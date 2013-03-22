OneNote, Windows 8 ve Windows RT için güncellendi

Microsoft, not tutma uygulaması One Note'u güncelleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimini Windows 8 ve Windows RT kullanıcılarının beğenisine sunmaya başladı.





Güncellemeyle birlikte gelen dikkat çekici yenilikler arasında özelleştirilebilir kalemler ve mürekkepleme desteği bulunuyor. Kapasitif kalem kullanıldığında ekranda yer edine yuvarlak tasarımlı menü sayesinde uç kalınlığı ve renk gibi özelleştirmeler sunuyor. Ayrıca uygulama, kapasitif kalem desteği olan cihazlarda farklı kalemler için de yapılan özelleştirmeleri kayıt altına alabiliyor.





Güncellemeyle birlikte OneNote'un bulut servisleri konusundaki yetenekleri de arttırıldı. SkyDrive üzerindeki notlara hareket halindeyken de erişebilecek olan OneNote güncellemesi Microsoft Office 365 kullanıcılarının bulut servisini kullanarak defterlere ulaşmasına imkan veriyor. Güncellenerek daha işlevsel bir hale gelen OneNote uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.office.com/b/microsoft-onenote/archive/2013/03/21/update-to-the-onenote-windows-store-app-now-available.aspx