Oculus Quest için YouTube VR uygulaması onaylandı

Oculus Quest sanal gerçeklik gözlüğü, 21 Mayıs tarihinde satışa sunulacak ve yapılan açıklamaya göre Youtube VR uygulamasına da sahip olacak. Oculus Quest için YouTube VR uygulamasının, Oculus Go ve Samsung Gear VR gibi gözlüklerdeki uygulamayla alınandan farklı bir deneyim sunacağı belirtiliyor.

Google hızlı davrandı

Kullanıcılar hem geleneksel 2D videoları hem de 360 derece videoları görüntüleyebilecekler. Google'ın genelde bu tip cihazlar için Youtube VR'ı piyasaya sürmesi birkaç ayı buluyor. Bu nedenle Oculus Quest'in piyasaya çıktığı gibi Youtube VR alacağı düşünülürse, şirketin bu çabukluğu şaşırtıcı.

https://uploadvr.com/youtube-vr-quest/

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Oculus Questbirkaç popüler VR uygulaması daha kullanılabilecek. Bunların ise boyama aracıveoyunu olduğu belirtiliyor. Oyunun devamı olan'ın ise önümüzdeki aylarda Oculus Quest'e gelmesi bekleniyor. Sanal gerçeklik gözlüğünün fiyat etiketinin iseolduğunu da söylemeden geçmeyelim.