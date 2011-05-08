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OCZ'nin Agility 3 serisi yeni SSD depolama sürücüleri ön-sipariş listelerine girdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ'nin Agility 3 serisi yeni SSD depolama sürücüleri ön-sipariş listelerine girdi
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İlk çeyrekte gelirlerinin tamamına yakınını SSD depolama sürücülerinden elde eden OCZ, ürün gamındaki yeni modelleri pazara sunmaya devam ediyor. Firmanın resmi tanıtımı bir süre önce yapılan Agility 3 serisi yeni SSD sürücüleri listelere girmeye başladı. Aynı Vertex 3 serisi SSD modellerinde olduğu gibi SandForce firmasının SF-2281 kodlu NAND Flash kontrolcüsü ile donatılan Agility 3 modelleri, 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND Flash bellek yongalarını kullanıyor ve SATA-III desteği sunuyorlar.

Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olarak açıklanan yeni sürücüler uzun süreli kullanımda optimum performans için TRIM desteği de sunuyorlar. 4K rastgele okuma/yazma hızları modeline göre 50,000 IOPS'u bulan yeni sürücü ailesi, 60GB, 120GB ve 240GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile pazara sunuluyor.

Agility 3 serisi yeni SSD modellerinin detayları şu şekilde;

 - 60GB | 525MB/saniye okuma ve 475 MB/saniye yazma hızları | 118 Avro (ön-sipariş)

 - 120GB | 525MB/saniye okuma ve 500 MB/saniye yazma hızları | 202.50 Avro (ön-sipariş)

 - 240GB | 525MB/saniye okuma ve 500 MB/saniye yazma hızları | 385.10 Avro (ön-sipariş)

OCZ'nin üç yıllık garanti ile satışa sunduğu Agility 3 serisi yeni SSD'lerin yaygın satışına kısa süre içerisinde başlanması bekleniyor.

OCZ'nin Agility 3 serisi yeni SSD depolama sürücüleri ön-sipariş listelerine girdi
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atmaca88 8 yıl
Hollanda'da yasiyorum en ucuz webshop fiyati Vertex 3 60GB € 119,95. Benim anakart da SATA 6 Gbit/s controller var alip takip farki görmek istiyom. Suan Vertex 2 kullaniyorum windows 7' yi 13 dakikada ayarliyo vertex 3 tahminim 10 dakikanin altinda olur.
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mutercim 8 yıl
Bu okuma yazma hızı takıntısını anlamıyorum. Saniyede 500 MB yazsa ne olur yazmasa ne olur, o hızda sürekli veri sağlayacak bir medya yok ki. Ancak bir ssd'den diğerine dosya kopyalayacaksın ki bir işe yarasın, o da kaç kere yapılır zaten ssd'nin ömründe? Bir de bu hız sıkıştırılabilen veriler için diye biliyorum. Bir video dosyasını, örneğin, bu hızla yazmıyordur herhalde.
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zotti52 8 yıl

mutercim

Bu okuma yazma hızı takıntısını anlamıyorum. Saniyede 500 MB yazsa ne olur yazmasa ne olur, o hızda sürekli veri sağlayacak bir medya yok ki. Ancak bir ssd'den diğerine dosya kopyalayacaksın ki bir işe yarasın, o da kaç kere yapılır zaten ssd'nin ömründe? Bir de bu hız sıkıştırılabilen veriler için diye biliyorum. Bir video dosyasını, örneğin, bu hızla yazmıyordur herhalde.


Çoklu işlem gücü artıyor hız arttıkça. Aynı anda daha çok işlem yapmak isteyenler tercih ediyor daha çok.
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UzmaN345 8 yıl
Ben bu fiyatları bekliyorum
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algorian 8 yıl
SSD ne kadar hızlı olursa olsun bir noktadan sonra Windows'un kendi hızına takılıyor. Her ne kadar SSD testlerinde birinin diğerinden çok daha hızlı olduğunu görseniz de gerçek dünyada öyle olmuyor. Kendim kullandığım için biliyorum. O yüzden size tavsiyem ille de en hızlısını en son modelini vs beklemeyin! Ayrıca 60 veya 80 GB işletim sistemi ve oyunları kurmak için gayet yeterli. Boşuna 120 GB ve üstünü almaya çalışmayın. Tüm dosyalarınızı SSD üzerinde yerleştiremezsiniz. 5 yıl sonra bile mekanik diskler yüklü dosyaları tutmak için varlşığını sürdürecektir bunu unutmayın. Tavsiyem 60 veya 80 GB Sandforce 1200 tabanlı bir SSD almanız. Meselea OCZ Vertex2 veya Team Extreem S1
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xense 8 yıl
vertex 3'ler bu haziran ortası türkiyede olacak firması getirmez ise ben getiricem artık... :)
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ColorTR 8 yıl
240gb lık versiyonu felaket -de önsipariş nerde türkiye nerde :)
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NecroCyber-777 8 yıl
bu agility ile vertex arasında ne fark var
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nmm1716 8 yıl
valla dün gecede benim ocz vertex 2 120 gb öldü. Pc ssd yi görmüyor. Bütün sata portları denedim banamısın demiyor. Daha değişimden geleli 3-4 hafta olmuştu. ilk gelen 25 nm idi 32 nm ile değiştirmiştim oda öldü. Ocz ye mesaj attım değişim için yarın cevap gelir. İnşallah sorun çıkartmazlar. Gerçi 25 nm yide ocz firması değiştirmişti hollandaya göndermiştim.
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zotti52 8 yıl
OCZ son zamanlarda iyice sıkıntı yaşamaya başladı ürünlerindeki arızalar yüzünden.
Vertex 3 alan müşteriler 1-2 hafta içinde cihazlar bozulduğu için garantiye göndermeye başlamış. Stabilite sorunu yaşamadan kullanan müşteri sayısı oldukça az. İnşallah çözerler bu sorunu. Vertex 2'lerde de olmuştu baya böyle sorunlar. Hatta bazı Vertex 2 müşterileri 3 ay içinde 4-5 kez değişime göndermişti ürünlerini. Benim anlamadığım, satışa sunulmadan önce farklı sistem konfigürasyonları kullanılarak test edilmiyor mu bu ürünler. O kadar para ver sonra cihaz garantiye gitsin sürekli. Zaten SSD arıza istatistiklerinde en tepede OCZ bulunuyor:
anandtech.com/...
Fakat şöyle de bir gerçek var; ürünleri en performanslı olan ve garanti aşamasında müşteri dostu olan en iyi firma da OCZ. Ama kimse 200-300 dolar para verip ilk hafta içinde cihazının ölmesini ve bilgilerinin uçmasını kabullenemez.
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gallagher2001 8 yıl
agility ile vertex serisi arasindaki fark neki ?
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killnOd 8 yıl
gallagher2001

agility ile vertex serisi arasindaki fark neki ?


Benim kagit uzerinde gordugum suanda V3 un 60gb lik versiyonu yok , ayrica V3 ler 60.000 IOPS , A3 ler ise 50,000 IOPS.Gorunen oki A3 serisi daha dusuk butceli kullanicilar icin hazirlanmis , V3 ler ise pahali ve yuksek performans arayanlar icin.
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M1A2Abrams 8 yıl
240 gblık versiyonu önsipariş fiyatları ile Türkiye'ye gelse alırdım ancak ne mümkün
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emiLL 8 yıl
60 lığı 200 lira olsa kapış kapış giderdi
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