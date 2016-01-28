Office Mobile ve Office Online'a yeni bulut destekleri

Yılların eskitemediği Office tarafında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Microsoft, 2015 yılı içerisinde başlattığı "Bulut Depolama Partnerlik Programı" kapsamında önemli bir adım gerçekleştirdi.

Kişilerin internet tarayıcıları üzerinden Word, Excel, PowerPoint, OneNote Online'a erişmesine yardım eden ve burada içerik düzenleme ile oluşturmaya imkan tanıyan servis Office Online ve bunu mobile taşıyan Office Mobile, Microsoft'un son adımıyla beraber daha fazla bulut depolama servisine destek vermeye başladı.

Bu destek ile kullanıcılar artık hazırladıkları dokümanları Microsoft OneDrive ve SharePoint Online'dan farklı olarak "Box, Citrix ShareFile, Dropbox ve Egnyte" gibi diğer popüler bulut depolama servislerine de aktarabilecek. Buraya aktarılan içerikler üzerinde gerçek zamanlı olarak ortak düzenleme yapılabilecek ve böylece farklı bulut depolama servislerini tercih eden şirket ya da kişiler ile çok daha verimli şekilde çalışma gösterilebilecek. Destek, kendisine yakın zaman içerisinde Outlook.com üzerinde de yer bulacak.

Microsoft ayrıca iOS için Office uygulamalarını (Word, Excel ve PowerPoint) da güncelledi. Şimdiye kadar sadece OneDrive ve Dropbox desteği bulunan paket, artık kişilerin Box bünyesinde yer alan dosyalarına erişmesine de imkan tanıyacak. Daha sonra ise "Citrix ShareFile, Edmodo ve Egnyte" destekleri gelecek.

Konu hakkında Microsoft'un hazırladığı sayfaya ve Office servislerine buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2016/01/28/microsoft-office-now-lets-you-edit-documents-across-more-cloud-storage-services/