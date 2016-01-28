Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Office Mobile ve Office Online'a yeni bulut destekleri

Yazılım devi Microsoft, dünyaca ünlü Office paketini yeni bulut depolama servisleri çerçevesinde güncelledi. Yeni güncelleme ile rakiplere verilen destek geliştirildi, erişebilirlik arttı.
3 yıl
2,4b
1
3
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Office Mobile ve Office Online'a yeni bulut destekleri

Yılların eskitemediği Office tarafında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Microsoft, 2015 yılı içerisinde başlattığı "Bulut Depolama Partnerlik Programı" kapsamında önemli bir adım gerçekleştirdi.
Kişilerin internet tarayıcıları üzerinden Word, Excel, PowerPoint, OneNote Online'a erişmesine yardım eden ve burada içerik düzenleme ile oluşturmaya imkan tanıyan servis Office Online ve bunu mobile taşıyan Office Mobile, Microsoft'un son adımıyla beraber daha fazla bulut depolama servisine destek vermeye başladı. 
Bu destek ile kullanıcılar artık hazırladıkları dokümanları Microsoft OneDrive ve SharePoint Online'dan farklı olarak "Box, Citrix ShareFile, Dropbox ve Egnyte" gibi diğer popüler bulut depolama servislerine de aktarabilecek. Buraya aktarılan içerikler üzerinde gerçek zamanlı olarak ortak düzenleme yapılabilecek ve böylece farklı bulut depolama servislerini tercih eden şirket ya da kişiler ile çok daha verimli şekilde çalışma gösterilebilecek. Destek, kendisine yakın zaman içerisinde Outlook.com üzerinde de yer bulacak.
Microsoft ayrıca iOS için Office uygulamalarını (Word, Excel ve PowerPoint) da güncelledi. Şimdiye kadar sadece OneDrive ve Dropbox desteği bulunan paket, artık kişilerin Box bünyesinde yer alan dosyalarına erişmesine de imkan tanıyacak. Daha sonra ise "Citrix ShareFile, Edmodo ve Egnyte" destekleri gelecek.
Konu hakkında Microsoft'un hazırladığı sayfaya ve Office servislerine buradan ulaşabilirsiniz.
 
Office Mobile ve Office Online'a yeni bulut destekleri

http://thenextweb.com/apps/2016/01/28/microsoft-office-now-lets-you-edit-documents-across-more-cloud-storage-services/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nikony 2 yıl
level 1 yorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Astekiv 2 yıl
[DHgram=https://www.instagram.com/p/BPROpgjDF0p]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Astekiv 2 yıl
[DHgram=https://www.instagram.com/p/BOup5FzjSd_]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Komplo teorilerine matematiksel çözüm 3 yıl Google Dokümanlar yeni güncellemeyle mobil platformlara yorumlama desteği getiriyor 3 yıl Türk girişimcinin uzay aracına NASA'dan sonra Avrupa da yatırım yaptı 3 yıl Huawei, 4000mAh bataryalı Honor Holly 2 Plus'ı duyurdu 3 yıl AMD GPUOpen girişimi hayata geçiyor 3 yıl Yeni Rubik küp rekoru geliyor 3 yıl Tinder kullanıcıları en çok akşam saatlerinde eşleşiyor 3 yıl 1010!'un yapımcısı Gram Games'ten yepyeni bir oyun: Merged! 3 yıl MWC 2016'da tanıtılacak Xiaomi Mi 5 sızdırıldı 3 yıl SpaceX'in dörtlü paraşüt sistemi testleri başarıyla tamamladı 3 yıl Güvercinlerle Gerçekleştirilen Dünyanın İlk Işık İzi Fotoğraf Çekimi 3 yıl Tinder gif desteğine kavuştu 3 yıl Zyxel ile ağ ürünlerinde yeni trendleri ve şirketin 2016 planlarını konuştuk 3 yıl Google akıllı telefonlara derin öğrenme getirmek için Movidius ile ortaklık yapacak 3 yıl LG K10 ve K4 global pazarda satışa sunulacak 3 yıl Egzersiz odaklı yeni Android ve iOS uygulaması: Movesum 3 yıl Google'dan önemli "HTTP" adımı 3 yıl Samsung, akıllı telefon satışlarında düşüş yaşıyor 3 yıl iPad Air 3, "Apple Pencil" desteğiyle gelebilir 3 yıl 5000 mAh pili olan telefon mercek altında: Asus ZenFone Max incelemesi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Office Mobile ve Office Online'a yeni bulut destekleri Sonraki Chrome'un iOS sürümü artık çok daha hızlı ve kararlı 3 yıl Facebook, Çin nüfusunu geride bıraktı 3 yıl Gerçek kablosuz şarj yakın zamanda mümkün hale gelebilir 3 yıl Blade Runner 2 için hazırlıklara başlandı 3 yıl iPhone 7 Plus çift kamera teknolojisiyle gelebilir 3 yıl MediaTek, LTE destekli 3 yeni yonga seti duyurdu 3 yıl 2016 yılı itibariyle dünyanın en zengin 50 ismi açıklandı 3 yıl Ford, hava yastığı sorunu nedeniyle 400bin Ranger modelini geri çağırıyor 3 yıl Nvidia'dan entegre sistemlere yönelik GeForce GT 710 ekran kartı 3 yıl Spotify'ın video hizmeti Android kullanıcılarına sunulmaya başladı 3 yıl Facebook'un yeni ifadeleri önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak 3 yıl Snapdragon 820'li Galaxy S7 benchmarkta görüldü 3 yıl Oakland Üniversitesi uçan, yüzen ve su altına dalabilen drone geliştirdi 3 yıl NASA'nın Opportunity keşif aracı Mars'taki 12.yılını doldurdu 3 yıl 120 Dolara kendi BB-8 robotunuzu yapmak ister misiniz? 3 yıl Chromebook, giriş seviyesi Windows dizüstü modellerini zorlamaya başladı 3 yıl Avea ve TTNET markalarına veda vakti! "Değerlendirme videosu" 3 yıl HBM 2 bellekli Titan X halefi, Nisan ayında tanıtılabilir 3 yıl İstanbul’a özel .ist ve .istanbul uzantılı alan adları geliyor 3 yıl Firefox 44 masaüstüne push bildirimler, Android'e bulut yazdırma yeteneği getiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim