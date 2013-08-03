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Obama, Samsung'un iPhone 4 ve iPad 2 üzerindeki yasaklama talebini veto etti

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Obama, Samsung'un iPhone 4 ve iPad 2 üzerindeki yasaklama talebini veto etti

Elektronik cihazların üretiminin ABD'de yapılması konusunda ülkenin teknoloji devlerine çağrı yapan Obama hükümeti, ülke ekonomisi söz konusu olduğunda her türlü adımı atmaktan kaçınmıyor.

Samsung ile Apple arasında yaşanan patent davaları herkesin malumu. Bugüne kadar her iki firma lehine veya aleyhine kararlar çıkmış, patent ihlali yapan cihazların yasaklanması gündeme gelmişti. Geçtiğimiz Haziran ayında Samsung, AT&T operatörünün satışa sunduğu iPhone 3G/3GS/4, iPad 3G/2 modellerinin kendisine ait patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı yasaklama davasını kazanmıştı.

Bahse konu cihazların ABD'de yasaklanması için son karar ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu - ITC tarafından verilecekti. Pek çok yerel otorite Obama'nın olaya müdahale etmesi için çağrı yapmıştı. Nihayet Barack Obama çağrılara kulak verdi ve bu modellerin ABD'de yasaklanması kararını veto etti.

Aslında yasaklama istenen modeller sadece AT&T operatörü tarafından satılan modellerdi ve Samsung'un 7 706 348 nolu mobil iletişimin şifrelenmesine dair bir patenti ihlal ettikleri kararına varılmıştı.

Obama yönetimi vetonun gerekçesi olarak yasaklama kararının ABD ekonomisi ve ABD tüketicisi üzerindeki adil rekabet koşullarına olumsuz etki yapması ihtimalini gösterdi. Yönetim ayrıca Samsung'un tazminat gibi diğer hukuki haklarını mahkemede arayabileceğini belirtti.

Apple alınan veto kararı sonrasında Obama yönetiminin yenilik geliştiren firmaların daima arkasında olduğunu görmenin gurur verici olduğunu ve Samsung'un patentlerini kötü amaçlı kullanmak istediğini belirtti. Böylece ikili arasındaki patent davasında ilk kez Obama yönetimi doğrudan müdahil olmuş oldu. Bu müdahalenin sonraki davalarda da yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. 

http://allthingsd.com/20130803/obama-vetoes-apple-product-ban/?mod=atd_homepage_carousel Yorum Yaz
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0quz28 5 yıl en beğenilen
kesinlikle taraf tutmuyorum ama en çok şu olaya sinir oldum apple (Samsung'un patentlerini kötü amaçlı kullanmak istediğini belirtti.) abi sen açınca dava bişey yok onlar açınça kötü amaçlı kullanım nedir bu şimdi.
kesinlikle taraf tutmuyorum ama en çok şu olaya sinir oldum apple (Samsung'un patentlerini kötü amaçlı kullanmak istediğini belirtti.) abi sen açınca dava bişey...
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stalker(1979) 5 yıl
1-- Geçtiğimiz Haziran ayında Samsung, AT&T operatörünün satışa sunduğu iPhone 3G/3GS/4, iPad 3G/2 modellerinin kendisine ait patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı yasaklama davasını kazanmıştı.
2--Apple yetkilileri Obama yönetiminin yenilik geliştiren firmaların daima arkasında olduğunu görmenin gurur verici olduğunu ve Samsung'un patentlerini kötü amaçlı kullanmak istediğini belirtti.
Olaya bak şimdi Adamlar hem Samsung'un patentini ihlal ediyorlar (Amerikada'ki mahkeme Samsung'u haklı bulmuş) Hemde Obama amcayı da arkalarına almışlar bir de Samsung'un patentlerini kötü amaçlı kullandığını söylüyorlar. Ne alaka Adamlar Samsung'un patentini çalmaktan haksız bulunmuşlar. Obamanın bir Amerikan şirketine sahip çıkmalarından dolayı Samsung haklı da olsa Suçlu mu? oluyor yani. Adın çıkmış 9'a inmez 8'e Samsung yalancı Çoban'a dönmüş.Samsung bir zamanlar Apple'ın patentlerini haksız kullanmıştı ve para cezasına da çarptırılmıştı. Ama Samsung'a haksızlık yapılsada kendini savunamıyor adamlar haklı olsalar da haksız çıkarılıyorlar.
1-- Geçtiğimiz Haziran ayında Samsung, AT&T operatörünün satışa sunduğu iPhone 3G/3GS/4, iPad 3G/2 modellerinin kendisine ait patentleri ihlal ettiği gerekçesi...
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ShafakCool 5 yıl
TurboCore
Adam kendi ekonomisi ve insanını düşünüyor

Hayır. Kendisinin ve senatörlerinin cebine girecek parayı düşünüyor.
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glos7777 5 yıl
İTC Dün GEce de Samsung Cihazlarının Apple PAtentini Kopyaladığına Hükmetti .. SPH-M920 vs galaxy s2 Telefonları için..
Bakalım Böyüükkk Obama Bunu da Veto EDicek mi...
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brsykslr 5 yıl glos7777
glos7777
İTC Dün GEce de Samsung Cihazlarının Apple PAtentini Kopyaladığına Hükmetti .. SPH-M920 vs galaxy s2 Telefonları için..
Bakalım Böyüükkk Obama Bunu da Veto EDicek mi...




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foreveriphone 5 yıl
ABD ne zaman haklının yanında durmuşki sımdı dursun o her zaman güçlünün yanındadır ve bu fılmde güçlü apple Asya firmaları zaten varlıklarını yıne bır ABD sırketı olan Google a borçlular olur böyle seyler deyıp cenelerını kapayacaklar işin içine diploması gırdımı ABD haksız olsa bıle kazanır bu iş böyle yürüyor bm leri Samsung aleyhinde toplarlar vallahi
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foreveriphone 5 yıl
Darkimore
Apple kullanma kullandirtma. Adamlar Abd nin finans kaynağı butun fabrikalarinida Abd ye cekiyor. Oysa koreliler böyle mi Tr nin her yerinde samsung Lg bayisi var. Samsung butun urunlerini dunya ile ayni anda Trye sunuyor ustelik cuzi fiyatla. Yurt disinda s4 ile iPhone 5 ayni fiyata satiliyor oysa Tr de fahiş fiyat farki var. Ulkeye yatirim yapmayan bir apstore u dahi acamayan apple a tepkinizi gosterin.

Fahişe fiyat farkı derken s4 aldım 32gb modeli 2250 tim den iphone5 32gb 2400 tl nerede fahiş fiyat ıkısıde
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politikadam 5 yıl
Yol ver gidelim Samsung'u ezelim

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FERFEROS 5 yıl
"Thanks Obama!" tabiri gerçek olmuş.
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fthkn 5 yıl
serafon
Osmanlı halkı cahil değildir, bu konuda yanılıyorsunuz. Geçiş sürecinde alfabe ve birçok değişiklikler, savaş , eğitim sisteminin değişmesi, eğitim alınamaması, eğitimcilerin savaşta ölmesi vb sebeplerden geçiş halkı cahil kalmıştır. Kendimce en yakın örnek babamın babası ve annesi ile annemin annesi ve babası arasında yaklaşık 20 yaş var. Babamınkiler okuma yazma bilir, çok okur yazardı(Osmanlıca tabi); ama diğerlerinden birisi hiç bilmez, birisi de ilkokul 3 terk, cahil yani. Bozulmalar var mı elbette vardı. İngilizler(İngiliz casusunun itirafları var) Osmanlıyı yıkacaklarında her yolu deniyorlar ama halk son derece bilinçli ve alimler etrafında ciddi bir kenetlenme var ve çok ümitsizliğe kapılıyorlar. Bunu zayıflatmak için tam 300 sene uğraşıyorlar, dile kolay. 300 sene önce Amerika yoktu. En sonunda toplum içinde fitne yeşertecek ortam bulunca bozulmalar başlıyor ama esas fitneler 1800 lerden sonra başlıyor ve bugün de devam ediyor bu sayede tüm Ortadoğu parçalanıyor ve iflah olmuyor.

Ufak at, civcivler de yesin.
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brk-bjk 5 yıl
Apple vuruyo 10 kere bi sey yok,samsung bi kere vuruyo hemen auuvvvvv
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onur01651 5 yıl
İsrail telefon çıkarsa nolcaktı ki, BUNU ALACAKSINIZ ( kibarca )




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Rizeli55 5 yıl
TurboCore
Adam kendi ekonomisi ve insanını düşünüyor

Burdakilere anlatman zor...Orası tam kapital burası yarı devletçi ekonomi...
Hiç unutmuyorum...TVde bi haberde üniversitelerimizdeki rektörlerin makam araçlarının maliyetini eleştirmişlerdi...örneği de Amerika daki bir üniversitenin rektörünün makam aracı yerine bisiklet kullanmasını söylemişlerdi...Ama söylemedikleri nokta o üniversite devlet kurumu değilde rektör de devlet memuru değildi...
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omeriyibas 5 yıl Rizeli55
Rizeli55

TurboCore

Adam kendi ekonomisi ve insanını düşünüyor

Burdakilere anlatman zor...Orası tam kapital burası yarı devletçi ekonomi...
Hiç unutmuyorum...TVde bi haberde üniversitelerimizdeki rektörlerin makam araçlarının maliyetini eleştirmişlerdi...örneği de Amerika daki bir üniversitenin rektörünün makam aracı yerine bisiklet kullanmasını söylemişlerdi...Ama söylemedikleri nokta o üniversite devlet kurumu değilde rektör de devlet memuru değildi...



sadece rektörler mi? devlet adamlarını hatta devletle alakası olmayan sanatçıların bile her aldığına karışıyor dalkavuk türk medyası! herkesin rızkı kendini ilgilendirir kimsenin yaptığı alışveriş kimseyi ilgilendirmez! kılıçdaroğlu pahalı bir takım elbise giydi diye sen ne biçim halkçısın dedi bu medya! tüm dünyada olduğu gibi milletvekilleri burdada dünyanın maaşını alıyor adamın maaşla bit pazarından alışveriş yapıcak hali yok! halen daha medyanın gazına gelip tayyibe gemicek deyip dalga geçiyor! adam devletin parasıyla mı aldı? kendi parasıyla aldı! zaten iktidara gelmedende varlıklı biriydi! hadi tayyibi geçtim! türkiyenin en varlıkla ailelerinden olan topbaş içinde hortumcu diye dedikodu çıkartıyorlar! ulan adamın yedi sülale doyuracak kadar mal varlığı var! niye ucunda hapis yatmak olduğunu bildiği halde böyle birşeye kalkışsın!
bu millette sosyalist/komünist zihniyet olduğu sürece zihniyet değişmez! nitekim geçense sene sosyalist hükümetlerin başında gelen fransada çok büyük hortumculuk yapıldı! bir sürü vekil hapse girdi! halk galyane geldi! asker darbe yapabileceğini açıkladı!
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by__metallica 5 yıl
Ne demişler önce can , sonra canan. Hadi Apple burda can.. Ama Samsung canan bile değil arkadaş..
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