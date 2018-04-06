Xiaomi Mi 7 ekrana gömülü parmak izi sensörüyle gelecek

Geçtiğimiz yılki çerçevesiz ekran trendinin yerini bu yıl ekrana gömülü parmak izi sensörü alacak gibi görünüyor. Vivo bu teknolojiyi vivo X20 Plus UD modeliyle müşterilerine sunan ilk şirket olmuştu. Huawei de kısa süre önce ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip yeni bir cep telefonu çıkardı. Şimdi bunların arasında Xiaomi de katılıyor.

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Xiaomi fanları heyecanla Mi 7'nin tanıtılmasını beklerken yayınlanan son raporlar Çinli teknoloji devinin cihaza bu teknolojiyi eklemek için lansmanı ertelediğini ileri sürmüştü. Şirketin CEO'su Lei Jun, bugün Weibo'da yaptığı bir açıklamada, Mi 7'nin ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağını doğruladı.

Snapdragon 845 ve çentikli ekran

Mi 7'nin amiral gemisi seviyesinde özelliklere sahip olması bekleniyor. Önceki raporlar cihazın 5.65 inç büyüklüğünde çentikli bir ekranla geleceğini ortaya koymuştu. Akıllı telefon tıpkı Galaxy S9, Sony Xperia XZ2 ve Asus Zenfone 5Z gibi Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setinden güç alacak. Ayrıca 8 GB RAM'le donatılacağı söylenen cihazın fiyatının ise 500 doların altında olması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_7_confirmed_to_have_indisplay_fingerprint_reader-news-30432.php