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OLED Televizyonlar 2013 sonuna ertelendi

6 yıl
4,5b
1
49
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OLED Televizyonlar 2013 sonuna ertelendi
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Bu yılın en çok konuşulan teknoloji ürünlerinden OLED televizyonlar için bir süre daha beklememiz gerekecek. Sene başındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda hem Samsung hem de LG tarafından sergilenen ve Londra Olimpiyatları döneminde hacimli satışa sunulacağı dile getirilen OLED TV'ler için beklenen olmadı ve tüketicilerle buluşma gerçekleşmedi.
Kore kaynaklı yeni haberlere göre, dünyanın en büyük iki televizyon üreticisi de OLED TV modellerini önümüzdeki yılın sonlarına doğru mağazalara getirmeyi planlıyor. Ertelemenin arkasındaki ana neden olaraksa, üretim tarafındaki düşük verimlilik gösteriliyor. Her ikisi de 55-inç boyutunda OLED TV'ye sahip olan Samsung ve LG, kapalı kapılar ardında üretimde gelişme kaydedebilecekleri her alanda yoğun mesai sarf ediyorlar. Endüstri tarafından "bir sonraki büyük atılım" olarak gösterilen OLED TV'ler,  yüksek görüntü kalitesi ve ultra-ince tasarım sunuyorlar.
Güney Kore merkezli iki üretici de 4mm civarında kalınlığa sahip 55-inç OLED TV'ler geliştirmiş durumda. Tasarım tarafındaki incelik avantajına dikkat çekmek gerekirse, Apple iPad 2, 8.8mm kalınlığa, iPhone 5 ise 7.6mm kalınlığa sahip. Sene başındaki öngörüler bu yıl için 50 bin adet OLED tabanlı televizyonun satışa sunulacağı şeklindeydi ancak yaşanan son gelişmeleri takiben bu öngörü radikal bir değişim ile sadece 500 adede düşürüldü. DisplaySearch beklentilerdeki azalmayı, üretimdeki çok düşük verimliliğe bağlıyor.
Üretim dışındaki bir başka faktör ise OLED teknolojisine sahip televizyonlar için belirlenen yüksek satış fiyatları. Samsung kendi modelini 9 bin dolar seviyesinden fiyatlandırırken, rakibi LG'nin ise 8 bin dolar ile biraz daha ucuz olduğunu ancak geleneksel televizyon ile kıyaslandığında her iki modelin de çok pahalı olduğunu görüyoruz. Tabi diğer taraftan bu televizyonların, günümüz ana akım LCD televizyonlarına göre 200 kat daha keskin görüntü sunduğunu da unutmamak gerekiyor. Diğer taraftan şu an için en yüksek görüntü kalitesine bu iki televizyonun sahip olduğu da sık sık dile getirilmekte. Tabi güç tüketimi tarafındaki gelişim ve daha fonksiyonel tv kullanım yetenekleri de burada önem taşımakta.
Şimdi isterseniz biraz da yetkililere kulak verelim. Samsung Electronics tepe yöneticisi Kwon Oh-hyun, "Yol haritamızda gelişim kaydediyoruz ancak yüksek fiyat ve düşük üretim verimlilik önümüzde duran ana problemler..." diyor. Araştırma şirketi iSuppli'nin televiziyon sistemleri ve teknoloji araştırmalarından sorumlu direktörü Tom Morrod ise "2017 yılına kadar talep 2.1 milyona çıkacak, bu değer toplam LCD pazarından %1'in altında bir payı temsil ediyor..." dedi. Samsung ve LG sözcüleri "yakında çıkacak" durumunda henüz herhangi bir güncelleme kaydetmediklerini söylerken, LG'nin televizyonlardan sorumlu üst yöneticisi Kwon Hee-won, OLED modellerini rakip Samsung'dan daha önce duyuracaklarını ifade etti. Dünyanın en büyük panel üreticisi olan Samsung Display'in tepe yöneticisi Cho Soo-in ise, büyük ölçekli OLED TV üretimi öncesinde üzerinde çok fazla çalışılması gerektiğine vurgu yapıyor.
OLED Televizyonlar 2013 sonuna ertelendi
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Akinci 6 yıl en beğenilen
Anlaşılan bu firmaların ürettiği LED ve LCDler bu yıl ellerinde kaldı. Stoklarını eritmeden OLED TVleri piyasada göremeyiz.
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Umutcan 6 yıl
Led tv ile oled'leri karıştıranlar olmuş, led tv diye piyasaya sürülen şey ccfl yerine led backlight kullanılmış lcd tv'dir. O sebeple led tv yerine led backlight lcd demek daha doğru olur.
Oled ise pixel ve subpixel takımları ışık yayan diyotlardan(led) oluşan ekran tipidir, bu sebeple tepkime süresi çok hızlı olduğu gibi, görüş açısı mükemmel derecede yüksektir.
Ayrıca son kullanıcı için satışa sunulan gerçek siyahı verebilen tek ekran tipidir, sebebi ise siyahı led pixellerin sönerek tamamen karanlık şekilde verebilmesi.
Lcd'lerde siyah renk arkadaki ışık kaynağını likit kristal filtreden geçirme yöntemiyle elde edildiğinden gri veya mavimsi aydınlık bir sahte siyahımsı renk elde edilir, ama siyah değildir.
Ama oled teknolojisinde siyah bir ekran açıp zifiri karanlıkta baktığınızda ekran kapalı sanarsınız, çünkü siyah renkte hiçbir pixele güç verilmez ve bir aydınlatma yapılmaz.
Bu da çok yüksek bir statik kontrast(ekran üzerinde aynı anda görülebilen) oranı sağlıyor, yani backlight ile oynanarak elde edilen saçma sapan sahte dinamik kontrast değerleri gibi değil.
Firmalar oled'in kullanım ömrü sıkıntısını da çözüp birkaç nesil üretim yapıp gelişim sağladıktan sonra oledler piyasadan lcd ve plazmaları silip atacaktır.
Led tv ile oled'leri karıştıranlar olmuş, led tv diye piyasaya sürülen şey ccfl yerine led backlight kullanılmış lcd tv'dir. O sebeple led tv yerine led backli...
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mehmetferhat 6 yıl
satın alınabilirlik durumu için 2014 daha uygun olacağı kesin ama LG'nin bu konuda da fiyat politikası uygun olacaktır
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nodar 6 yıl mehmetferhat
mehmetferhat

satın alınabilirlik durumu için 2014 daha uygun olacağı kesin ama LG'nin bu konuda da fiyat politikası uygun olacaktır

Dediğiniz durum ancak 2017 hatta 2018 de olur yani şu anki ledlerin durumuna gelmesi.
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silivriserdar 6 yıl
O zaman beklemeye gerek yok o kadar pahalı ise o fiyat düşünceye kadar yeni tv almaya karar verir ve son çıkanı alırız. Bundan 10 yıl önce plazma tv ler de ilk çıktığı zaman çok pahalıydı ama sonra fiyatı düştü.
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tobepeople 6 yıl
bunda 3 boyutlu film ve oyun zevkini bir düşünün yıllarca eve girmesini beklesek de değecektir :)
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mako3e 6 yıl
oled tv leri merak ediyorsanız küçük boyuylu olanları cebiimizde taşıyoruz.
amoled teknolojisi pentile olunca kötü oluyormuş. madem öyle neden iphone ekranının büyüğünü yapmıyorlar? retina ekran tv ne süper olurdu...
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Umutcan 6 yıl mako3e
mako3e

oled tv leri merak ediyorsanız küçük boyuylu olanları cebiimizde taşıyoruz.

amoled teknolojisi pentile olunca kötü oluyormuş. madem öyle neden iphone ekranının büyüğünü yapmıyorlar? retina ekran tv ne süper olurdu...

Tv'lerde pentile pixel kullanılmaz R/G/B 3'lü subpixel kullanılacaktır tıpkı galaxy s2 cep telefonu modelinin ekranı gibi. (super amoled plus)
Çünkü batarya süresi gibi bir dertleri yok, ac220v besle gitsin :) Oled ekranlarda üretim tekniği sebebiyle henüz çok yüksek ppi değerleri elde edemiyorlar,
elde edilse cep telefonlarında da başka tip ekran kullanan firmalar kalmaz. Ama tv'lerde durum farklı, tv 10cm'den izlenmediği için bu ppi değerlerine gerek olmadığı gibi,
4k/8k çözünürlüklerde bile bir telefonun ppi değerlerine yaklaşmaz, çünkü örneğin 130-132cm'e o pixeller dağıtıldığında yine de arada bir miktar mesafe oluyor.
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demo11 6 yıl
iyide oled eskidi artık sharp ın ürettiği 5 inçlik aypiyes ekran var iken buna bakmam ben!
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demo11 6 yıl
iyide oled eskidi artık sharp ın ürettiği 5 inçlik aypiyes ekran var iken buna bakmam ben!
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sarahaten 6 yıl
Sizce de renkler cok yapay degil mi? Bu kadar canli renkleri olan ne ot gordum, ne de papagan. Ama renkler insani icine cekiyor. Kim bilir filmlerde nasil renk verecek. Oledden sonraki teknoloji renkli e-ink mi olacak acaba? Mirasol ugrasiyordu ama ne oldu acaba.
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FERFEROS 6 yıl
Alttaki resimdeki TV harika gözüküyor.Çerçeve neredeyse yok denecek kadar.
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1963bursa 6 yıl
darkaura
Lcd ve plazmalarin yaydiklari radyasyon evinizdeki lamba yada floresandan farkli degildir keza gorunur isikda bir elktromagnetik radyasyondur. Bence siz eski crt tvlerle karistiriyorsunuz. Hala aksini iddia edecekseniz o zaman belirtiginiz uyarilarin kaynaklarini ve belgelerini sunmanizi rica edecem.

Benim elimde ölçümler bile var, kimseyi de töhmet altında bırakacak iş yapmam, google'dan kısa bir arama yapmaktan bile çekinecekseniz sorunun muhatabı değilsiniz. Bir bilgi varsa arkasında duracak adam lazım önce, forum nicki ve profiliyle bu böyledir şöyledir değil. Araştırma, isim, imza herhangi bir kaynak arıyorum. Ha olmadığını biliyorsunuz değil mi? Uzatmayın o zaman.
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Salvatuon 6 yıl
Sanırım OLED gelene kadar gerek siyah gerekse görüntü kalitesi olarak yine en iyisi olarak Plazmalar kalıcak.
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darkaura 6 yıl 1963bursa
KaraKanarya

darkaura
Lcd ve plazmalarin yaydiklari radyasyon evinizdeki lamba yada floresandan farkli degildir keza gorunur isikda bir elktromagnetik radyasyondur. Bence siz eski crt tvlerle karistiriyorsunuz. Hala aksini iddia edecekseniz o zaman belirtiginiz uyarilarin kaynaklarini ve belgelerini sunmanizi rica edecem.

Benim elimde ölçümler bile var, kimseyi de töhmet altında bırakacak iş yapmam, google'dan kısa bir arama yapmaktan bile çekinecekseniz sorunun muhatabı değilsiniz. Bir bilgi varsa arkasında duracak adam lazım önce, forum nicki ve profiliyle bu böyledir şöyledir değil. Araştırma, isim, imza herhangi bir kaynak arıyorum. Ha olmadığını biliyorsunuz değil mi? Uzatmayın o zaman.



kendinizi cok kurnaz saniyorsunuz galiba. olmayan bir seyin olmadigina dair imzali tasdikli belge getirecem. oldu o zaman bende dunya yorungesinde donen bir caydanlik var. onun olmadigini belgeleriyle ispatlayip getirin diyim. getiremezsenizde hakli cikiyim.

ayrica belge sunmak iddianin sahibinin yukumlulugundedir. plasmada lcd de rasdasyon var diye felaket cigirtganligi yapiyorsaniz bunu belge desteklemek sizin yukumlulugunuzdedir.

ben calisma prensiblerini anlatarak yuksek enerjili radasyon yaymiyacaklarini gosteriyorum. peki ya siz. yok surda olcumum var yok atom enerjisinde arkadasim var... bir kere ionize radyosyon elektromagnetik radyasyondan tamammen ayri bir konu. bunun farkinda olsaniz atom enrjisindeki arkadasinizin konu ile ne kadar alakasiz oldugunu bilirdiniz.

basitce bir daha uzerinden gecersem?

lcd monitorde arka tarafda floresan yada led aydinlatma olur. burdan cikan isik polorize filtrelerce kesilir yada gecmesine izin verilir. bu sekilde goruntu olusturulur. her bir pixel arka aydinlatmanin onunde acilip kapanan kapidan ibarettir. yani yaydigi sadece arkadaki aydinlatmanin lamba isigi. baska bir sey yayamaz.

keza plasmadada her bir sub pixel basitce floresan lambadir. iclerindeki dusuk basincli xenon gazi elektrik enerjisiyle plasma haline getirilerek isima yapmasi saglanir. tipki evlerde kullanilan floresanlar yada tasarruf ampulleri gibi. tek farki floresan yada tasarruf ampulunde pahali ve nadir xenon yerine civa buhari kullanilmasidir. civanin zehirli oldugunu dusunursek aydinlatmada kullandigimiz floresan lambalarin sagliga daha buyuk tehdit oldugunu bile soyliyebiliriz. (civanin zehirli olduguna dair belge isterseniz gercekde olan bir sey ve kendi iddiam buyrun: nlm.nih.gov/... amarikan saalik enstutusunun aciklamasi. )

hakli cikacam diye oyle sacmaliyorsunuz ki...
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chamicals2 6 yıl
albani nerde ALBANİ :)
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damasyus 6 yıl
Antalyada.
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