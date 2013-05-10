Olympus'dan Japonya'ya özel yeni aynasız fotoğraf makinesi, "PEN Lite E-PL6"





Gün içerisinde duyurduğu PEN E-P5 modelinin yanında Japonya'ya özel PEN Lite E-PL6 aynasız fotoğraf makinesini duyuran Olympus, ürün gamını geliştirmeye devam ediyor.

PEN EP-5 modeli ile beraber olarak hemen hemen bütün bilgileri ortaya çıkan PEN E-PL6, söylentileri doğru çıkartarak sadece Japonya için duyuruldu. Gelişen internet satış kanalları sayesinde diğer bölgelerde de rahatça bulunabileceği belirtilen model, firmanın E-PL5 fotoğraf makinesinin yerine gelmiş durumda. Yapılan resmi duyuruda teknik detayları yer almıyor olsa da, daha önceden öğrenildiği kadarıyla üzerinde 16MP Live MOS sensör (E-M5 fotoğraf makinesi ile aynı sensör) bulunan cihaz, Truepic VI görüntü işlemcisi ile geliyor. 3-inç 460 nokta hareketli dokunmatik ekran ile donatılmış olan PEN E-PL6, saniyede 8 kare seri çekim hızına ulaşabiliyor ve bunun yanında 1/4000 enstantane değeriyle ISO 200-25600 seçeneklerini kullanıcılara sunabiliyor.

Lensleri değiştirilebilir Micro Four Thirds sistem yapısıyla hazırlanan, Full HD 1920x1080 30p video çekim kapasitesine sahip olan, Eye-Fi hafıza kartları ile çalışabilen ve dokunmatik netleme işlemlerine imkan verebilen model, firmanın retro tasarım anlayışını sürdürüyor. Dahili görüntü sabitleme teknolojisiyle elde çekimlerde kullanıcılara yardım eden Olympus PEN E-PL6, 110.5mm x 63.7mm x 38.2mm boyutlara ve 325 gram ağırlığa sahip.

Birçok yaratıcı filtre seçenekleri ile hazırlanan ve cep telefonlarıyla bağlantı kurabilme yetenekleriyle gelen Olympus PEN E-PL6, beyaz, gümüş, siyah ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle Haziran ayında piyasaya çıkıyor. Makinenin 800$ civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/05/10/olympus-announces-pen-lite-e-pl6-in-japan