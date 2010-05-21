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Office 2010'da GPU tabanlı hızlandırma

Microsoft Office 2010, GPU hızlandırma ile geliyor. PowerPoint'deki efektler ve video düzenleme araçları için CPU yerine GPU kullanılabilecek.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un önümüzdeki ay içerisinde lanse etmeye hazırlandığı Office 2010, serinin şimdiye kadar hazırlanmış en komplike sürümü olarak heyecanla bekleniyor. Görünüm, fonksiyonalite, üretkenlik, ek özellikler ve stabilite gibi pek çok başlıkda onlarca güncelleme ve çok sayıda yeni özelliğe sahip olan Office 2010 için biz donanım tutkunlarını heyecanlandırabilecek en önemli gelişmelerden biri de GPU (Grafik İşlem Birimi) tabanlı donanım hızlandırma desteği ile gelecek olması. Microsoft tarafından açıklanan bilgilere göre, Office 2010 için açıklanan sistem gereksinimleri karşılandığı takdirde (modern bilgisayarların neredeyse tamamı destek sunuyor), GPU hızlandırma ile pek çok işlem, işlemci yerine ekran kartı üzerinden yapılacak ve bu sayede çalışmalar daha hızlı bir şekilde tamamlanabilecek.

Office 2010'da GPU tabanlı hızlandırma
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Office 2010 için açıklanan sistem gereksinimleri listesine göre, GPU hızlandırma için en az 64MB video bellek kapasitesine sahip, DirectX 9.0c uyumlu bir ekran kartı yeterli olacaktır. Günümüzde DirectX 11 destekli ekran kartlarının hızla yaygınlaştığı düşünülürse, DirectX 9.0c gereksinimi sorun olacak gibi görünüyor zira netbook'larda kullanılan GMA 950 entegre grafik birimi de DirectX 9.0c ile en azından teorik anlamda bu gereksini karşılayabiliyor. Tabii pek çok uygulamada olduğu gibi daha güçlü bir GPU her zaman için daha hızlı sonuç elde etmek veya sistemi daha az yorarak çalışmaları tamamlama noktasında anahtar rol oynayacak gibi görünüyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AMD, mevcut yonga seti modellerinden, DirectX 11 destekli ATi Radeon Radeon HD 5000 serisine kadar güncel ürün gamında yer alan grafik çiplerinin tamamında, Office 2010'daki GPU hızlandırma özelliğine destek sunulduğunu belirtti.

AMD ile benzer şekilde Nvidia tarafında da, güncel çipset modelleri ve harici ekran kartlarının tamamına yakını Office 2010 ile gelen GPU hızlandırma özelliğine destek sunuyor. Gelen bilgilere göre GPU tabanlı donanımsal hızlandırmanın en çok kullanıldığı Office uygulaması PowerPoint olacak. Zira grafik tabanlı pek çok PowerPoint çalışmasında, CPU yerine GPU'nun kullanılabileceği ve bu sayede daha gelişmiş görsel deneyim sağlanacağı belirtiliyor. Örneğin PowerPoint üzerinde yapılacak imaj dönüştürme işlemleri, GPU üzerinden yapılacak ve bu sayede gelişmiş resim düzenleme özellikleri GPU tabanlı hızlandırma ile daha etkin bir şekilde kullanılacak zira yapılan çalışmaların sonuca ulaştırılması GPU sayesinde daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Öte yanda slide geçişlerinin daha efektif kullanılacağı PowerPoint 2010'DA, GPU hızlandırma sayesinde televizyonda gördüklerimize benzer animasyon efektlerini kullanabilecek, SmartArt düzenlemeleri sayesinde organizasyon tabloları, listeler ve resim diagramlarının hazırlanmasında da grafik işlem birimi kullanılabilecek.

Office 2010'da GPU tabanlı hızlandırma
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GPU tabanlı hızlandırma özelliği sayesinde sunumlar, yüksek kaliteli videolara dönüştürülebilecek. Grafik işlemcilerin yüksek işlem gücü sayesinde hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi beklenen dönüşümlere ek olarak yine GPU sayesinde eğer varsa sunum içerisindeki gömülü videolara doğrudan erişilebilecek ve üzerlerinde çeşitli düzenlemeler yapılabilecek. Hatta GPU hızlandırma sayesinde, yıllardır var olan 3D eklentiler ve 3D animasyon efektleri artık çok daha verimli şekilde kullanılabilecek ve 3-D döndürme işlemleri daha efektif bir rol üstlenebilecek. Çoklu mod sayesinde farklı pencerelerde farklı sunumları çalıştırabilen-düzenleyebilen PowerPoint 2010, çoklu monitör desteği ile farklı monitörlerde farklı sunumların görüntülenmesine olanak tanıyabiliyor. Görünüşe bakılırsa Office 2010, genel amaçlı GPU kullanımı için önemli rol üstlenecek ve hem AMD hem de Nvidia'nın daha fazla alanda daha yaygın GPU kullanım hedeflerine ciddi bir katkı sağlayacak gibi görünüyor.


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tarkancek 9 yıl
gpu bu tür uygulamalarda cpu ya göre 10 kat daha iyi performans gösteriyorr...gpu destekli uygulamalarda bu farkı ortaya koyuyor..ilerde bu uygulamaların daha çok olması profesyonellerim işlerini kolaylaştırıcak..
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kukubara 9 yıl
100$ lık bir GPU, 100$ lık bir CPU dan çok daha fazla iş yapabiliyorsa bu işlerde artık bir yanlışlık var demektir.
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hunter87 9 yıl
Ekran kartlarında artık office 2010 ready de yazarlar :D
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DH Misafiri 9 yıl
power poınttekı 3 boyutlu dondurme efeklerı ıcın yuklıycem
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alprkrkmz 9 yıl
office 2003 teki .docx vs. uyumsuzlugunun çözümü olarak microsoft bir uyumluluk paketi yayınladı diye biliyorum. onu yükleyince office2003 ler .x uzantılı dosyaları açabiliyor ama tam da emin değilim.
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erh_tun 9 yıl

alprkrkmz

office 2003 teki .docx vs. uyumsuzlugunun çözümü olarak microsoft bir uyumluluk paketi yayınladı diye biliyorum. onu yükleyince office2003 ler .x uzantılı dosyaları açabiliyor ama tam da emin değilim.


Onu denedim. Fakat önceki mesajımda da belirttiğim gibi uyumluluk nedeniyle bazı özellikler tam çalışmıyor. Denklem örneğindeki sorunun nedeni 2003 teki denklem düzenleyici ile 2007'deki denklem düzenleyici birbiri ile uyumlu çalışamaması.
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fatihcanery 9 yıl
bu aralar duyduğum en güzel haber,gpu hızlandırma gittikçe yaygınlasıyor.gelecek gpuda saklı..
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RaptorFX 9 yıl
CPU+GPUlara ne kadar ihtiyaç var ortada. AMD süper satış rakamı yakalayacak ürününü çıkardığında.
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Chembond 9 yıl
Betasını 1 seneye yakın süredir kullanıyorum ve gerçekten harika bir sürüm. Tüm yaratıcılığımı en hızlı şekilde gösterebilmemi sağlayacak herşey mevcut


Hele birde devasa Excel tablolarımı GPGPU ile hızlandırabilirsem harika olacak
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Batuist 9 yıl
2 aylık deneme sürümü şu an indirilebiliyor.. artı microsoft işi çok sıkı tutmuş olmalı.. rapide yüklenen tüm office 2010lar hepsinin linki kırık.. yani silinmiş serverdan... Olmasada 2 aylık deneme sürümünü indirip kullanabilirsiniz şimdiden..
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colifact 9 yıl
Güzel olmuş bu GPU desteği hem daha kaliteli bir program sunabiliyorlar hem de ekran kartı üreticilerine para kazandırıyorlar. :D Yazıda da belirtilmiş valla ATI veya NVidia hangisi bunu reklam olarak yaparsa kazançlı çıkan o olur. :D
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Chris Brown 9 yıl
Ofis 2007 ye geçeli daha 3 ay olmadı
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arseniCem 9 yıl

Chris Brown

Ofis 2007 ye geçeli daha 3 ay olmadı



bende hala office 2000 var
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