OSX işletim sistemli bilgisayarları alarm saatine dönüştüren yeni uygulama: Alarm Clock

Apalon Apps adlı geliştiricinin elinden çıkan yeni uygulamalardan Alarm Clock, OSX 10.6 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayarları bir alarma dönüştürebiliyor.

Modern bir arayüz ile geliştirilen Alarm Clock uygulaması, kişilerin Mac bilgisayarları üzerinden farklı alarmlar kurmasına imkan tanıyor, saati gösteriyor ve çıkarttığı "White noise" ismi verilen gürültüyle belirtildiği kadarıyla kişilerin çok daha hızlı ve rahat uyumasına imkan tanıyor. Zamanlayıcı ile ayarlanabilen bu gürültü, farklı ses oranlarında da oynatılabiliyor.

Faydalı amaçlar doğrultusunda hazırlanan Alarm Clock uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id755731884?mt=12