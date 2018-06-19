GM 8 için Android 8.1 güncellemesinin dağıtımına başlandı

Android One'lı GM 8 için Android 8.1 Oreo güncellemesi yayınlandı. Aşamalı olarak GM 8 kullanıcılarına sunulan güncellemesinin bu hafta içerisinde tüm GM 8 sahiplerine ulaşması hedefleniyor.

Twitter'dan müjdeli haberi veren General Mobile, "Android'in en güvenli ve güncel hali yine General Mobile'dan geldi! Bu hafta içerisinde tüm GM 8 kullanıcıları, Android 8.1 Oreo sahibi olacaklar. " Tweet'ini paylaştı.

GM 8 için Android 8.1 güncellemesi nasıl indirilir?

Telefonunuzun Ayarlar menüsüne girerek Telefon hakkında > Sistem güncellemesi > Güncellemeleri denetle adımlarını izleyerek Oreo güncellemesinin cihazınız için indirilebilir olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Android 8.1 yenilikleri

Daha güvenli sanal ortam: Güvenli Tarama, bilinen bir tehdit olarak sınıflandırdığı bir URL ile karşılaştığında uygulamanın belirli bir işlemi (örneğin, güvenliğe dönme gibi) otomatik olarak gerçekleştirmesini sağlayabiliyor. Bu sayede uygulamaların zararlı internet bağlantılarıyla iletişimi engellenerek kullanıcıya daha güvenli bir ortam sunuluyor.

Güvenli Tarama, bilinen bir tehdit olarak sınıflandırdığı bir URL ile karşılaştığında uygulamanın belirli bir işlemi (örneğin, güvenliğe dönme gibi) otomatik olarak gerçekleştirmesini sağlayabiliyor. Bu sayede uygulamaların zararlı internet bağlantılarıyla iletişimi engellenerek kullanıcıya daha güvenli bir ortam sunuluyor. Bildirim sınırlaması: Uygulamaların yalnızca saniyede bir bildirim göndermesine izin veriliyor böylelikle gürültü kirliliği bir nebze de olsa engelleniyor.

Uygulamaların yalnızca saniyede bir bildirim göndermesine izin veriliyor böylelikle gürültü kirliliği bir nebze de olsa engelleniyor. Bluetooth cihazların pil göstergesi: Bluetooh aksesuarların (Bluetooth kulaklık, akıllı saat gibi) pil seviyelerini bildirim çubuğundaki Bluetooth sekmesine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Bluetooh aksesuarların (Bluetooth kulaklık, akıllı saat gibi) pil seviyelerini bildirim çubuğundaki Bluetooth sekmesine tıklayarak öğrenebilirsiniz. Parmak izi tarayıcısı iyileştirmeleri: Parmak izi tarayıcısının güvenlik seviyesi arttırıldı.

Parmak izi tarayıcısının güvenlik seviyesi arttırıldı. Otomatik form doldurma geliştirmeleri

Ayarlar menüsüne arama çubuğu eklentisi

Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri