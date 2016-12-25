Obama'dan Trump'a son çelme: Müslüman kaydı tutulmayabilir

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ABD Başkanı Barack Obama, Trump’ın Müslümanlar için oluşturmayı planladığı veritabanı fikrine şiddetle karşı çıkıp bunun iyi bir fikir olmadığını dile getirmişti. Trump ise geçtiğimiz günlerde Berlin’de meydana gelen terör saldırısının ardından önerisini yeniden savunmuş ve ‘’Haklı olduğum ortaya çıktı.’’ demişti. 21 Ocak’tan itibaren başkanlık koltuğuna oturacak Trump’ın önünde onu engelleyecek hiçbir engel kalmayacak ama Obama gitmeden önce Trump’a son bir zorluk daha çıkarmayı ihmal etmedi.

İç Güvenlik Bakanlığı, 11 Eylül terör saldırısının ardından 2002’de yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Giriş-Çıkış Sistemi(NSEERS)’ni kapattığını duyurdu. Tartışmalı program, belirlenen ülkelerden ABD’ye gelen 16 yaşından büyük erkeklerin parmak izi, fotoğraf örneği ve ülkedeki planlarının toplanıp bu verilerin saklanmasını sağlıyordu ve kişiler ABD’de yasal olarak yaşamaya devam etse dahi bu programda kayıtları tutulmaya devam ediyordu.

Listenin çoğunluğu Müslüman ülkeler

Program’da adı geçen 25 ülkenin biri hariç (Kuzey Kore), tamamının, çoğunluğu Müslümanların oluşturduğu ülkeler olması ise aslında Trump’ın fikirlerine benzer uygulamaların daha önce de çok fazla dile getirilmeden hayata geçirildiğini gösteriyor. Özellikle Obama döneminde modern bilgi toplama yöntemleriyle program daha etkin bir şekilde yürütülüyordu.

İç Güvenlik Bakanlığı ise yaptığı açıklamayla bu özel kayıt programının ABD’ye yönelik tehditlerin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulduğunu ancak günümüzde herhangi bir kamu yararı sağlamadığı belirtti. Bu açıklamayla birlikte Bakanlık, özel kayıt programlarına ait bütün yönetmelikleri de kaldırdığının altını çizdi.

Başkanlık seçimlerinin ardından yetkisi kısıtlanan ve topal ördek olarak adlandırılan eski başkan kural olarak görevi bırakıncaya kadar önemli kararlar alamıyor. Ancak Obama, bu hamlesiyle ülkede halen büyük tartışma konusu olan ve hakkında eylemler düzenlenen Trump’ın Müslüman kayıt defteri tutmasını bir süre daha geciktirmiş gibi görünüyor.

http://www.businessinsider.com/obama-just-made-it-harder-for-trump-to-create-a-muslim-registry-2016-12