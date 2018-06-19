Ön muhasebe programı Paraşüt, KOBİ'lere yönelik yeni özellikleriyle güncellendi

Şirketlerin finansal operasyonlarını ofislerine bağlı kalmadan yönetmelerini sağlayan ön muhasebe programı Paraşüt, yeni eklenen özellikleriyle KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyor.

KOBİ'lerin ön muhasebe yükünü azaltmak istediklerini vurgulayan Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean Yu, Yeni eklenen özellikler ile patronları yalnızca işiyle ilgilenen mutlu patronlar haline getirmek istediklerini vurguladı.

Teklif Yönetim Modülü

Bu özelllik sayesinde KOBİ'ler tekliflerini hazır şablonlar ile kolayca oluşturabilecek, paylaşabilecek ve onaylanan teklifleri tek tıkla faturaya dönüştürebilecek.

Kritik Stok Özelliği

Bu özellik sayesinde işletmeler Paraşüt’e kayıtlı ürünleri için kritik stok seviyesi belirleyip stokları belirledikleri seviyenin altına düştüğünde de e-posta ile anında bilgilendiriliyorlar. Bu sayede firmalar, stoklarında ürün kalmaması nedeniyle satış kaçırmıyorlar.

Ürünleri Fotoğraf ve Barkod ile ekleme

İşletme sahipleri bu özellikler ile ürünlerini fotoğraflarından tanıyarak ya da barkod okuyucu kullanarak kolayca bulabiliyorlar.

Üretim modülü entegrasyonu: Fabrikatör

Bu entegrasyon sayesinde ham maddeden son ürüne kadar tüm üretim süreçlerinin takibi artık kolayca yapılabiliyor. Kullanıcılar, Paraşüt hesabını Fabrikatör uygulamasına bağlayarak, her ürüne özel üretim reçetesi hazırlayabiliyor. Kaydettikleri reçeteleri sayesinde tek tıkla üretim yapabiliyorlar. Üretilen ürün stoka eklenirken kullanılan ham madde de stoktan otomatik olarak düşürülüyor.

İrsaliyeler menüsü

Kullanıcılar artık faturalarını irsaliyeli ya da irsaliyesiz şekilde oluşturabilecek.