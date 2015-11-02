Oculus VR'ın kurucusundan önemli kablo açıklaması

2016 yılında Oculus Rift ismli popüler sanal gerçeklik başlığını satışa sunmaya hazırlanan Oculus VR'ın kurucusu Palmer Luckey, Twitter'da kablo konusundaki fikirlerini ortaya koydu.

Resmi Twitter hesabı üzerinden bütün sanal gerçeklik dünyasını ilgilendiren önemli bir açıklama yapan Palmer Luckey, kabloların sanal gerçeklik sektörünün uzun vadedeki en büyük engelleri arasında yer aldığını belirtti. Bilgisayar odaklı VR başlıklarının kablosuz hale geldiğinde "Mobil VR (Örneğin Samsung Gear VR)" tarafının çoktan başarıya ulaşmış olacağını söyleyen Luckey, sözlerini hem yazılım hem de donanımların kablosuz olarak geliştirilmesinin çok önemli olduğunu ve haklı olarak kullanıcıların kablolara dolanmış bir sanal gerçeklik deneyimi istemediğini belirterek tamamladı.

Sanal gerçeklik başlıklarının hayatımızda daha fazla yer edinmesi için Palmer Luckey'nin de dediği gibi kablo ve buna bağlı konfor problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Uzun saatler boyunca bu cihazları kullanan kişilerin rahat etmesi, cihazların gelecekleri için çok büyük bir önem arz ediyor. Bu açıklamalar doğrultusunda da arkasında Facebook gibi büyük bir dev yer alan Oculus VR'ın sanal gerçeklik sürecini kablolardan arındıracak ilk firma olmasına büyük şans veriliyor.

http://techcrunch.com/2015/11/01/oculus-founder-cables-to-be-major-obstacle-in-vr-industry-for-a-long-time/?ncid=txtlnkusaolp00000595