OCZ, Vertex 3.20 serisi SSD modelleriyle karşımızda

Dünyanın en büyük SSD üreticilerinden OCZ, yeni modeli Vertex 3.20'yi duyurarak ürün gamını genişletiyor.





20 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla, LSI-SandForce üretimi SF-2200 kontrolcüyle ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğiyle donatılan Vertex 3.20, şu an için 120 GB ve 240 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip. Gelecekte farklı kapasite seçenekleriyle karşılaşmamız muhtemel.



Performans konusuna gelecek olursak, 120 GB'lık model saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 520 MB'a varan sıralı yazma hızına, 20.000 IOPS rastgele 4K okuma performansına, 40.000 IOPS rastgele 4K yazma performansına ulaşırken; 240 GB'lık model saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 520 MB'a varan sıralı yazma hızına, 35.000 IOPS rastgele 4K okuma performansına, 65.000 IOPS rastgele 4K yazma performansına ulaşabiliyor. Her iki modelin de çıkabileceği maksimum IOPS değeri 90.000 olarak belirtilmiş.

1500G seviyesinde şoklara dayanabilen SSD'lerin çalışma sırasında harcadığı enerji 2.15 watt iken, bekleme konumunda harcanan enerji 0.55 watt seviyesinde. 20 nm'lik yongaların kullanımının enerji sarfiyatına olumlu yönde yansıdığını söyleyebiliriz. OCZ, fiyat hakkında ise herhangi bir bilgilendirme yapmamış.



http://www.ocztechnology.com/ocz-vertex-3-20-sata-iii-2-5-ssd.html