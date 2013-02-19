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OCZ, Vertex 3.20 serisi SSD modelleriyle karşımızda

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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OCZ, Vertex 3.20 serisi SSD modelleriyle karşımızda
Dünyanın en büyük SSD üreticilerinden OCZ, yeni modeli Vertex 3.20'yi duyurarak ürün gamını genişletiyor.

20 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla, LSI-SandForce üretimi SF-2200 kontrolcüyle ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğiyle donatılan Vertex 3.20, şu an için 120 GB ve 240 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip. Gelecekte farklı kapasite seçenekleriyle karşılaşmamız muhtemel.
Performans konusuna gelecek olursak, 120 GB'lık model saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 520 MB'a varan sıralı yazma hızına, 20.000 IOPS rastgele 4K okuma performansına, 40.000 IOPS rastgele 4K yazma performansına ulaşırken; 240 GB'lık model saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 520 MB'a varan sıralı yazma hızına, 35.000 IOPS rastgele 4K okuma performansına, 65.000 IOPS rastgele 4K yazma performansına ulaşabiliyor. Her iki modelin de çıkabileceği maksimum IOPS değeri 90.000 olarak belirtilmiş.
1500G seviyesinde şoklara dayanabilen SSD'lerin çalışma sırasında harcadığı enerji 2.15 watt iken, bekleme konumunda harcanan enerji 0.55 watt seviyesinde. 20 nm'lik yongaların kullanımının enerji sarfiyatına olumlu yönde yansıdığını söyleyebiliriz. OCZ, fiyat hakkında ise herhangi bir bilgilendirme yapmamış.
OCZ, Vertex 3.20 serisi SSD modelleriyle karşımızda

http://www.ocztechnology.com/ocz-vertex-3-20-sata-iii-2-5-ssd.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hayyam_karadenizli 6 yıl
240 GB modelin fiyatı yurtdışı 129$ civarı olacaktır, ben bir müddet SSD çalışmayı bırakacağım, 4 TB HDD'lerin fiyatları 179$'larda,
Hitachi 4 TB amazon.com/...
Seagate 4 TB amazon.com/...
Sanırım daha da düşecek, SSD'leri mini-itx kasalara takıyorduk, Türkiye'de her parça da sıkıntı olunca hepsinin üstesinden gelemeyiz artık, böyle giderse itx toplayamaz hale de gelebiliriz. Müşteri slim BD-Yazıcı, SSD, FM2 itx anakart, dokunmatik monitor vs istiyor, bir tane toptancıdan da birini bulabilene aşkolsun.
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hacı.basat 6 yıl
20 nm, kaç saat ömrü olduğuna dair net bilgi için önden birilerinin alıp bozması gerekecek, tahmin ediyorum 2 yıl garantili alınsa 1 kere bozulur değişir, 2. geldiğinde, geldiği tarihten 1 yada 1 buçuk yıl sonra o da bozulur, garanti süresini tamamlamış olur.
Değişimden geleni internet vs falan basit kullanımda tüketmemeli, saat ömrü bunlarda çok değerli.
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aspirin_00 6 yıl
5 para vermem iops değeri vasat
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OverClocK1ng 6 yıl
İsminin 3.20 olmasımdan anlaşıldığı kadarı ile Vertex 4 yerine Vertex 3 ün 2. neslini çıkartmışlar sanırım.
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kaskas123 6 yıl
2. nesle benziyor ama ismi olmamış. çoğu kişi kazıklanır bu yolla.
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MxFxOx 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

İsminin 3.20 olmasımdan anlaşıldığı kadarı ile Vertex 4 yerine Vertex 3 ün 2. neslini çıkartmışlar sanırım.

vertex 4 var çıkalı baya oldu.vertex3 almıştım sorunlu çıkmıştı.Bence vertex3 lerdeki sorun yada eksikliği giderip bu şekilde piyasa surduler.
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karmaşık 6 yıl
daha düşük nanometre daha düşük güç ihtiyacı demek bunu habere ekleseydiniz iyi olurdu. laptoplar için kullanılacaksa dikkate alınması gereken bir değer.
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