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Obama'dan Trump'a son çelme: Müslüman kaydı tutulmayabilir

Trump'ın seçim kampanyasında ortaya attığı Müslüman kaydı tutma fikri ABD'de halen tartışılıyor. Son olarak Başkan Obama da ülkenin kayıt programını kapatarak bu duruma müsaade edemeyeceğini gösterdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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29
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Obama'dan Trump'a son çelme: Müslüman kaydı tutulmayabilir
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ABD Başkanı Barack Obama, Trump’ın Müslümanlar için oluşturmayı planladığı veritabanı fikrine şiddetle karşı çıkıp bunun iyi bir fikir olmadığını dile getirmişti. Trump ise geçtiğimiz günlerde Berlin’de meydana gelen terör saldırısının ardından önerisini yeniden savunmuş ve ‘’Haklı olduğum ortaya çıktı.’’ demişti. 21 Ocak’tan itibaren başkanlık koltuğuna oturacak Trump’ın önünde onu engelleyecek hiçbir engel kalmayacak ama Obama gitmeden önce Trump’a son bir zorluk daha çıkarmayı ihmal etmedi.
İç Güvenlik Bakanlığı, 11 Eylül terör saldırısının ardından 2002’de yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Giriş-Çıkış Sistemi(NSEERS)’ni kapattığını duyurdu. Tartışmalı program, belirlenen ülkelerden ABD’ye gelen 16 yaşından büyük erkeklerin parmak izi, fotoğraf örneği ve ülkedeki planlarının toplanıp bu verilerin saklanmasını sağlıyordu ve kişiler ABD’de yasal olarak yaşamaya devam etse dahi bu programda kayıtları tutulmaya devam ediyordu.

Listenin çoğunluğu Müslüman ülkeler

Program’da adı geçen 25 ülkenin biri hariç (Kuzey Kore), tamamının, çoğunluğu Müslümanların oluşturduğu ülkeler olması ise aslında Trump’ın fikirlerine benzer uygulamaların daha önce de çok fazla dile getirilmeden hayata geçirildiğini gösteriyor. Özellikle Obama döneminde modern bilgi toplama yöntemleriyle program daha etkin bir şekilde yürütülüyordu.

İç Güvenlik Bakanlığı ise yaptığı açıklamayla bu özel kayıt programının ABD’ye yönelik tehditlerin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulduğunu ancak günümüzde herhangi bir kamu yararı sağlamadığı belirtti. Bu açıklamayla birlikte Bakanlık, özel kayıt programlarına ait bütün yönetmelikleri de kaldırdığının altını çizdi.

Başkanlık seçimlerinin ardından yetkisi kısıtlanan ve topal ördek olarak adlandırılan eski başkan kural olarak görevi bırakıncaya kadar önemli kararlar alamıyor. Ancak Obama, bu hamlesiyle ülkede halen büyük tartışma konusu olan ve hakkında eylemler düzenlenen Trump’ın Müslüman kayıt defteri tutmasını bir süre daha geciktirmiş gibi görünüyor.

http://www.businessinsider.com/obama-just-made-it-harder-for-trump-to-create-a-muslim-registry-2016-12 Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Bu haberin yeri burası değil bence.
Yanıtla +38
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nickimsonikimsi 2 yıl
Donanım haber iyice saçmalamaya başladı üzerinize vazife olmayan haberleri taraflı ve saçma sapan yorumlarla yapmaya devam ettimeyin artık.
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Freexog 2 yıl
Tık almak için teknoloji sitesine siyaset haberi koymak ?
Yanıtla +16
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SDLGranada 2 yıl
Bu haberin teknolojiyle alakası ne?Eğer varsa da geneli siyasetle alakalı bu haberin.
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neo01470 2 yıl
Donanım Haberi seviyorum
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erci501 2 yıl
Yakında 3.sayfa haberleri de yapmaya başlarlarsa şaşırmam
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kadirirdem 2 yıl
Donanım Haber bu haberin teknoloji ile alası nedir ? burası Siyaset Meydanı değil...
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Umutcan 2 yıl
Programda belirtilen 25 ülke deniyor, listede Türkiye'den göçenler de var mı acaba?
Bu ülkelerden göçenler müslüman olmasa da müslüman damgası mı yiyecek otomatikman? İlginç.
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Kerim5100 2 yıl
Ha biz de buna inandık :/
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Why Shy 2 yıl
Müslümanların verilerini toplasın, ne olacak ki. Sen kendinden eminsen, devletten gizleyecek bir şeyin yoksa niye çekinirsin ki bundan?
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WB 2 yıl
Site kurucusu bugunleri ön gorememis anlasilan, yoksa donanimhaber kullanacagi son isim olurdu tahminimce
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Jeopol 2 yıl
Umarim trump ulkesini korur.
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hector_1990 2 yıl
tiyatro ya kimi kandırıyorsunuz bugün büyük devletler başlarındaki başkanlar tarafından yönetilmiyor arkada onları getiren para babaları tarafından yönetiliyor bu iki palyaço çıkmışlar halka biz şöyle biz böyle oynuyorlar dünyada doları sterlini olsun tabi euroyu kim basıyor ??????????
bugün ki dev sanayisi olan çin almanya o dev fabrikları araştırma tesislerini kuracak para gökten yağmıyor keza 1850 li yıllar amerika iç savaş yaşıyor sonra ki 50 içinde sömürgesi olan bir deve dönüyor daha sonra dahada garibi dünyaya rusyası çinide dahil onlara 2. dünya savaşında akla gelmiyecek kadar silah hibe ettiler hangi para ile
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