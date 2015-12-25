Oculus Rift'in son sürümü geliştiricilere dağıtılıyor

Sosyal medya devi Facebook'un sahibi olduğu Oculus VR, 2016'nın ilk çeyreğinde satışa çıkacak sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift'in son sürümü geliştiricilere dağıtmaya başladı.

Oculus VR, Oculus Rift'in son sürümü yanında geliştiricilere yazılım geliştirme kiti Rift SDK 1.0'ı da dağıtıyor. Şimdilik sadece başlangıçta yayınlanacak oyun ve uygulamalar için olduğu belirtilen SDK, geliştiricilere tüketicilerin karşısına çıkmadan önce son değişiklikleri yapma şansı tanıyacak. DK2 sürümlü başlık ile SDK 0.8 ise yeni başlayan geliştiricilere hitap edecek.

Oculus Rift'in tüketici ile buluşacak en son versiyonunda Xbox One kontrolcüsü ve kafa hareketlerini yakalamak için pozisyon takip cihazı da yer alacak. Kısa süre önce detaylarına burada yer verdiğimiz bir değişiklik ile dört adet USB portuna ihtiyaç duyacağını öğrendiğimiz cihaz, tam performansıyla kullanmak içinse Nvidia GTX 970 ya da AMD 290 ekran kartına, Intel i5-4590 işlemciye ve 8GB RAM'e ihtiyaç duyacak.

Oculus Rift tahminler doğru çıkarsa 400$ ila 500$ arası bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

http://mashable.com/2015/12/22/oculus-rift-sdk-1-release/#ZZjVnVsMRgqw