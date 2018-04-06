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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Olympus'un yeni aynasız fotoğraf makinesi PEN E-PL9 satışa sunuldu

Japon fotoğraf makinesi devi Olympus, yeni kompakt aynasız dijital fotoğraf makinesini satışa sundu. 4K video kaydı yapabilen açılır flaşa sahip PEN E-PL9'un fiyatı ve özellikleri haberimizde.
1 yıl
3,7b
1
11
Fotoğraf Makineleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Olympus’un PEN E-PL9 kompakt aynasız dijital fotoğraf makinesi ABD’de satışa sunuldu. Makinenin sadece gövdesi 599.99 dolar fiyat etiketi taşırken M.Zuiko Digital 14-42mm f /3.5-5.6 II R lens, 16 GB'lık bir hafıza kartı ve bir kamera çantasının dahil olduğu kit 699.99 dolara müşterilerini bekliyor.
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Siyah, beyaz ve kahverengi renk seçeneklerine sahip olan cep boyutunda fotoğraf makinesi, Olympus'un 2016 da çıkardığı E-PL8 modelinin halefi olarak piyasaya sürüldü. PEN E-PL9, 16.1 megapiksellik Live MOS sensör ve şirketin amiral gemisi OM-D E-M1 Mark II'de bulunanla aynı TruePic VIII görüntü işlemcisine sahip.

3.0 inç ekran ve 3 eksenli görüntü sabitleme

Tam çözünürlükte 8.6 kare/sn sürekli çekim özelliği sunan makine ISO 25.600'e kadar saniyede 30 kare 4K video kaydı yapabiliyor. Bunun yanında ancak acil durumlarda faydalı olabilecek yerleşik bir açılır flaşı var. Flaş fotoğrafçılığını ciddiye alanlar muhtemelen makineye harici bir flaş takıp kullanacaktır.
OM-D E-M1 Mark II'deki 5 eksenli kadar gelişmiş olmasa da PEN E-PL9'da 3 eksenli bir görüntü sabitleme sistemi var. Ayrıca 3.0 inç dokunmatik LCD ekrana sahip olan makine görüntü paylaşımını kolaylaştırmak için yerleşik Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı özellikleri de sunuyor.

https://www.engadget.com/2018/04/05/olympus-e-pl9-mirrorless-us-availability/ Yorum Yaz
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drjacob 1 yıl
küçük makinaları ayrı bir seviyorum
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jiddi 1 yıl
Olympus PEN E-PL9 ile çekilmiş birkaç fotoğraf...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yokohama｜橫濱 by 里卡豆 Ricardo, on Flickr

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
夜東京｜東京鐵塔 by 里卡豆 Ricardo, on Flickr

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kamil_3545 1 yıl
olmpus candir omd 10 mark 2 canandir :)
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jiddi 1 yıl
Aynasız konusunda Olympus'un yerine dair bir kanıt...
blog.fotozeynep.com.tr/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ayrıca şu başlığa bakarsanız farklı bilgiler de bulabilirsiniz,
forum.donanimhaber.com/...

-
PL serisi bitti denilmedi PM serisini bitirdiklerini söylediler. PEN E-PL9'u daha yüksek özellikli bekliyordu herkes de...
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kreat 1 yıl
PL Serisi bitti demişlerdi güya. Ayrıca hala 3 eksenli sabitleme var. Zahmet edipte 5 eksen koymamışlar. Çok saol Olympus.
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Led Zeppelin 1 yıl
Bu aynasız makine konusunda olympus hangi noktada, canon/nikon/sony arasına girebiliyor mu rekabette?
1 Yanıt Yanıtla
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ercument007 1 yıl Led Zeppelin
Aynasız pazarında nikon yok denebilir. Canon ise dönüştürücü ile takabildiğin lensleri saymaz isen fazla lens seçeneği sunamıyor ve halen ürün segmentini tam oturtamadı. Sony ise et etkin oyuncu bunun en basit örneği 3 farklı seviyede aps-c, 4 farklı segmentte tam kare sensörlü gövdesi bulunuyor ve profesyonel seviye lenslere sahip.
Olympus ise kendisine yer edinmek yerine farklılaşıyor. Sensörü daha küçük ama bu sayede lens ve gövde boyutları ciddi azalıyor. Ayrıca çok seri makineler üretiyor ve şuan piyasadaki en iyi titreşim engelleyicisi onda. Omd serisinden örnek vermek gerekirse en giriş seviyesinden en üst seviyeye kadar vizör kaliteli, ekran kaliteli, tuşların yer ezberi ve elde hissiyatı iyi ve en önemlisi hepsinde çift teker var. Ürünleri çok yönlü ve özel bir isteğin var ise bir üst modele geçiyorsun diğer türlü en giriş seviyesi ürünleri bile teknik olarak bilinçli kırpılmış değil. Kısacası bu rekabette kullanıcı dostu noktasında yer alıyor.
2 Yanıt Yanıtla +2
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grafman09 1 yıl
Eski tip görünümlü olan modeller çok güzel, eski çalıştığım firmada Olympus kullanmıştık. Ozaman para yetmediği için alamadığım m10 modeli var. Çok güzel makina
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