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Ödüllü HyperX QuadCast profesyonel mikrofon satışa çıkıyor

Kingston’un profesyonellere yönelik ilk mikrofonu olma özelliğine sahip ödüllü HyperX QuadCast satışa çıkıyor. Kingston HyperX QuadCast özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 ay
3,5b
1
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ödüllü HyperX QuadCast profesyonel mikrofon satışa çıkıyor

Kingston’un HyperX oyuncu donanımları markasının ilk profesyonel mikrofonu olma özelliğine sahip IF Awards 2019 ödüllü HyperX QuadCast satışa çıkıyor. Mikrofon pek çok önemli özelliği beraberinde getiriyor.

Kingston HyperX QuadCast özellikleri ve fiyatı

Kingston HyperX QuadCast profesyonel mikrofon modeli tasarımı ve kırmızı ağırlıklı teması ile dikkat çekici bir görünüme sahip. Yerleşik titreşim önleyici ve darbe emici aparat dışarıdan gelen sesleri azaltmaya yardım ederken lastik ip süspansiyonu istenmeyen hışırtıları engelliyor.

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Mikrofonun üst kısmında LED göstergeli dokunmatik bir alan mevcut. Burada mikrofonun açık veya kapalı durumunu LED göstergeden anlayabiliyor, dokunarak anında sessize alabiliyorsunuz. Seçilebilir 4 kutup düzeni (stereo, tümyönlü, kardioit, iki yönlü) yanında alt kısımda kolay ulaşılabilen kazanım denetim düğmesi de mevcut.

Dahili montaj adaptörü hem 3/8” hem de 5/8” ölçülerine uygun ve çoğu stand ile uyumlu. Yerleşik kulaklık girişi sayesinde sesleri doğrudan takip edebilirsiniz. PC, PS4 veya Mac uyumlu olan mikrofon QuadCast, Discord ve TeamSpeak sertifikalı olarak geliyor. Fiyatı ise 140$ olarak belirlenmiş.

 

https://www.hyperxgaming.com/tr/microphone/quadcast-gaming-microphone Yorum Yaz
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