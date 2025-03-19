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    Batarya canavarı Vivo V50 Lite, kablosuz kulaklık hediyesiyle Türkiye'de satışa çıktı

    Vivo V50 Lite (4G) telefon, markanın kablosuz kulak içi kulaklık hediyesiyle Türkiye'de satışa çıktı. Telefon, 120Hz AMOLED ekran, 6500mAh batarya, 50MP kamerayla geliyor.
    Vivo V50 Lite 4G telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Vivo, Türkiye'de Vivo V50 Lite (4G) modelini sessiz sedasız satışa sundu. Telefon, geçen yılki V40 Lite'ın (4G) halefi olarak geldi. Bazı temel özellikleri arasında; 120Hz AMOLED panel, 50 megapiksel çift kamera kurulumu, devasa 6.500mAh pil ve dayanıklı yapı yer alıyor.

    Vivo V50 Lite 4G telefon neler sunuyor?

    Vivo V50 Lite ekran, işlemci, batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo V50 Lite 4G, şık ve modern tasarım, düz kenarlar, ince çerçeve ve hafif kasayla geliyor. Yalnızca 7.8 mm inceliğinde, 196 g ağırlığında olan telefon, IP65 sertifikasına (yağmur ve su sıçramalarına karşı koruma) sahip. İnce profiline rağmen, USB-C üzerinden 90 watt'a kadar şarjı destekleyen 6.500 mAh bataryaya sahip ancak kablosuz şarj desteği yok. Vivo, pilin en az 5 yıl dayanacak şekilde tasarlandığını iddia ediyor. Telefon, 120 Hz yenileme hızı, 1800 nit parlaklığa ulaşan 6.77 inç AMOLED ekrana sahip.

    V50 Lite 4G, 32 MP ön kameraya sahip. Arka kamera modülü, 1/1,95 inç Sony IMX882 sensörlü 50 MP birincil ve 8 MP ultra geniş kamera içeriyor. V50 Lite 4G, ilk olarak 2020'de tanıtılan oldukça eski Qualcomm Snapdragon 685 işlemciyle geliyor. 6nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, 2.8 GHz'e kadar çıkabilen dört adet Cortex-A73 performans çekirdeği, 1.9 GHz'de çalışan dört adet Cortex-A53 verimlilik çekirdeği barındırıyor.

    Vivo V50 Lite fiyatı ne kadar?

    Vivo V50 Lite, 19.000 TL fiyatla Türkiye’de satışta. Vivo, normalde 1600 TL değerinde olan TWS Buds True kablosuz kulaklığı hediye ediyor. Ayrıca %0 faizle peşin fiyatına 6 taksitle satın alabiliyorsunuz. Telefonun siyah ve altın renk seçeneği bulunuyor.

    Vivo V50 Lite özellikleri

    Vivo V50 Lite teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.77 inç, 2392x1080x 1800 nit, 120Hz, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 256 GB
    • Batarya: 6500 mAh, 90W
    • Arka kamera: 50MP f/1.79 (Sony IMX882) + 2MP f/2.4
    • Ön kamera: 32MP f/2.45
    • Bağlanabilirlik: 4G, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C
    • Yazılım: Android 15
    • Boyut ve ağırlık: 163.77 x 76.28 x 7.79 mm, 196 g
    • Renk: Altın, Siyah
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