Office 2010'da GPU tabanlı hızlandırma

Microsoft'un önümüzdeki ay içerisinde lanse etmeye hazırlandığı Office 2010, serinin şimdiye kadar hazırlanmış en komplike sürümü olarak heyecanla bekleniyor. Görünüm, fonksiyonalite, üretkenlik, ek özellikler ve stabilite gibi pek çok başlıkda onlarca güncelleme ve çok sayıda yeni özelliğe sahip olan Office 2010 için biz donanım tutkunlarını heyecanlandırabilecek en önemli gelişmelerden biri de GPU (Grafik İşlem Birimi) tabanlı donanım hızlandırma desteği ile gelecek olması. Microsoft tarafından açıklanan bilgilere göre, Office 2010 için açıklanan sistem gereksinimleri karşılandığı takdirde (modern bilgisayarların neredeyse tamamı destek sunuyor), GPU hızlandırma ile pek çok işlem, işlemci yerine ekran kartı üzerinden yapılacak ve bu sayede çalışmalar daha hızlı bir şekilde tamamlanabilecek.

Office 2010 için açıklanan sistem gereksinimleri listesine göre, GPU hızlandırma için en az 64MB video bellek kapasitesine sahip, DirectX 9.0c uyumlu bir ekran kartı yeterli olacaktır. Günümüzde DirectX 11 destekli ekran kartlarının hızla yaygınlaştığı düşünülürse, DirectX 9.0c gereksinimi sorun olacak gibi görünüyor zira netbook'larda kullanılan GMA 950 entegre grafik birimi de DirectX 9.0c ile en azından teorik anlamda bu gereksini karşılayabiliyor. Tabii pek çok uygulamada olduğu gibi daha güçlü bir GPU her zaman için daha hızlı sonuç elde etmek veya sistemi daha az yorarak çalışmaları tamamlama noktasında anahtar rol oynayacak gibi görünüyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AMD, mevcut yonga seti modellerinden, DirectX 11 destekli ATi Radeon Radeon HD 5000 serisine kadar güncel ürün gamında yer alan grafik çiplerinin tamamında, Office 2010'daki GPU hızlandırma özelliğine destek sunulduğunu belirtti.

AMD ile benzer şekilde Nvidia tarafında da, güncel çipset modelleri ve harici ekran kartlarının tamamına yakını Office 2010 ile gelen GPU hızlandırma özelliğine destek sunuyor. Gelen bilgilere göre GPU tabanlı donanımsal hızlandırmanın en çok kullanıldığı Office uygulaması PowerPoint olacak. Zira grafik tabanlı pek çok PowerPoint çalışmasında, CPU yerine GPU'nun kullanılabileceği ve bu sayede daha gelişmiş görsel deneyim sağlanacağı belirtiliyor. Örneğin PowerPoint üzerinde yapılacak imaj dönüştürme işlemleri, GPU üzerinden yapılacak ve bu sayede gelişmiş resim düzenleme özellikleri GPU tabanlı hızlandırma ile daha etkin bir şekilde kullanılacak zira yapılan çalışmaların sonuca ulaştırılması GPU sayesinde daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Öte yanda slide geçişlerinin daha efektif kullanılacağı PowerPoint 2010'DA, GPU hızlandırma sayesinde televizyonda gördüklerimize benzer animasyon efektlerini kullanabilecek, SmartArt düzenlemeleri sayesinde organizasyon tabloları, listeler ve resim diagramlarının hazırlanmasında da grafik işlem birimi kullanılabilecek.

GPU tabanlı hızlandırma özelliği sayesinde sunumlar, yüksek kaliteli videolara dönüştürülebilecek. Grafik işlemcilerin yüksek işlem gücü sayesinde hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi beklenen dönüşümlere ek olarak yine GPU sayesinde eğer varsa sunum içerisindeki gömülü videolara doğrudan erişilebilecek ve üzerlerinde çeşitli düzenlemeler yapılabilecek. Hatta GPU hızlandırma sayesinde, yıllardır var olan 3D eklentiler ve 3D animasyon efektleri artık çok daha verimli şekilde kullanılabilecek ve 3-D döndürme işlemleri daha efektif bir rol üstlenebilecek. Çoklu mod sayesinde farklı pencerelerde farklı sunumları çalıştırabilen-düzenleyebilen PowerPoint 2010, çoklu monitör desteği ile farklı monitörlerde farklı sunumların görüntülenmesine olanak tanıyabiliyor. Görünüşe bakılırsa Office 2010, genel amaçlı GPU kullanımı için önemli rol üstlenecek ve hem AMD hem de Nvidia'nın daha fazla alanda daha yaygın GPU kullanım hedeflerine ciddi bir katkı sağlayacak gibi görünüyor.