlı okumak yani bu sanıyorum ki iops kısmı oluyor işte direk.
Teşekkür ederim.
Her yeni seride hızlar aynı kalsa da IOPS'lar gitgide artıyor.
Zaten önemlisi de o.
Evet hocam. Vector serisi Vertex 4'ten daha iyi.
ssd-comparison.whoratesit.com/...
Edit: Yazım yanlışı
Sata 4 ne zaman gelecek bilgi varmı ? Birde Sata 4 ile bu yazma ve okuma hızları nereye varacak ?