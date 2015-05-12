Olympus'tan OM-D E-M5 II'ye "Titanyum" dokunuş

Aynasız fotoğraf makinesi pazarının önemli oyuncularından Olympus, resmi duyurusunu geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı yeni amiral gemisi OM-D E-M5 II'nin sınırlı sayıda ürettiği "Titanyum" versiyonunu görücüye çıkarttı. Firma aynı zamanda uzun zamandır bilgileri gelen 7-14mm F2.8 Pro ve 8mm F1.8 Pro lenslerini de kullanıcıların beğenisine sundu.

Teknik olarak tüm detaylarına burada ver verdiğimiz standart OM-D E-M5 II ile aynı olan Titanyum versiyon, farkını üst ile alt plakalarında kullanılan koyu metalik renk sayesinde koyuyor ve böylece çok daha şık bir tasarım çizgisi oluşturuyor. Sadece 7000 adet hazırlandığı belirtilen aynasız fotoğraf makinesi, 1200$ fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkıyor. Standart versiyonun ise 1100$ fiyat etiketi bulunuyor.

Olympus'un duyurusunu yaptığı yeni lensleri ise MFT sistem ile uyumlu. Bu lenslerden M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8, 11 noktadan suya karşı dayanıklı gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve sunduğu oldukça geniş açıyla ilginç çekimlerin önünü aralıyor. F/2.8 diyafram değeriyle de düşük ışıklı ortamlar için kullanıcısına yardımcı olan lens, 534 gram ağırlığıyla da birçok rakibinden daha hafif bir seçenek oluşturuyor.

Olympus M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye Pro ise adında da geçtiği üzere balıkgözü sınıfında yer alan bir lens modeli. 17 element 15 grup optik dizilimiyle köşeden köşeye maksimum keskinlik vaat eden lens, F/1.8 diyafram değeriyle M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8'den daha fazla ışık alabiliyor ve 180 derecelik görüş açısıyla inanılmaz farklı çekimler ortaya koyabiliyor.

Firmanın yeni lenslerinden M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 1300$, M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye Pro ise 1000$ fiyat etiketleriyle Haziran ayında satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/articles/1189276416/olympus-offers-limited-edition-titanium-om-d-e-m5-ii