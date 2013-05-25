OCZ, Vertex 450 serisi yeni SSD modellerini tanıttı

OCZ yüksek performanslı SSD modellerine Vertex 450 serisi altına yeni seçenekler ekliyor. OCZ tarafından satın alınan Indilinx firmasının geliştirdiği Barefoot 3 M10 NAND Flash kontrolcüsünden güç alan yeni sürücüler, MLC tipi çok katmanlı hücrelerde oluşan NAND yongalarını kullanıyorlar. SATA-III arabirimi üzerinde çalışan ve AES-256 şifreleme gibi veri güvenlik özelliklerini destekleyen yeni sürücü modelleri, OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre 540MB/saniye okuma ve 530MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar.

4K rastgele yazma performansı 90.000 IOPS olarak anons edilen yeni sürücüler, 2.5-inç formunda ve 7mm kasa kalınlığındalar. Masaüstü sistemler için kutu içeriğine 3.5-inç adaptörü ilave edile edilen SSD’ler, 128GB ile 512GB arasında değişen farklı kapasite seçenekleri ile alınabilecekler. OCZ’nin, Windows 8 uyumlu veri klonlama yazılımı Acronis True Image ile birlikte 3 yıl garanti verdiği Vertex 450 serisi yeni SSD modelleri, kısa süre içerisinde raflardaki yerini almış olacak.