OLED Televizyonlar 2013 sonuna ertelendi

Bu yılın en çok konuşulan teknoloji ürünlerinden OLED televizyonlar için bir süre daha beklememiz gerekecek. Sene başındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda hem Samsung hem de LG tarafından sergilenen ve Londra Olimpiyatları döneminde hacimli satışa sunulacağı dile getirilen OLED TV'ler için beklenen olmadı ve tüketicilerle buluşma gerçekleşmedi.

Kore kaynaklı yeni haberlere göre, dünyanın en büyük iki televizyon üreticisi de OLED TV modellerini önümüzdeki yılın sonlarına doğru mağazalara getirmeyi planlıyor. Ertelemenin arkasındaki ana neden olaraksa, üretim tarafındaki düşük verimlilik gösteriliyor. Her ikisi de 55-inç boyutunda OLED TV'ye sahip olan Samsung ve LG, kapalı kapılar ardında üretimde gelişme kaydedebilecekleri her alanda yoğun mesai sarf ediyorlar. Endüstri tarafından "bir sonraki büyük atılım" olarak gösterilen OLED TV'ler, yüksek görüntü kalitesi ve ultra-ince tasarım sunuyorlar.

Güney Kore merkezli iki üretici de 4mm civarında kalınlığa sahip 55-inç OLED TV'ler geliştirmiş durumda. Tasarım tarafındaki incelik avantajına dikkat çekmek gerekirse, Apple iPad 2, 8.8mm kalınlığa, iPhone 5 ise 7.6mm kalınlığa sahip. Sene başındaki öngörüler bu yıl için 50 bin adet OLED tabanlı televizyonun satışa sunulacağı şeklindeydi ancak yaşanan son gelişmeleri takiben bu öngörü radikal bir değişim ile sadece 500 adede düşürüldü. DisplaySearch beklentilerdeki azalmayı, üretimdeki çok düşük verimliliğe bağlıyor.

Üretim dışındaki bir başka faktör ise OLED teknolojisine sahip televizyonlar için belirlenen yüksek satış fiyatları. Samsung kendi modelini 9 bin dolar seviyesinden fiyatlandırırken, rakibi LG'nin ise 8 bin dolar ile biraz daha ucuz olduğunu ancak geleneksel televizyon ile kıyaslandığında her iki modelin de çok pahalı olduğunu görüyoruz. Tabi diğer taraftan bu televizyonların, günümüz ana akım LCD televizyonlarına göre 200 kat daha keskin görüntü sunduğunu da unutmamak gerekiyor. Diğer taraftan şu an için en yüksek görüntü kalitesine bu iki televizyonun sahip olduğu da sık sık dile getirilmekte. Tabi güç tüketimi tarafındaki gelişim ve daha fonksiyonel tv kullanım yetenekleri de burada önem taşımakta.

Şimdi isterseniz biraz da yetkililere kulak verelim. Samsung Electronics tepe yöneticisi Kwon Oh-hyun, "Yol haritamızda gelişim kaydediyoruz ancak yüksek fiyat ve düşük üretim verimlilik önümüzde duran ana problemler..." diyor. Araştırma şirketi iSuppli'nin televiziyon sistemleri ve teknoloji araştırmalarından sorumlu direktörü Tom Morrod ise "2017 yılına kadar talep 2.1 milyona çıkacak, bu değer toplam LCD pazarından %1'in altında bir payı temsil ediyor..." dedi. Samsung ve LG sözcüleri "yakında çıkacak" durumunda henüz herhangi bir güncelleme kaydetmediklerini söylerken, LG'nin televizyonlardan sorumlu üst yöneticisi Kwon Hee-won, OLED modellerini rakip Samsung'dan daha önce duyuracaklarını ifade etti. Dünyanın en büyük panel üreticisi olan Samsung Display'in tepe yöneticisi Cho Soo-in ise, büyük ölçekli OLED TV üretimi öncesinde üzerinde çok fazla çalışılması gerektiğine vurgu yapıyor.