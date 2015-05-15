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Oculus Rift'in sistem gereksinimleri açıklandı

4 yıl
6,5b
1
23
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oculus Rift'in sistem gereksinimleri açıklandı

Başarılı bir Kickstarter projesi sonrası Facebook tarafından satın alınan sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, bildiğiniz gibi 2016'nın ilk çeyreğinde tüketici versiyonuyla kullanıma sunulacak. Peki merakla beklenen bu cihazı tam anlamıyla kullanabilmek için nasıl bir bilgisayara ihtiyaç duyulacak ?
Geliştirici Oculus VR'ın resmi olarak yayınladığı bilgiye göre Oculus Rift'i "en iyi deneyimle" kullanmak isteyenlerin aşağıdaki özelliklerde bir bilgisayara (Hesaplamalara göre yaklaşık 700$) ihtiyacı olacak. 
  • NVIDIA GTX 970 / AMD 290 eşdeğeri ya da daha iyisi
  • Intel i5-4590 eşdeğeri ya da daha iyisi
  • 8GB'dan fazla bellek
  • HDMI 1.3 video çıkış desteği
  • 2 adet USB 3.0 portu
  • Windows 7 SP1 ya da daha güncel bir sürüm (OSX ve Linux için geliştirmeler şimdilik durdurulmuş durumda. Ancak şirketin bu işletim sistemlerine olan ilgisinin devam ettiği söyleniyor)
Bu nispeten yüksek sistem gereksiniminin gerçek zamanlı işleme, çözünürlük (2160x1200 piksel) ve gecikme performansı için gerektiği söylenenler arasında yer alıyor ve Oculus Rift'in tüketici versiyonu için ayrıntılı bilgilerin 16-18 Haziran tarihinde Los Angeles merkezli düzenlenecek E3 şovu kapsamında verileceği söyleniyor.

http://www.trustedreviews.com/news/oculus-rift-pc-specs-announced-get-ready-to-upgrade-your-pc Yorum Yaz
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keskin53 4 yıl en beğenilen
oyle bi sistemim olsa oculus a gerek kalmaz
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Kotaless 4 yıl
HDMI 1.3 video çıkış desteği
Windows 7 SP1 ya da daha güncel bir sürüm (OSX ve Linux için geliştirmeler şimdilik durdurulmuş durumda. Ancak şirketin bu işletim sistemlerine olan ilgisinin devam ettiği söyleniyor)

Bu iki maddeyi sağlıyor, kaldırır mı?
HDMI 1.3 video çıkış desteğiWindows 7 SP1 ya da daha güncel bir sürüm (OSX ve Linux için geliştirmeler şimdilik durdurulmuş durumda. Ancak şirketin bu işl...
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c36ab7c4 4 yıl
Oculus Rift bir gelsin. Ne olduğunu bir tam olarak görelim. Minimum 1-2 yıl kullanılsın. Olgunlaşşın, teknoloji yerli yerine bir otursun. Sonra almaya deyip değmeyeceğini düşünürüm..
Oculus Rift bir gelsin. Ne olduğunu bir tam olarak görelim. Minimum 1-2 yıl kullanılsın. Olgunlaşşın, teknoloji yerli yerine bir otursun. Sonra almaya deyip değ...
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DH Misafiri 3 yıl
Bu teknolojinin kullanilmasina daha cook var bence o yüzden çıktığında denemeden Sakın almayın derim. Gecen gün deneyimleme şansı buldum 2 farklı yerde birisi 3d animasyon biriside normal kamera çekimiydi. Ilk olarak her ne kadar Çözünürlük 1080p de olsa ppi aşiri kötü pikselleri sayabilirsiniz rahatlıkla Buda baş ve göz ağrısı yapıyor, ayrıca cihazı ayakta kullanmak ciddi derece zor ve tehlikeli çünkü aynı anda fiziksel koşulları birbirinden alakasız 2 Dünya'da bulunuyorsunuz( biri oyunun dunyası biriside gerçek olan ) ve Buda insan beyni için tahmin edemeyeceğiniz kadar zor bir şey. Mesela first person çekim izliyorsanız ve Koşan adam eğimli bi yerden yukarı doğru koşuyorsa sizde Öne doğru eğiliyorsunuz ve dikkatiniz kaybolduğu an direk düşüyorsunuz. Tahmini 5 dklik 3d oyundaki deneyimimde en Sonunda adam yere düşüyordu ve rift İ kafamdan son andan çıkardım yoksa adamlarım tüm ekipmanını dağıtacaktım :D ve kendime gelmem 2-3 dkyi buldu. Ben size çok heveslenmesin derim bunun kullanılması için daha en az 4-5 yıl bence. Ve eğer kamera kontrollü bir şekilde kullanılmazsa bu cihaz Yüzünden ölüm haberleri bile görebileceğimizi düşünüyorum.
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Creav 4 yıl
türkiyede kim bilir kaç bin liralara kitleyecekler.
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NothingMan76 4 yıl
Bu gereksinimler en iyi deneyim için. En azından öyle belirtilmiş yazıda. ama yinede benim emektarın kaldıracağını sanmıyorum. Ps4 e de çıkarılıyormuş ona alırız artık.
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Umutcan 4 yıl
ilker_xxx
Sony Playstation 4 ve Sony Project Morpheus VR ikilisi daha mantıklı duruyor. PC platformunda sabit bir donanım olmadığı için, her PC de farklı performans gösterecek ve sonucunda her PC de farklı deneyim yaşatacaktır. Buda hoş bir durum değil, özellikle oyunlar ve simülasyonlar bakımından.

Ps4'te gpu'dan performans almak için düşük çözünürlük kullanacaklarını düşünüyorum, 1080p'de dahi yeni nesil oyunlar çok fazla zorluyor.(30fps) Bu sebeple görüntü oculus ile aynı netlikte olmayacaktır. AA meselesi var bir de üstüne.
Mesela 3d tv üzerinden çalışan 3d konsol oyunları o şekildeydi. Belki 3d tv'lerdeki side by side'a benzer mantıkla yatay veya dikey çözünürlüğü yarıya indirip gpu'yu rahatlatabilirler. 1920x540(x2) gibi. Denemeden yorum yapmam doğru olmaz elbette, ama bence ilk nesil rift'in bile çözünürlüğü yeterli gelmeyebilir çünkü sanal gerçeklik hissi yaratılacaksa önümüzde olabildiğince yüksek ppi'lı, gerçek dünyadan kopmuşcasına bir görüntü görmek isteriz. 4k versiyonu da çıkacaktır sonradan tabi, ama onun için de epey extreme sistemler gerekecektir. Yani VR nesli de aslında şimdiki gibi olacak, en iyi deneyimi yaşamak isteyen parayı döküp pc platformunu tercih edecek, f/p olarak ve uzun süreli olarak sürdürülebilir deneyim yaşamak isteyen de çeşitli konsolları(mobiller dahil) tercih edecektir.
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Virtual Reality 4 yıl
Sony Playstation 4 ve Sony Project Morpheus VR ikilisi daha mantıklı duruyor. PC platformunda sabit bir donanım olmadığı için, her PC de farklı performans gösterecek ve sonucunda her PC de farklı deneyim yaşatacaktır. Buda hoş bir durum değil, özellikle oyunlar ve simülasyonlar bakımından.
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ATOM ANT 4 yıl
burada en hurda pc oynuyorlar es es'te rift degil gerci...
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Umutcan 4 yıl
3d monitörlerde 3d oyun oynamak için de durum aynı. Sebebi sistemin oyunu oynarken 2 adet 1080p@60hz görüntüyü aynı anda işlemesi.
Rift'te de gördüğüm kadarıyla iki ayrı ekran/yaklaşık 2k çözünürlük şeklinde bu sistem yapılmış. Kısacası 3d isteyenin sağlam bir gpu'ya ihtiyacı var her zaman.
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0quz28 4 yıl
bu cihazları ps4 te veya xbox one da çalıştırmayı planlıyor nasıl kaldıracak konsolun gücü bunları, aklıma takılan soru bu umarım ayrı bi alet falan alın demezler :)
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OverClocK1ng 4 yıl
Rift, sözlük anlamı = Yarık
İstediği donanım özellikleri ile kullanıcıları Yardı resmen..
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maximus8282 4 yıl
Bu durumüa PS4 daha mantıklı olacak. PS4'ede sanal gerçeklik gözlüğü geliyor. Pcye para dayanmıyor. Ama şunu da belirtmek gerek ps4 çevrimiçi oyun paralı. Konsola para verdiğin yetmiyormuş gibi birde özelliklerini kullanmak için ayrı para veriyorsun.
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c36ab7c4 4 yıl
Oculus Rift bir gelsin. Ne olduğunu bir tam olarak görelim. Minimum 1-2 yıl kullanılsın. Olgunlaşşın, teknoloji yerli yerine bir otursun. Sonra almaya deyip değmeyeceğini düşünürüm..
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