Olympus'un yeni aynasız fotoğraf makinesi PEN E-PL9 satışa sunuldu

Olympus’un PEN E-PL9 kompakt aynasız dijital fotoğraf makinesi ABD’de satışa sunuldu. Makinenin sadece gövdesi 599.99 dolar fiyat etiketi taşırken M.Zuiko Digital 14-42mm f /3.5-5.6 II R lens, 16 GB'lık bir hafıza kartı ve bir kamera çantasının dahil olduğu kit 699.99 dolara müşterilerini bekliyor.

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Siyah, beyaz ve kahverengi renk seçeneklerine sahip olan cep boyutunda fotoğraf makinesi, Olympus'un 2016 da çıkardığı E-PL8 modelinin halefi olarak piyasaya sürüldü. PEN E-PL9, 16.1 megapiksellik Live MOS sensör ve şirketin amiral gemisi OM-D E-M1 Mark II'de bulunanla aynı TruePic VIII görüntü işlemcisine sahip.

3.0 inç ekran ve 3 eksenli görüntü sabitleme

Tam çözünürlükte 8.6 kare/sn sürekli çekim özelliği sunan makine ISO 25.600'e kadar saniyede 30 kare 4K video kaydı yapabiliyor. Bunun yanında ancak acil durumlarda faydalı olabilecek yerleşik bir açılır flaşı var. Flaş fotoğrafçılığını ciddiye alanlar muhtemelen makineye harici bir flaş takıp kullanacaktır.

OM-D E-M1 Mark II'deki 5 eksenli kadar gelişmiş olmasa da PEN E-PL9'da 3 eksenli bir görüntü sabitleme sistemi var. Ayrıca 3.0 inç dokunmatik LCD ekrana sahip olan makine görüntü paylaşımını kolaylaştırmak için yerleşik Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı özellikleri de sunuyor.

https://www.engadget.com/2018/04/05/olympus-e-pl9-mirrorless-us-availability/