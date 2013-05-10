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Olympus'dan Japonya'ya özel yeni aynasız fotoğraf makinesi, "PEN Lite E-PL6"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Olympus'dan Japonya'ya özel yeni aynasız fotoğraf makinesi,
Gün içerisinde duyurduğu PEN E-P5 modelinin yanında Japonya'ya özel PEN Lite E-PL6 aynasız fotoğraf makinesini duyuran Olympus, ürün gamını geliştirmeye devam ediyor.
PEN EP-5 modeli ile beraber olarak hemen hemen bütün bilgileri ortaya çıkan PEN E-PL6, söylentileri doğru çıkartarak sadece Japonya için duyuruldu. Gelişen internet satış kanalları sayesinde diğer bölgelerde de rahatça bulunabileceği belirtilen model, firmanın E-PL5 fotoğraf makinesinin yerine gelmiş durumda. Yapılan resmi duyuruda teknik detayları yer almıyor olsa da, daha önceden öğrenildiği kadarıyla üzerinde 16MP Live MOS sensör (E-M5 fotoğraf makinesi ile aynı sensör) bulunan cihaz, Truepic VI görüntü işlemcisi ile geliyor. 3-inç 460 nokta hareketli dokunmatik ekran ile donatılmış olan PEN E-PL6, saniyede 8 kare seri çekim hızına ulaşabiliyor ve bunun yanında 1/4000 enstantane değeriyle ISO 200-25600 seçeneklerini kullanıcılara sunabiliyor.
Lensleri değiştirilebilir Micro Four Thirds sistem yapısıyla hazırlanan, Full HD 1920x1080 30p video çekim kapasitesine sahip olan, Eye-Fi hafıza kartları ile çalışabilen ve dokunmatik netleme işlemlerine imkan verebilen model, firmanın retro tasarım anlayışını sürdürüyor. Dahili görüntü sabitleme teknolojisiyle elde çekimlerde kullanıcılara yardım eden Olympus PEN E-PL6, 110.5mm  x 63.7mm x 38.2mm boyutlara ve 325 gram ağırlığa sahip.
Birçok yaratıcı filtre seçenekleri ile hazırlanan ve cep telefonlarıyla bağlantı kurabilme yetenekleriyle gelen Olympus PEN E-PL6, beyaz, gümüş, siyah ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle Haziran ayında piyasaya çıkıyor. Makinenin 800$ civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor.
 
Olympus'dan Japonya'ya özel yeni aynasız fotoğraf makinesi,

http://www.dpreview.com/news/2013/05/10/olympus-announces-pen-lite-e-pl6-in-japan Yorum Yaz
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Fx_57,5 6 yıl
neden diyafram 3.5-5,6 koyarlarki
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ozturert 6 yıl Fx_57,5
Fx_57,5

neden diyafram 3.5-5,6 koyarlarki

Ne koysunlar?
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oem84 6 yıl
görseldeki e-pl5 ama benim olmayan güzele güzel demem zaten
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CanTnçr 6 yıl oem84
oem84

görseldeki e-pl5 ama benim olmayan güzele güzel demem zaten

Görsel E-PL6 ama tasarımsal olarak aynılar


olympus-imaging.jp/...
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