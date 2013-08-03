Obama, Samsung'un iPhone 4 ve iPad 2 üzerindeki yasaklama talebini veto etti





Elektronik cihazların üretiminin ABD'de yapılması konusunda ülkenin teknoloji devlerine çağrı yapan Obama hükümeti, ülke ekonomisi söz konusu olduğunda her türlü adımı atmaktan kaçınmıyor.





Samsung ile Apple arasında yaşanan patent davaları herkesin malumu. Bugüne kadar her iki firma lehine veya aleyhine kararlar çıkmış, patent ihlali yapan cihazların yasaklanması gündeme gelmişti. Geçtiğimiz Haziran ayında Samsung, AT&T operatörünün satışa sunduğu iPhone 3G/3GS/4, iPad 3G/2 modellerinin kendisine ait patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı yasaklama davasını kazanmıştı.





Bahse konu cihazların ABD'de yasaklanması için son karar ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu - ITC tarafından verilecekti. Pek çok yerel otorite Obama'nın olaya müdahale etmesi için çağrı yapmıştı. Nihayet Barack Obama çağrılara kulak verdi ve bu modellerin ABD'de yasaklanması kararını veto etti.





Aslında yasaklama istenen modeller sadece AT&T operatörü tarafından satılan modellerdi ve Samsung'un 7 706 348 nolu mobil iletişimin şifrelenmesine dair bir patenti ihlal ettikleri kararına varılmıştı.





Obama yönetimi vetonun gerekçesi olarak yasaklama kararının ABD ekonomisi ve ABD tüketicisi üzerindeki adil rekabet koşullarına olumsuz etki yapması ihtimalini gösterdi. Yönetim ayrıca Samsung'un tazminat gibi diğer hukuki haklarını mahkemede arayabileceğini belirtti.





Apple alınan veto kararı sonrasında Obama yönetiminin yenilik geliştiren firmaların daima arkasında olduğunu görmenin gurur verici olduğunu ve Samsung'un patentlerini kötü amaçlı kullanmak istediğini belirtti. Böylece ikili arasındaki patent davasında ilk kez Obama yönetimi doğrudan müdahil olmuş oldu. Bu müdahalenin sonraki davalarda da yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu.

http://allthingsd.com/20130803/obama-vetoes-apple-product-ban/?mod=atd_homepage_carousel