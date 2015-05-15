Oculus Rift'in sistem gereksinimleri açıklandı

Başarılı bir Kickstarter projesi sonrası Facebook tarafından satın alınan sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, bildiğiniz gibi 2016'nın ilk çeyreğinde tüketici versiyonuyla kullanıma sunulacak. Peki merakla beklenen bu cihazı tam anlamıyla kullanabilmek için nasıl bir bilgisayara ihtiyaç duyulacak ?

Geliştirici Oculus VR'ın resmi olarak yayınladığı bilgiye göre Oculus Rift'i "en iyi deneyimle" kullanmak isteyenlerin aşağıdaki özelliklerde bir bilgisayara (Hesaplamalara göre yaklaşık 700$) ihtiyacı olacak.

NVIDIA GTX 970 / AMD 290 eşdeğeri ya da daha iyisi

Intel i5-4590 eşdeğeri ya da daha iyisi

8GB'dan fazla bellek

HDMI 1.3 video çıkış desteği

2 adet USB 3.0 portu

Windows 7 SP1 ya da daha güncel bir sürüm (OSX ve Linux için geliştirmeler şimdilik durdurulmuş durumda. Ancak şirketin bu işletim sistemlerine olan ilgisinin devam ettiği söyleniyor)

Bu nispeten yüksek sistem gereksiniminin gerçek zamanlı işleme, çözünürlük (2160x1200 piksel) ve gecikme performansı için gerektiği söylenenler arasında yer alıyor ve Oculus Rift'in tüketici versiyonu için ayrıntılı bilgilerin 16-18 Haziran tarihinde Los Angeles merkezli düzenlenecek E3 şovu kapsamında verileceği söyleniyor.

http://www.trustedreviews.com/news/oculus-rift-pc-specs-announced-get-ready-to-upgrade-your-pc