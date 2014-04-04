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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X 10.9.3'ün 5.derlemesi yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.9.3'ün 5.derlemesi yayınlandı

OS X 10.9.3 üzerindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Apple, sistemin yeni derlemesini geliştiricilerin kullanımına sundu.

13D33 numaralı derleme ile 5.betası yayınlanmış olan OS X 10.9.3, yaklaşık bir aydır geliştiriciler tarafından kullanılıyor.

Yayınlanan son, 13D33 numaralı derlemede Apple, geliştiricilerden grafik sürücüleri ve ses konularının yanı sıra Safari’ye odaklanılmasını istiyor.  

OS X 10.9.3.; Retina MacBook Pro’lara getirdiği 60Hz görüntü aktarım yeteneği ve 4K çözünürlüğünde sunduğu “Retina” ölçeklendirmesi gibi grafik konusunda iki önemli yenilik ile geliyor.

Geliştiriciler, OS X 10.9.3’ün son derlemesin Mac Dev Center ya da Mac App Store’dan ulaşabilirler.


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