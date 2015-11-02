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Oculus VR'ın kurucusundan önemli kablo açıklaması

Önümüzdeki yıl birçok farklı model ile sanal gerçeklik süreci başlıyor. Kafamıza takarak kullanacağımız sanal gerçeklik başlıkları, kablo konusunda bazı sorun işaretleri oluşturuyor.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oculus VR'ın kurucusundan önemli kablo açıklaması
2016 yılında Oculus Rift ismli popüler sanal gerçeklik başlığını satışa sunmaya hazırlanan Oculus VR'ın kurucusu Palmer Luckey, Twitter'da kablo konusundaki fikirlerini ortaya koydu.
Resmi Twitter hesabı üzerinden bütün sanal gerçeklik dünyasını ilgilendiren önemli bir açıklama yapan Palmer Luckey, kabloların sanal gerçeklik sektörünün uzun vadedeki en büyük engelleri arasında yer aldığını belirtti. Bilgisayar odaklı VR başlıklarının kablosuz hale geldiğinde "Mobil VR (Örneğin Samsung Gear VR)" tarafının çoktan başarıya ulaşmış olacağını söyleyen Luckey, sözlerini hem yazılım hem de donanımların kablosuz olarak geliştirilmesinin çok önemli olduğunu ve haklı olarak kullanıcıların kablolara dolanmış bir sanal gerçeklik deneyimi istemediğini belirterek tamamladı.
Sanal gerçeklik başlıklarının hayatımızda daha fazla yer edinmesi için Palmer Luckey'nin de dediği gibi kablo ve buna bağlı konfor problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Uzun saatler boyunca bu cihazları kullanan kişilerin rahat etmesi, cihazların gelecekleri için çok büyük bir önem arz ediyor. Bu açıklamalar doğrultusunda da arkasında Facebook gibi büyük bir dev yer alan Oculus VR'ın sanal gerçeklik sürecini kablolardan arındıracak ilk firma olmasına büyük şans veriliyor.

http://techcrunch.com/2015/11/01/oculus-founder-cables-to-be-major-obstacle-in-vr-industry-for-a-long-time/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Bu anva wifi teknolojisinin gelismesiyle olacagi is yoksa kabloya mahkum olacak...
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Robot Doktoru 3 yıl
Kablosuz çağa kanser çağı da diyebiliriz.

kablonun uzun ve elastik olması gayet yeterli olur DK2 de uzunluk sıkıntısı dışında bir şey yaşamıyoruz.
CV1 in 2k görüntü transferi için 2,8Gbit/s (350MB/s)veri aktarım hızı gerekir.
bir alana 2.8 milyar kere radyo dalgası verip kesmek ise uzun vadede canlı vücuduna zarar verir. Sağlıktan taviz verecek kadar önemli bir şey değil bence.

DK2 de 1 saat oyun oynayıp çıkardığımızda merdivenlerden inemeyecek kadar garip oluyoruz oculus un önce bunla uğraşmasılazım
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klimatavsiye 3 yıl
Kablosuz olurca gecikme olur. Ayrıca sar değeri baş ağrıtır
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alemburda34 3 yıl
Kablosuz alicilar direk beyine yakin yerde olmamali kablo bel hizasina sarkitilmali ucunda alici olmali.
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Patren 3 yıl
wifi teknolojilerin daha cok gelismesi lazim kablosuz kablosuz vr icin
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