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OCZ, Vertex 450 serisi yeni SSD modellerini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Vertex 450 serisi yeni SSD modellerini tanıttı
OCZ yüksek performanslı SSD modellerine Vertex 450 serisi altına yeni seçenekler ekliyor. OCZ tarafından satın alınan Indilinx firmasının geliştirdiği Barefoot 3 M10 NAND Flash kontrolcüsünden güç alan yeni sürücüler, MLC tipi çok katmanlı hücrelerde oluşan NAND yongalarını kullanıyorlar. SATA-III arabirimi üzerinde çalışan ve AES-256 şifreleme gibi veri güvenlik özelliklerini destekleyen yeni sürücü modelleri, OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre 540MB/saniye okuma ve 530MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar.
4K rastgele yazma performansı 90.000 IOPS olarak anons edilen yeni sürücüler, 2.5-inç formunda ve 7mm kasa kalınlığındalar. Masaüstü sistemler için kutu içeriğine 3.5-inç adaptörü ilave edile edilen SSD’ler, 128GB ile 512GB arasında değişen farklı kapasite seçenekleri ile alınabilecekler. OCZ’nin, Windows 8 uyumlu veri klonlama yazılımı Acronis True Image ile birlikte 3 yıl garanti verdiği Vertex 450 serisi yeni SSD modelleri, kısa süre içerisinde raflardaki yerini almış olacak.

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abdulmusavvir 6 yıl
Orijinalden alıntı: hayyam_karadenizli
Geçen sene yurtdışı 149 dolara 256 GB SSD bulunabiliyordu, şimdi 190 dolardan aşağı 256 GB yok, fiyatlar düşüş meğilli olmayacaksa bu iş zorki ne zor.

Geçen sene 119$'lık amazon.comdan 240 GB SSD linki paylaşmıştım. 129$ 256GB'larda oldu.
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1963bursa 6 yıl
Yeni gelen malların neredeyse hepsi düşük nm ürünler, eski SSD'lerden kullananlar aynı ömrü beklemesinler.
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WarSaw 6 yıl
240GB 'a 100$ dan fazla vermem işlerine gelirse
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sonerdursun1 6 yıl
yakın zamanda SSD disk alacagım Hangi marka ve hangi seriyi secmeliyim acaba arastırdıgım kafana yatan CORSAIR Neutron GTX Serisi iyimidir yoksa OCZ Vertex 450 , Samsung 840 PRO bunlarımı beklemeliyim yardımcı olursanız sevinirim.
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Gerginix 6 yıl
Bu yeni bir ssd degil. Urun isimlendirmesini azalttiktan sonra ayni isim altinda fiyat cesitlendirmesi yapmak icin cikarilmis. Corsair in gs serisi gibi.

Samsung cruical plextor dedik zamaninda... Sandforce marvell rekabeti urunler kullanildikca ortaya cikacak dedik. E aradan zaman gecti ortada yeni nesil sandforce kullanan ssd kalmadi. Intel haric.

Fiyatlar ne kadar dargin da olsak ocz sayesinde dustu fakat simdi nand maliyeti arttigi icin yukseliyormus! Mobilden goremiyorum fakat corsairin bir zamanlar nova adiyla cikardigi ssd haric bulabileceginiz en ucuz ssd yi alin. Intel 335 gibi mesela. Kaptirmayin kendinizi bench sonuclarina. Ama biliyorum ki cogunluk almisken en iyisinin pesinde. Mesela ne yazik ki cok basarili bir fiyatla piyasaya surulen sandisk ultra,plus satmiyor gibi birsey. Boyle olursa zaten fiyatlar dusmez ya da uygun fiyatli urun cesidi artmaz. Fiyat niye dussun ki herkes vertex vector pesinde. Bu fiyatlari ancak intel dusurur. Onun da ssd satmak gibi bir mecburiyeti yok.

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hayyam_karadenizli 6 yıl
Geçen sene yurtdışı 149 dolara 256 GB SSD bulunabiliyordu, şimdi 190 dolardan aşağı 256 GB yok, fiyatlar düşüş meğilli olmayacaksa bu iş zorki ne zor.
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oray 6 yıl
Su an en iyi SSD Samsung 840 Pro, ozellikle de stabilite konusunda. RMA oranlari OCZ'de nedendir bilinmez cok fazla...

techspot.com/...

Gordugunuz uzere hala buyuk bir degisim soz konusu degil... OCZ'nin daha calismasi lazim


Samsung 840 Pro - newegg.com/...
OCZ Vector - newegg.com/...

Kullanici yorumlari yeter herhalde, Insallah bozulma orani bu seriyle azaltabilirler.
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ZodiaK123 6 yıl oray
oray

Su an en iyi SSD Samsung 840 Pro, ozellikle de stabilite konusunda. RMA oranlari OCZ'de nedendir bilinmez cok fazla...

techspot.com/...

Gordugunuz uzere hala buyuk bir degisim soz konusu degil... OCZ'nin daha calismasi lazim


Samsung 840 Pro - newegg.com/...
OCZ Vector - newegg.com/...

Kullanici yorumlari yeter herhalde, Insallah bozulma orani bu seriyle azaltabilirler.

Bencede
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killnOd 6 yıl
ocz artik SLC ve mSATA secenekleride sunmali diye dusunuyorum.
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OneTreeHill 6 yıl killnOd
killnOd

ocz artik SLC ve mSATA secenekleride sunmali diye dusunuyorum.

Slc satılsa bile bizim gibi son kullanıcı için degişen bir şey olmaz uçuk fiyatlarından dolayı.

Fiyatlar ortada

amazon.com/...
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alperen_69 6 yıl
vector un bir üstüde bu olsa gerek aynı stabilite ve daha fazla yazma hızı
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roses 6 yıl
burdan incelemesine bakabilirsiniz.
guru3d.com/...
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