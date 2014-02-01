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OSX işletim sistemli bilgisayarları alarm saatine dönüştüren yeni uygulama: Alarm Clock

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,3b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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OSX işletim sistemli bilgisayarları alarm saatine dönüştüren yeni uygulama: Alarm Clock
Apalon Apps adlı geliştiricinin elinden çıkan yeni uygulamalardan Alarm Clock, OSX 10.6 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayarları bir alarma dönüştürebiliyor.
Modern bir arayüz ile geliştirilen Alarm Clock uygulaması, kişilerin Mac bilgisayarları üzerinden farklı alarmlar kurmasına imkan tanıyor, saati gösteriyor ve çıkarttığı "White noise" ismi verilen gürültüyle belirtildiği kadarıyla kişilerin çok daha hızlı ve rahat uyumasına imkan tanıyor. Zamanlayıcı ile ayarlanabilen bu gürültü, farklı ses oranlarında da oynatılabiliyor.
Faydalı amaçlar doğrultusunda hazırlanan Alarm Clock uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id755731884?mt=12 Yorum Yaz
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Götterfunken 5 yıl
Macbook air 11" alıp başucu saati yapar ali ağaoğlu
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mogosan 5 yıl
Enteresan bir algı gelişti insanlarda.Bir aletin herşeyi yapmasını bekler oldular.Bilgisayara alarma ne alaka şimdi cidden anlayamıyorum.Çalar saat,telefon bittidemi sıra bilgisayara geldi.
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Makaroncu 5 yıl
İsim çok orijinal
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