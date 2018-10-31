Office Mac'e koyu mod seçeneği geliyor

Koyu tema kavramı aslına bakılırsa tam olarak yeni sayılmaz. Geçmişte birçok web sitesi ve uygulamalarda kullanıldığını gördük. Son zamanlarda ise iyiden iyiye hayatımıza dahil olmaya başladı. Apple kısa süre önce yayınladığı macOS Mojave işletim sisteminde yerleşik uygulamalar için koyu mod seçeneği sundu. Ancak bu özellik üçüncü parti uygulamalar için geçerli değil.

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Koyu temayı daha fazla uygulamada kullanmak isteyenlere iyi haberler var. Office Mac'e koyu mod desteği geliyor. Microsoft Office ürün yöneticisi Akshay Bakshi sosyal medya hesabında yayınladığı video ile bunu doğruladı. Deneyimli yönetici tarafından paylaşılan kısa görüntü, macOS Mojave işletim sistemine yüklü Office uygulamasının koyu modda nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor.

Test sürecinden sonra kullanılabilecek

Koyu mod şu an test edildiği için henüz beta aşamasında. Hazırlıklar tamamlandığında ise Office 365 aboneleri için kullanılabilir hale gelecek. Abone olmayanlar ve tek başına Office 2019 satın almış olanlara ise koyu tema özelliğinin sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmiyor. Zira şirket tek seferlik satın alım yapan kullanıcıların gelecekteki özellik güncellemelerinden mahrum kalacağını açıklamıştı.

https://twitter.com/AgentAkki/status/1057011899420659712