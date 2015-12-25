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Oculus Rift'in son sürümü geliştiricilere dağıtılıyor

Kickstarter projesi ile dünyada sanal gerçeklik akımı başlatan ve büyük şirketleri bu alana yatırım yapmaya iten Oculus Rift, son sürümleriyle geliştiricilere dağıtılmaya başlandı.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oculus Rift'in son sürümü geliştiricilere dağıtılıyor

Sosyal medya devi Facebook'un sahibi olduğu Oculus VR, 2016'nın ilk çeyreğinde satışa çıkacak sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift'in son sürümü geliştiricilere dağıtmaya başladı.
Oculus VR, Oculus Rift'in son sürümü yanında geliştiricilere yazılım geliştirme kiti Rift SDK 1.0'ı da dağıtıyor. Şimdilik sadece başlangıçta yayınlanacak oyun ve uygulamalar için olduğu belirtilen SDK, geliştiricilere tüketicilerin karşısına çıkmadan önce son değişiklikleri yapma şansı tanıyacak. DK2 sürümlü başlık ile SDK 0.8 ise yeni başlayan geliştiricilere hitap edecek.
Oculus Rift'in tüketici ile buluşacak en son versiyonunda Xbox One kontrolcüsü ve kafa hareketlerini yakalamak için pozisyon takip cihazı da yer alacak. Kısa süre önce detaylarına burada yer verdiğimiz bir değişiklik ile dört adet USB portuna ihtiyaç duyacağını öğrendiğimiz cihaz, tam performansıyla kullanmak içinse Nvidia GTX 970 ya da AMD 290 ekran kartına, Intel i5-4590 işlemciye ve 8GB RAM'e ihtiyaç duyacak.
Oculus Rift tahminler doğru çıkarsa 400$ ila 500$ arası bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. 

http://mashable.com/2015/12/22/oculus-rift-sdk-1-release/#ZZjVnVsMRgqw Yorum Yaz
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Mehmet_Ali61 3 yıl
Mantığı aslında çok basit olan bir cihazdır tabi önemli olan bunu düşünüp yapmak. Şahsen parası olmayanlar için Cardboard VR alıp onları geliştirmesini tavsiye ederim, şahsen ben öyle yapıyor cardboard'a yeni elektronik özellikler yeni oyunlar yaparak daha çok performansının ve işlevinin artmasını sağlıyorum parası olmayan bunları'da denemeli.
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arel.gr 3 yıl
bunlarin tv tunerlisi varmi ?
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Spiderhip 3 yıl
Vay anasını yav, kaç senedir konuşuluyor ve nihayetinde sonuna geldik, ciddi ciddi kullanmaya başlayacağız bunları.
Bir an önce zengin olmak lazım, bunların tadını doya doya çıkarabilmek için :)
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
DH Misafiri

heyecanlandıran bir ürün. rikipleri de boş durmuyor elbet ama bence sony ps4ün de etkisi ile daha önde olacak. gtx970 olması kötü olmuş. masaüstü için vga değişimi kolay ama i7 işlemcili 12 gb bellekli birlabtop sahibi olarak ne yapacağız. birde ilk çıkacak ürünlerden uzak durun derim. ilk ürün piyasaya çıkınca kullanıcı yorumlarına göre çıkacak 2. ürün daha iyi olacaktır. bence başlangıç olarak ritech 2 vr kullanılabilir. sinema sektörüne de uyarlanırsa çok şey değişir.


PS VR'ın ekstra bir kutu ile geleceği ve VR'ın ortaya çıkardığı güç ihtiyacını (işlemci - gpu) bu kutunun üstleneceği söylenip duruyor. Bakalım neler olacak 2016'da





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DH Misafiri 3 yıl
heyecanlandıran bir ürün. rikipleri de boş durmuyor elbet ama bence sony ps4'ün de etkisi ile daha önde olacak. gtx970 olması kötü olmuş. masaüstü için vga değişimi kolay ama i7 işlemcili 12 gb bellekli birlabtop sahibi olarak ne yapacağız. birde ilk çıkacak ürünlerden uzak durun derim. ilk ürün piyasaya çıkınca kullanıcı yorumlarına göre çıkacak 2. ürün daha iyi olacaktır. bence başlangıç olarak ritech 2 vr kullanılabilir. sinema sektörüne de uyarlanırsa çok şey değişir.
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ukilavuz 3 yıl
Bize gelene kadar fiyat ucar
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Spinata 3 yıl
Google aldı bunların havasını. Cardboard diyorum başka da bişey demiyorum. He tamam biraz çözünürlükler abartı ppi değerlerinden sonro göze batmıyor değil ama sunduğu deneyimde bence hiç yabana atılmamalı. Youtube da 360 dereceli videoda resmen aksiyonun kalbindesin. Ama biraz el becerisi uğraşı istiyor.
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ARTAGON99 3 yıl
oculus rift için acele etmeden htc vive ın çıkışını da beklemek lazım bence. muhtemelen htc daha fiyatlı olacak ama performans olarak daha iyi olacağını düşünüyorum.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
400$ olsa desek güncel kur ile düz 1165TL ediyor, vergiler, gümrük masrafları ve satacak yerin kar payını da eklersek en iyi tahmin 1500TL'ye raflarda görürüz.
Eğer 500$ olursa 2000TL'den aşağısı zor.
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cceviz 3 yıl
donanım piyasasını özellikle de ekran kartı kısmını hareketlendirecek bir ürün.
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