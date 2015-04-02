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OSX'in tasarım uygulamalarından Affinity Designer güncellendi

4 yıl
860
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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OSX'in tasarım uygulamalarından Affinity Designer güncellendi
 
Geçtiğimiz haftalarda Photoshop'a rakip olarak geliştirdiği Affinity Photo uygulaması ile dikkatleri üzerine çeken Serif Labs, bu sefer uzun zamandır Mac App Store üzerinde yer alan tasarım odaklı Affinity Designer uygulamasını güncelledi.
Adobe Illustrator benzerinde kişilerin vektör ya da piksel tabanlı tasarımlar yapabilmesine imkan tanıyan ve yine rakibine oldukça benzer bir arayüz yapısıyla gelen Affinity Designer, CMYK, LAB, RGB ve Siyah-Beyaz renk modelleri ile çalışma sunuyor ve tam 16-bit kanal düzenleme desteğini bünyesinde barındırıyor. Yayınlanan 1.1.2 sürümüyle artık OSX Yosemite ile 5K ekranlı iMac modellerine göre tam optimize edilen uygulama, ayrıca iCloud Drive desteğine kavuşuyor, kalem ve fırça araçlarının performansı geliştiriliyor, PSD ve SVG formatlarında işe ve dışa aktarma için geliştirmeler alıyor, panoya vektör kopyalaması yapabiliyor, içerikteki görselleri oldukları yede değiştirebiliyor, JPEG çıktı kalitesi ciddi seviyede arttırılıyor, birçok performans geliştirmesi alıyor ve çizim tableti kullanıcıları silgiye artık çok daha şekilde erişebiliyor.
104,99 TL fiyat etiketiyle satılan Affinity Designer uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/gb/app/affinity-designer/id824171161?mt=12 Yorum Yaz
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