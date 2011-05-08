OCZ'nin Agility 3 serisi yeni SSD depolama sürücüleri ön-sipariş listelerine girdi

İlk çeyrekte gelirlerinin tamamına yakınını SSD depolama sürücülerinden elde eden OCZ, ürün gamındaki yeni modelleri pazara sunmaya devam ediyor. Firmanın resmi tanıtımı bir süre önce yapılan Agility 3 serisi yeni SSD sürücüleri listelere girmeye başladı. Aynı Vertex 3 serisi SSD modellerinde olduğu gibi SandForce firmasının SF-2281 kodlu NAND Flash kontrolcüsü ile donatılan Agility 3 modelleri, 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND Flash bellek yongalarını kullanıyor ve SATA-III desteği sunuyorlar.
Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olarak açıklanan yeni sürücüler uzun süreli kullanımda optimum performans için TRIM desteği de sunuyorlar. 4K rastgele okuma/yazma hızları modeline göre 50,000 IOPS'u bulan yeni sürücü ailesi, 60GB, 120GB ve 240GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile pazara sunuluyor.
Agility 3 serisi yeni SSD modellerinin detayları şu şekilde;
- 60GB | 525MB/saniye okuma ve 475 MB/saniye yazma hızları | 118 Avro (ön-sipariş)
- 120GB | 525MB/saniye okuma ve 500 MB/saniye yazma hızları | 202.50 Avro (ön-sipariş)
- 240GB | 525MB/saniye okuma ve 500 MB/saniye yazma hızları | 385.10 Avro (ön-sipariş)
OCZ'nin üç yıllık garanti ile satışa sunduğu Agility 3 serisi yeni SSD'lerin yaygın satışına kısa süre içerisinde başlanması bekleniyor.
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Çoklu işlem gücü artıyor hız arttıkça. Aynı anda daha çok işlem yapmak isteyenler tercih ediyor daha çok.
Vertex 3 alan müşteriler 1-2 hafta içinde cihazlar bozulduğu için garantiye göndermeye başlamış. Stabilite sorunu yaşamadan kullanan müşteri sayısı oldukça az. İnşallah çözerler bu sorunu. Vertex 2'lerde de olmuştu baya böyle sorunlar. Hatta bazı Vertex 2 müşterileri 3 ay içinde 4-5 kez değişime göndermişti ürünlerini. Benim anlamadığım, satışa sunulmadan önce farklı sistem konfigürasyonları kullanılarak test edilmiyor mu bu ürünler. O kadar para ver sonra cihaz garantiye gitsin sürekli. Zaten SSD arıza istatistiklerinde en tepede OCZ bulunuyor:
anandtech.com/...
Fakat şöyle de bir gerçek var; ürünleri en performanslı olan ve garanti aşamasında müşteri dostu olan en iyi firma da OCZ. Ama kimse 200-300 dolar para verip ilk hafta içinde cihazının ölmesini ve bilgilerinin uçmasını kabullenemez.
Benim kagit uzerinde gordugum suanda V3 un 60gb lik versiyonu yok , ayrica V3 ler 60.000 IOPS , A3 ler ise 50,000 IOPS.Gorunen oki A3 serisi daha dusuk butceli kullanicilar icin hazirlanmis , V3 ler ise pahali ve yuksek performans arayanlar icin.