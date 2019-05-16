SanDisk'in 1 TB kapasiteli MicroSD kartı satışa sunuldu

Western Digital'in sahibi olduğu SanDisk şirketi, ilk 1 TB depolama kapasiteli MicroSD kartını geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde duyurmuştu. Lansman etkinliğinde şirketin önümüzdeki birkaç ay içinde satışa sunacağını açıkladığı bellek kartı nihayet satın alınabilir.

Yüksek fiyatı düşündürüyor

Western Digital'in açıkladığı verilere göre 1 TB depolama kapasitesi olan SanDisk UHS-I microSDXC, 160MB/s okuma ve 90MB/s yazma hızı sunuyor. Bir akıllı telefonda olması gerekenden çok daha fazla bir depolama alanı sunan bu MicroSD kart, bol bol video ve fotoğraf çeken kullanıcılar için ideal olarak gösteriliyor. Ürünün fiyatı ise tahmin ettiğiniz gibi ucuz değil. Zira şirketin satış sitesine bu MicroSD kart 449 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

https://shop.sandisk.com/store/sdiskus/en_US/pd/ThemeID.4846328000/productID.5312044100

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Ancak bu rakam orta sınıf birfiyatıyla aynı. Açıkçası bu ürün henüz ortalama bir tüketici için alınabilecek bir fiyat etiketine sahip değil. Kullanıcı olarak bu kartınbekleyebilir veya daha düşük fiyat etiketine ve depolama kapasitesine sahipyönelebilirsiniz. Ürünün ülkemizde ne gibi bir fiyattan satılacağı isebelli değil.