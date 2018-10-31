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Office Mac'e koyu mod seçeneği geliyor

Microsoft Office ürün yöneticisi Akshay Bakshi sosyal medya hesabı aracılığı ile Mac kullanıcılarını sevindirecek bir bilgi paylaştı. Çok yakında Office Mac'e koyu mod seçeneği geliyor.
6 ay
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Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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Koyu tema kavramı aslına bakılırsa tam olarak yeni sayılmaz. Geçmişte birçok web sitesi ve uygulamalarda kullanıldığını gördük. Son zamanlarda ise iyiden iyiye hayatımıza dahil olmaya başladı. Apple kısa süre önce yayınladığı macOS Mojave işletim sisteminde yerleşik uygulamalar için koyu mod seçeneği sundu. Ancak bu özellik üçüncü parti uygulamalar için geçerli değil.
Ayrıca Bkz. "İstanbul Havalimanı'nın alan adı 16 yıl önce kapılmış"
Koyu temayı daha fazla uygulamada kullanmak isteyenlere iyi haberler var. Office Mac'e koyu mod desteği geliyor. Microsoft Office ürün yöneticisi Akshay Bakshi sosyal medya hesabında yayınladığı video ile bunu doğruladı. Deneyimli yönetici tarafından paylaşılan kısa görüntü, macOS Mojave işletim sistemine yüklü Office uygulamasının koyu modda nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor.

Test sürecinden sonra kullanılabilecek

Koyu mod şu an test edildiği için henüz beta aşamasında. Hazırlıklar tamamlandığında ise Office 365 aboneleri için kullanılabilir hale gelecek. Abone olmayanlar ve tek başına Office 2019 satın almış olanlara ise koyu tema özelliğinin sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmiyor. Zira şirket tek seferlik satın alım yapan kullanıcıların gelecekteki özellik güncellemelerinden mahrum kalacağını açıklamıştı.

https://twitter.com/AgentAkki/status/1057011899420659712 Yorum Yaz
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rickygulgul 3 ay
Çoğunuzun bildiği gibi, Microsoft Office uygulamalarına karanlık mod ekleyen bir güncelleme yayınladı. Hepsi karanlık mod için varım ve sistem ayarlarıyla senkronize olması harika. Ama eğer sen, ben bu karanlık modu berbat görünmek için bulursun. Kağıt hala beyaz ve gözlerimi ışık modundan çok daha fazla acıtıyor. Ne yazık ki, onu tekrar ışık moduna çevirmenin tek yolu tüm sisteminizi ışık moduna çevirmektir, ki bu da daha az iyidir. U / brintonjay sayesinde, tüm sisteminizi ışık moduna geri döndürmeden onu ışık moduna geri döndürmenin bir yolunu buldum.CCleaner Happy Wheels VLC
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nty35 6 ay
innovation
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