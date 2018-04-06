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Xiaomi Mi 7 ekrana gömülü parmak izi sensörüyle gelecek

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Weibo'da büyük heyecanla beklenen Xiaomi Mi 7'nin ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağını doğruladı. Akıllı telefon 500 doların altında bir fiyat etiketi taşıyacak.
1 yıl
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37
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yılki çerçevesiz ekran trendinin yerini bu yıl ekrana gömülü parmak izi sensörü alacak gibi görünüyor. Vivo bu teknolojiyi vivo X20 Plus UD modeliyle müşterilerine sunan ilk şirket olmuştu. Huawei de kısa süre önce ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip yeni bir cep telefonu çıkardı. Şimdi bunların arasında Xiaomi de katılıyor.
Ayrıca Bkz. "ARM tabanlı bilgisayarlara 64 bit uygulama desteği geliyor"
Xiaomi fanları heyecanla Mi 7'nin tanıtılmasını beklerken yayınlanan son raporlar Çinli teknoloji devinin cihaza bu teknolojiyi eklemek için lansmanı ertelediğini ileri sürmüştü. Şirketin CEO'su Lei Jun, bugün Weibo'da yaptığı bir açıklamada, Mi 7'nin ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağını doğruladı.

Snapdragon 845 ve çentikli ekran

Mi 7'nin amiral gemisi seviyesinde özelliklere sahip olması bekleniyor. Önceki raporlar cihazın 5.65 inç büyüklüğünde çentikli bir ekranla geleceğini ortaya koymuştu. Akıllı telefon tıpkı Galaxy S9, Sony Xperia XZ2 ve Asus Zenfone 5Z gibi Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setinden güç alacak. Ayrıca 8 GB RAM'le donatılacağı söylenen cihazın fiyatının ise 500 doların altında olması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_7_confirmed_to_have_indisplay_fingerprint_reader-news-30432.php Yorum Yaz
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YesimCirakli 1 yıl en beğenilen
Çöpe atan olursa bana hangi çöpe attıklarını söylesin lütfen!!!
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Whippoorwill 1 yıl
Xiaomi'nin Apple'dan daha fazla heyecanlandırması da ayrı bir durum.
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ugur7seven 1 yıl YesimCirakli
Çöp değildir o löp tür... Löpletmelik bir cihaz tasarlamışlar çünkü.
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Matt_Murdock 1 yıl
Apple-Ç.Ö.P LEŞ
XİAOMİ-HEYECAN MUHTEŞEM
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ECDAD_OSMANLI 1 yıl
Uygun fiyata gelirse kimse almaz Türkiye'de
En az 9000 TL olmalı
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Fenomenon 1 yıl
Güzel de donanım arttıkça fiyat da artıyor. 3-4 sene önce xiaomi'nin amacı güzel donanımı 300$'a satmaktı. Şimdi 500 $ olacak deniyor. Ama bunun sebebi müşteriler.
Bende mi6 var. Performansı, bataryası, ekranı, kamerası harika. 1900'e aldım. 4gb olan modeli daha da ucuz. Ama gel gör ki kamerasına çamur diyen var. He çamur evet çamur. Adam dünyaya 4k/60fps ile gelmiş çamur diyor. 1900'e daha iyi kameralı telefon var mı yok? Ee o zaman neye göre çamur oluyor.
Yani sonuç olarak suç bizde. Xiaomi yine 300$ lık telefon yapsa kimse beğenmiyecek. 300$'lık telefonu 900-1000$'lık telefonla kıyaslayacaklar. O yüzden adamlar da mecbur çıtayı yükseltiyor.
Neyse artık xiaomi'nin da amiral gemisini alamıcaz galiba. Neyse ki xiaomi'nin orta seviye telefonları da mükemmel.
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ertrk6 1 yıl
Yav süper bir telefon geliyor diyordumki yine o çentiği gördüm çöplere bir telefon daha katıldı
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yasakbölge 1 yıl esmerbuyucu
Kardeşim çok iyi biliyorsun ki, parmak izi okuyucular ilk çıktığında berbattı. Okumuyordu. 4 5 defa denemek gerekiyordu. İlk çıktığında tabi ki problemler olacak. Parmak izi okuyucu şu dönemde çıksaydı sen parmak izi hakkında da okuyup böyle diyecektin aynısını diyecektin. Ama bak parmak izi okuyucuya neredeyse dokunmuyorsun hemen açılıyor.
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EuroAsia 1 yıl
Çıksın da alıcam bu telefondan. Bayağı beğendim makinayı
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yasakbölge 1 yıl
Şöyle ki, arka tarafta olması beğenilen bir şey olmadığı gibi kullanışlıda değil. Sony yan tarafta yapardı ve kullanım kolaylığı en kolay olandı. Ya ön ya yan tarafta olmalı. Firmalar arka taraftan vazgeçiyor. Çünkü kullanışlı diriltmek. İşte ekranının altından parmak izi çok önemlidir. Çünkü ayrıca bir bölüm ayrıp ekran alanının küçülmesine sebep vermiyor. Ekran büyük oluyor. Kısacası ön yüzde olan okuyucu alt tarafa gizlenmiş oluyor.
Benim anlamadığım nokta ise bu kadar basit bir şeyi nasıl analiz edemedin, nasıl anlamadın. Çok ilginç.
Ekranın altında ön kamera olan telefon modeli zaten var. Hattâ dh tanıtmıştı. Kafanda bir kullanımını hayal et. Kullanım açısından pratik olmadığını kavrayamazsan videoyu bul izle. Belki öyle kavrarsın. Ekranın üst kısmına koyulabiliyorsa kamera ne zorun varda alt tarafa koyacaksın? Alt tarafta olsa zaten ters çevirip üste getirip öyle kullanacaksın zaten. Bu tarz şeyleri nasıl düşünemiyorsunuz gerçekten hayret edilecek bir şey.
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esmerbuyucu 1 yıl yasakbölge
Parmak izi sensörü yerini başka biyometrik çözümlere devredecek. Her ne kadar ön tarafta olsa da cihazın iç aksamında yer kaplıyor, bazı şartlarda okumuyor ve hız olarak diğer parmak izi okumalara göre iki kat geride.
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Whippoorwill 1 yıl esmerbuyucu
Tebrikler.
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CoreXXX 1 yıl
şu telefon appleden bin kat üstünken niye çentik koyup kendinize kopyacı dediriyorsunuz. koymayın çentiğide nolacaksa
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tobepeople 1 yıl
10-15 güne resmi olarak tanıtılır.
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