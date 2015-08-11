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OneDrive önemli özellikler kazandı

3 yıl
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5
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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OneDrive önemli özellikler kazandı
 
Şu sıralar Windows 10 ile gündemde olan Microsoft, popüler bulut depolama servisi OneDrive'ı da güncellendi.
Yayınlanan yeni güncelleme ile daha önce "OneDrive.com" üzerinden erişilebilen paylaşılmış içerikler, getirilen "OneDrive'a ekle" seçeneğiyle her yerden görüntülenebilir hale getirildi. Bu seçenek ile seçilen dosyalar ana OneDrive dosyasına ekleniyor ve böylece servisin hem mobil hem de masaüstü istemcileriyle rahatlıkla görüntülenebiliyor.
Ayrıca OneDrive mobil uygulamaları (Apple Watch dahil) ortak dokümanları aktif olarak düzenleyenleri de bildirim temelinde kullanıcılara haber verebiliyor, günlük gönderilen e-postalar ile bilgi sahibi edebiliyor. Önemli bir özellik olarak Office'nin son sürümüyle de kişiler tek bir doküman üzerinde artık beraber çalışma gösterebiliyor.
Microsoft'un konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
OneDrive önemli özellikler kazandı
 

https://blog.onedrive.com/onedrive_office_deliver_unique_capabilities_to_do_more_with_others/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ZinedineZidane 3 yıl
En iyisi her zaman OneDerive !
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BekirTemel 3 yıl
Dropbox u sildirdi bana,bravo.
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peske 3 yıl
yandex disk daha kullanışlı geliyor.
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exent4246o 3 yıl
Windows 10 ile bütünleşik olması sayesinde çok rahat kullanılıyor.
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alemburda34 3 yıl
Onedrive, Google Drive nimet valla
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