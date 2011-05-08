OCZ'nin Agility 3 serisi yeni SSD depolama sürücüleri ön-sipariş listelerine girdi

İlk çeyrekte gelirlerinin tamamına yakınını SSD depolama sürücülerinden elde eden OCZ, ürün gamındaki yeni modelleri pazara sunmaya devam ediyor. Firmanın resmi tanıtımı bir süre önce yapılan Agility 3 serisi yeni SSD sürücüleri listelere girmeye başladı. Aynı Vertex 3 serisi SSD modellerinde olduğu gibi SandForce firmasının SF-2281 kodlu NAND Flash kontrolcüsü ile donatılan Agility 3 modelleri, 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND Flash bellek yongalarını kullanıyor ve SATA-III desteği sunuyorlar.

Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olarak açıklanan yeni sürücüler uzun süreli kullanımda optimum performans için TRIM desteği de sunuyorlar. 4K rastgele okuma/yazma hızları modeline göre 50,000 IOPS'u bulan yeni sürücü ailesi, 60GB, 120GB ve 240GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile pazara sunuluyor.

Agility 3 serisi yeni SSD modellerinin detayları şu şekilde;

- 60GB | 525MB/saniye okuma ve 475 MB/saniye yazma hızları | 118 Avro (ön-sipariş)

- 120GB | 525MB/saniye okuma ve 500 MB/saniye yazma hızları | 202.50 Avro (ön-sipariş)

- 240GB | 525MB/saniye okuma ve 500 MB/saniye yazma hızları | 385.10 Avro (ön-sipariş)

OCZ'nin üç yıllık garanti ile satışa sunduğu Agility 3 serisi yeni SSD'lerin yaygın satışına kısa süre içerisinde başlanması bekleniyor.