Xiaomi Mi 7 ekrana gömülü parmak izi sensörüyle gelecek

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Geçtiğimiz yılki çerçevesiz ekran trendinin yerini bu yıl ekrana gömülü parmak izi sensörü alacak gibi görünüyor. Vivo bu teknolojiyi vivo X20 Plus UD modeliyle müşterilerine sunan ilk şirket olmuştu. Huawei de kısa süre önce ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip yeni bir cep telefonu çıkardı. Şimdi bunların arasında Xiaomi de katılıyor.Ayrıca Bkz. "ARM tabanlı bilgisayarlara 64 bit uygulama desteği geliyor"
Xiaomi fanları heyecanla Mi 7'nin tanıtılmasını beklerken yayınlanan son raporlar Çinli teknoloji devinin cihaza bu teknolojiyi eklemek için lansmanı ertelediğini ileri sürmüştü. Şirketin CEO'su Lei Jun, bugün Weibo'da yaptığı bir açıklamada, Mi 7'nin ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağını doğruladı.
Snapdragon 845 ve çentikli ekran
Mi 7'nin amiral gemisi seviyesinde özelliklere sahip olması bekleniyor. Önceki raporlar cihazın 5.65 inç büyüklüğünde çentikli bir ekranla geleceğini ortaya koymuştu. Akıllı telefon tıpkı Galaxy S9, Sony Xperia XZ2 ve Asus Zenfone 5Z gibi Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setinden güç alacak. Ayrıca 8 GB RAM'le donatılacağı söylenen cihazın fiyatının ise 500 doların altında olması bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_7_confirmed_to_have_indisplay_fingerprint_reader-news-30432.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
XİAOMİ-HEYECAN MUHTEŞEM
En az 9000 TL olmalı
Bende mi6 var. Performansı, bataryası, ekranı, kamerası harika. 1900'e aldım. 4gb olan modeli daha da ucuz. Ama gel gör ki kamerasına çamur diyen var. He çamur evet çamur. Adam dünyaya 4k/60fps ile gelmiş çamur diyor. 1900'e daha iyi kameralı telefon var mı yok? Ee o zaman neye göre çamur oluyor.
Yani sonuç olarak suç bizde. Xiaomi yine 300$ lık telefon yapsa kimse beğenmiyecek. 300$'lık telefonu 900-1000$'lık telefonla kıyaslayacaklar. O yüzden adamlar da mecbur çıtayı yükseltiyor.
Neyse artık xiaomi'nin da amiral gemisini alamıcaz galiba. Neyse ki xiaomi'nin orta seviye telefonları da mükemmel.
Benim anlamadığım nokta ise bu kadar basit bir şeyi nasıl analiz edemedin, nasıl anlamadın. Çok ilginç.
Ekranın altında ön kamera olan telefon modeli zaten var. Hattâ dh tanıtmıştı. Kafanda bir kullanımını hayal et. Kullanım açısından pratik olmadığını kavrayamazsan videoyu bul izle. Belki öyle kavrarsın. Ekranın üst kısmına koyulabiliyorsa kamera ne zorun varda alt tarafa koyacaksın? Alt tarafta olsa zaten ters çevirip üste getirip öyle kullanacaksın zaten. Bu tarz şeyleri nasıl düşünemiyorsunuz gerçekten hayret edilecek bir şey.
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