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Oculus Touch, Oculus Rift ile beraber gelmeyecek

3 yıl
3,4b
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1
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oculus Touch, Oculus Rift ile beraber gelmeyecek
 
Los Angeles merkezi düzenlenen "Oculus Connect 2" geliştirici konferansı kapsamında verilen son bilgilere göre uzun zamandır merakla beklenen sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, pazara yalnız başına çıkacak.
Bildiğiniz üzere Oculus Rift için hareket takip (El ve parmak) yeteneğine sahip özel bir de kontrolcü geliştiriliyor. Oculus Touch isimli kontrolcü, geçtiğimiz dakikalar içerisinde yapılan resmi açıklamaya göreyse Oculus Rift ile beraber 2016'nın ilk çeyreğinde satışa sunulmayacak. Kontrolcü ancak 2016'nın ikinci çeyreğinde kullanıcılar ile buluşacak. Gecikmenin nedeni hakkında yapılmış bir açıklama bulunmazken, bu durumun kendi kontrolcüsü bulunan HTC Vive sanal gerçeklik başlığına (Yıl sonunda satışa çıkacak) oldukça yarayacağı yapılan tahminler arasında yer alıyor.
Oculus Touch ve Oculus VR ikilisiyle aşağıdakine benzer bir deneyim elde edilebilecek. Unreal Engine 4 üzerine kurulan ve Epic Games tarafından geliştirilen oyun, "Bullet Train" ismine sahip.

http://venturebeat.com/2015/09/24/oculus-touch-will-not-ship-alongside-the-rift/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
gelse iyi olurmuş....
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