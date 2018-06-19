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Ön muhasebe programı Paraşüt, KOBİ'lere yönelik yeni özellikleriyle güncellendi

KOBİ’lerin farklı iş süreçlerini tek bir platform üzerinden yönetebilmeleri hedefi ile 2018’e başlayan Paraşüt, yeni eklenen özellikleriyle işletmelerin dijital dönüşümlerine katkı sağlayacak.
11 ay
1,8b
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Diğer Yazılım
Yusuf Akbaş
Yazar
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Şirketlerin finansal operasyonlarını ofislerine bağlı kalmadan yönetmelerini sağlayan ön muhasebe programı Paraşüt, yeni eklenen özellikleriyle KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyor.
KOBİ'lerin ön muhasebe yükünü azaltmak istediklerini vurgulayan Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean Yu, Yeni eklenen özellikler ile patronları yalnızca işiyle ilgilenen mutlu patronlar haline getirmek istediklerini vurguladı.

Teklif Yönetim Modülü

Bu özelllik sayesinde KOBİ'ler tekliflerini hazır şablonlar ile kolayca oluşturabilecek, paylaşabilecek ve onaylanan teklifleri tek tıkla faturaya dönüştürebilecek.

Kritik Stok Özelliği

Bu özellik sayesinde işletmeler Paraşüt’e kayıtlı ürünleri için kritik stok seviyesi belirleyip stokları belirledikleri seviyenin altına düştüğünde de e-posta ile anında bilgilendiriliyorlar. Bu sayede firmalar, stoklarında ürün kalmaması nedeniyle satış kaçırmıyorlar.

Ürünleri Fotoğraf ve Barkod ile ekleme

İşletme sahipleri bu özellikler ile ürünlerini fotoğraflarından tanıyarak ya da barkod okuyucu kullanarak kolayca bulabiliyorlar.

Üretim modülü entegrasyonu: Fabrikatör

Bu entegrasyon sayesinde ham maddeden son ürüne kadar tüm üretim süreçlerinin takibi artık kolayca yapılabiliyor. Kullanıcılar, Paraşüt hesabını Fabrikatör uygulamasına bağlayarak, her ürüne özel üretim reçetesi hazırlayabiliyor. Kaydettikleri reçeteleri sayesinde tek tıkla üretim yapabiliyorlar. Üretilen ürün stoka eklenirken kullanılan ham madde de stoktan otomatik olarak düşürülüyor.

İrsaliyeler menüsü

Kullanıcılar artık faturalarını irsaliyeli ya da irsaliyesiz şekilde oluşturabilecek.

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theyapici 11 ay
At tan sucuk olur yenir dağhan bim de
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demireli60 11 ay
Musahabe nedir arkadaş. Muhasebe...
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El_domingo 11 ay
valla herkes parasut u tavsiye ediyor..inşallah bunlarda yarın oburgun parayı bulup logo gibi cıvıtmazlar..
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alikaymaz 10 ay El_domingo
Paraşüt parayı bulanların şirketi zaten. Ortaklarında capital şirketi var. capital olunca paranın nereden gelip, karın ve şirketlerin özel bilgisinin nereye gittiğini anlatmama gerek yok sanırım :(
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mahirdemirkaya 10 ay El_domingo
Herkes içinde ben yokum arkadaş:) Paraşüt denedim ancak çok verimli bulmadım ayrıca müşteri görüşmelerimi kaydetmek için TeamGram almam gerekiyor! tamam entegre çalışıyor ama iki yere para vermem gerekecek ve iki yerden uğraşmam destek almam lazım biz yerel bir çözüm olan Mobiliys'i tercih ettik aşağıdaki paylaştıgım kayıttan isterseniz inceleyebilirsiniz.
Paramın nereye gittiğinden çok verimin Dünya Bankası ve Revo Capital ortak oldugu bir firmada olmasını istemiyorum açıkcası... Sizin ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa denenebilir ancak bizim karşılamadı ve diğer hususlardan dolayı tercih etmedik.
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tolgatelli 11 ay
Çok ciddi bir sorunlarını var,
Virgülden sonra 2 rakama kadar yuvarlama yaptıkları için faturalarda satır toplamı ile alt toplamları yanlış görünüyor,
Virgülden sonra 4 rakama kadar yuvarlama yapmaları gerek ya da fatura satırında yuvarlama yapmayıp sadece alt toplamda yuvarlama yapsalar da olabilir,
Ama yukarıdaki çok ciddi bir sorun,
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alikaymaz 10 ay tolgatelli
Altyapı TR menşeili olmadığı için bu tür uyum sorunları çıkması normal.
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