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GM 8 için Android 8.1 güncellemesinin dağıtımına başlandı

General Mobile, sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi paylaştı. GM 8 kullanıcılarının merakla beklediği Android 8.1 Oreo güncellemesi nihayet yayınlandı. Güncellemeye ait detaylar haberimizde.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Android One'lı GM 8 için Android 8.1 Oreo güncellemesi yayınlandı. Aşamalı olarak GM 8 kullanıcılarına sunulan güncellemesinin bu hafta içerisinde tüm GM 8 sahiplerine ulaşması hedefleniyor. 
Twitter'dan müjdeli haberi veren General Mobile, "Android'in en güvenli ve güncel hali yine General Mobile'dan geldi! Bu hafta içerisinde tüm GM 8 kullanıcıları, Android 8.1 Oreo sahibi olacaklar. " Tweet'ini paylaştı.

GM 8 için Android 8.1 güncellemesi nasıl indirilir?

Telefonunuzun Ayarlar menüsüne girerek Telefon hakkında > Sistem güncellemesi > Güncellemeleri denetle adımlarını izleyerek Oreo güncellemesinin cihazınız için indirilebilir olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Android 8.1 yenilikleri

  • Daha güvenli sanal ortam: Güvenli Tarama, bilinen bir tehdit olarak sınıflandırdığı bir URL ile karşılaştığında uygulamanın belirli bir işlemi (örneğin, güvenliğe dönme gibi) otomatik olarak gerçekleştirmesini sağlayabiliyor. Bu sayede uygulamaların zararlı internet bağlantılarıyla iletişimi engellenerek kullanıcıya daha güvenli bir ortam sunuluyor.
  • Bildirim sınırlaması: Uygulamaların yalnızca saniyede bir bildirim göndermesine izin veriliyor böylelikle gürültü kirliliği bir nebze de olsa engelleniyor.
  • Bluetooth cihazların pil göstergesi: Bluetooh aksesuarların (Bluetooth kulaklık, akıllı saat gibi) pil seviyelerini bildirim çubuğundaki Bluetooth sekmesine tıklayarak öğrenebilirsiniz.
  • Parmak izi tarayıcısı iyileştirmeleri: Parmak izi tarayıcısının güvenlik seviyesi arttırıldı. 
  • Otomatik form doldurma geliştirmeleri
  • Ayarlar menüsüne arama çubuğu eklentisi
  • Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri 

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huseyincarnege 11 ay en beğenilen
DAHA güncelemeler gelmeden telefon dağılmaya başladı
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astegon 11 ay
GM almayın aldırmayın.
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mert1907 11 ay
GM5 sahipleri isyan da daha da kimse almaz GM.
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mkyb 11 ay
Eskiden Xiaomi, Nokia ve Huawei yoktu General Mobile iyi sattı. Ancak şuan kimse almıyor. Zira cihazlarında kronik sorun dolu.
Telefonu alıyorsun kutudan çıkartıyorsun ilk 6 ay şahane cihaz akıyor, büyük markalara para veren maldır diyorsun ama 7. ay asıl malın kendin olduğunu anlıyorsun.
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dogaunl 11 ay
Cihazı anneme aldım. Aynı zamanda küçük kardeşim oyun oynasın diye. Cihaz çok stabil çalışıyor. En baba cihazları bile zorlayan PubG bile telefon sıfır kasma ile oynatıyor. Hemde orta ayarlarda biraz bataryası çabuk bitiyor onun dışında sorunu yok.
Eski discoverylerdeki problemleri bilerek aldım ama gördüm ki eskiye göre değişen şeyler var. Lütfen kullanmadan denemeden yorum atıp kötü izlenim yaratmayın gerçekleri konuşalım.
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Tolgá 11 ay
GM almayın aldırmayın.
not:discovery elite mağduru.
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ssbrutality 11 ay
GM Almayın aldırmayın...
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eraslan.omer 11 ay
Gm pismanliktir aldirmayin almayin.
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astegon 11 ay
GM almayın aldırmayın.
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berkayjan 11 ay
GM5 Plus'a 8'i getirdiniz bari adamı gibi 8.1'i getirip öyle tamamlayın daha sizden telefon alanın ben...
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mert1907 11 ay
GM5 sahipleri isyan da daha da kimse almaz GM.
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huseyincarnege 11 ay en beğenilen
DAHA güncelemeler gelmeden telefon dağılmaya başladı
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