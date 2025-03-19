Batarya canavarı Vivo V50 Lite, kablosuz kulaklık hediyesiyle Türkiye'de satışa çıktı

- Vivo V50 Lite 4G telefon neler sunuyor?
- Vivo V50 Lite fiyatı ne kadar?
- Vivo V50 Lite özellikleri
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Vivo V50 Lite 4G telefon neler sunuyor?
V50 Lite 4G, 32 MP ön kameraya sahip. Arka kamera modülü, 1/1,95 inç Sony IMX882 sensörlü 50 MP birincil ve 8 MP ultra geniş kamera içeriyor. V50 Lite 4G, ilk olarak 2020'de tanıtılan oldukça eski Qualcomm Snapdragon 685 işlemciyle geliyor. 6nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, 2.8 GHz'e kadar çıkabilen dört adet Cortex-A73 performans çekirdeği, 1.9 GHz'de çalışan dört adet Cortex-A53 verimlilik çekirdeği barındırıyor.
Vivo V50 Lite fiyatı ne kadar?
Vivo V50 Lite, 19.000 TL fiyatla Türkiye’de satışta. Vivo, normalde 1600 TL değerinde olan TWS Buds True kablosuz kulaklığı hediye ediyor. Ayrıca %0 faizle peşin fiyatına 6 taksitle satın alabiliyorsunuz. Telefonun siyah ve altın renk seçeneği bulunuyor.
Vivo V50 Lite özellikleri
- Ekran: 6.77 inç, 2392x1080x 1800 nit, 120Hz, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- Batarya: 6500 mAh, 90W
- Arka kamera: 50MP f/1.79 (Sony IMX882) + 2MP f/2.4
- Ön kamera: 32MP f/2.45
- Bağlanabilirlik: 4G, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C
- Yazılım: Android 15
- Boyut ve ağırlık: 163.77 x 76.28 x 7.79 mm, 196 g
- Renk: Altın, Siyah
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