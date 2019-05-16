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SanDisk'in 1 TB kapasiteli MicroSD kartı satışa sunuldu

SanDisk'in ilk olarak 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde duyurduğu 1 TB depolama kapasitesine sahip ilk MicroSD kartı satışa sunuldu. İşte geniş depolama alanı sunan bellek kartının fiyatı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonu Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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SanDisk'in 1 TB kapasiteli MicroSD kartı satışa sunuldu
Western Digital'in sahibi olduğu SanDisk şirketi, ilk 1 TB depolama kapasiteli MicroSD kartını geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde duyurmuştu. Lansman etkinliğinde şirketin önümüzdeki birkaç ay içinde satışa sunacağını açıkladığı bellek kartı nihayet satın alınabilir.

Yüksek fiyatı düşündürüyor

Western Digital'in açıkladığı verilere göre 1 TB depolama kapasitesi olan SanDisk UHS-I microSDXC, 160MB/s okuma ve 90MB/s yazma hızı sunuyor. Bir akıllı telefonda olması gerekenden çok daha fazla bir depolama alanı sunan bu MicroSD kart, bol bol video ve fotoğraf çeken kullanıcılar için ideal olarak gösteriliyor. Ürünün fiyatı ise tahmin ettiğiniz gibi ucuz değil. Zira şirketin satış sitesine bu MicroSD kart 449 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.
Ancak bu rakam orta sınıf bir akıllı telefonun fiyatıyla aynı. Açıkçası bu ürün henüz ortalama bir tüketici için alınabilecek bir fiyat etiketine sahip değil. Kullanıcı olarak bu kartın fiyatının düşmesini bekleyebilir veya daha düşük fiyat etiketine ve depolama kapasitesine sahip modellerine yönelebilirsiniz. Ürünün ülkemizde ne gibi bir fiyattan satılacağı ise şimdilik belli değil.

https://shop.sandisk.com/store/sdiskus/en_US/pd/ThemeID.4846328000/productID.5312044100 Yorum Yaz
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sniper23 3 hf. en beğenilen
Zamanla fiyatı düşer. Daha önce 512 GB micro SD kartı Samsung epey yüksek fiyatlarda çıkarmıştı. Şuan orjinali 100$ civarında Amazon'da bulunabiliyor. 1 TB'ı micro SD karta koymak gerçekten büyük başarı.
Eski günlerden nereye geldik.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Zamanla fiyatı düşer. Daha önce 512 GB micro SD kartı Samsung epey yüksek fiyatlarda çıkarmıştı. Şuan orjinali 100$ civarında Amazon'da bulunabiliyor. 1 TB'ı mi...
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orss 6 gün
Elimde 4 adet 400gb sıfır kutusu açılmamış Sandisk microsd kart var. Tabletim için fotoğraf makinem için vs almıştım ama sonra onları da sattığım için vazgeçtim. Sandisk ultra microSDXC UHS-İ A1 model. Tanesini 600 dan veriyorum. Hepsiburada da 950 lira.
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orss 2 hf.
bende sandiks 400 gb microsd var. gayet basarili buluyorum. 1 tb fiyatinin 7 de 1 ine.
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SEO-Uzmanı 3 hf.
bu sd yi alacak adamda gidipte 4k ile 8k çekim yapacak makinede kullanacak
dahası old avi tarzı RAW çekimi yapsa 2dk 4gb bitti gitti yani !
firmanın bu sorulara öncelikle cevap vermesi lazım.
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zotacing 3 hf.
Boşa yaşıyoruz vallahi.
449 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.
449x6.05= 2716TL
2716TLx1.18= 3205TL
3205TLx1.20= 3846TL
3846TLx 1.15= 4422TL
Gümrük, nakliye gibi ekstralar hariç Türkiye satış fiyatı minimum 4422TL
Artık orantı doğru oldu, yurt dışında satılan bir ürün fiyatını direkt 10 ile çarptığımızda Türkiye fiyatı ortaya çıkıyor.
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soneday 3 hf.
4g üstü dosya atamadğmz sürece gereksiz, ayrıca zamannda 32mb hafıza kartları bi telefon fiyatıydı, hatırlarm, acele etmeyin.
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sniper23 3 hf. en beğenilen
Zamanla fiyatı düşer. Daha önce 512 GB micro SD kartı Samsung epey yüksek fiyatlarda çıkarmıştı. Şuan orjinali 100$ civarında Amazon'da bulunabiliyor. 1 TB'ı micro SD karta koymak gerçekten büyük başarı.
Eski günlerden nereye geldik.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Red_devil33 3 hf.
Telefonşar Ntfs desteklemesinden sonra neyleyim 1tb sd kartı.
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BilirKişi00 3 hf. Red_devil33
Ntfs microsofta ait bir teknoloji o yüzden gelmeyebilir belkide gelmiştir bilemiyorum.Exfat varken gerek yok zaten.
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Celonfix 3 hf. Red_devil33
Cihaz rootluysa bir paketle veya kerneli değiştirerek NTFS desteği eklenebiliyor.
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