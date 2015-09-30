Oculus Rift'in, Oculus Touch ile gelmeme nedeni belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'dan düzenlenen Oculus Connect 2 isimli geliştirici konferansı kapsamında merakla beklenen sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift ile özel kontrolcü Oculus Touch olmadan geleceğini söyleyen Oculus VR, aradan çok geçmeden bu durumun nedenini açıkladı.

VentureBeat'e konuşan Oculus VR kurucusu Palmer Luckey, 2016'nın ilk çeyreğinde satışa sunulacak Oculus Rift'in özel kontrolcüsü "Touch" olmadan gelmesini oyun geliştiricilerine bağladı. Luckey'in söylediğine göre Oculus Rift oyunları çok uzun zamandır standart oyun kumandaları (Oculus Rift satışa çıktığında yanında Xbox One kontrolcüsü yer alacak) için geliştiriliyor ve yapımcıların şimdilik "Touch" odağında yaptıkları büyük entegrasyon çalışamaları bulunmuyor.

Geliştiricilerin Oculus Touch'ın tüm potansiyelini ve yapabildiklerini keşfedebilmeleri için zaman ihtiyaçları olduğu belirten Palmer Luckey, oyun yapımcılarından da kullanıcıları Touch'ı almaya zorlayacak bir adım atılmaması yönünde istekler geldiğini sözlerine ekliyor. Ayrıca başlangıçta Oculus Rift yanına Oculus Touch'ı koymanın şimdilik 300$ civarında tahmin edilen fiyatı daha da artabileceğini açıklayan Luckey, Microsoft ile yakın bir ilişki içerisinde olduklarını ve bu nedenle de Xbox One kontrolcüsünün ucuza geleceğini müjdeliyor.

İlk olarak geçtiğimiz Haziran ayında tanıtılan Oculus Touch, iki el için iki parça halinde karşımıza çıkıyor ve bünyesinde tetik mekanizmasıyla diğer analog ile sabit kontrol / buton seçeneklerini taşıyor. Sensörleriyle Nintendo Wii benzeri el hareketlerini algılayabildiği söylenen Touch, oldukça hassas çalışma gösteriyor ve sanal ortamlar ile gerçekleştirilerek etkileşimi en yüksek seviyeye çıkartmayı amaçlıyor. Cihazın parmakları dahi tek tek seçebildiği söylenler arasında yer alıyor.

Oculus Touch ve Oculus VR ikilisiyle aşağıdakine benzer bir deneyim elde edilebiliyor. Unreal Engine 4 üzerine kurulan ve Epic Games tarafından geliştirilen Bullet Trai isimli oyun, aksiyonun sınırlarını zorluyor.

http://venturebeat.com/2015/09/30/oculus-vr-found-palmer-luckey-explains-why-touch-controllers-arent-shipping-with-the-rift-in-2016/